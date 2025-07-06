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Украина обратилась к Берлину: СМИ раскрыли, что именно вошло в список оружия

Руслан Иваненко
6 июля 2025, 20:45
313
Украинские военные передали немецкому правительству подробный список вооружения для усиления обороны.
Украина обратилась к Берлину: СМИ раскрыли, что именно вошло в список оружия
Министерство обороны Германии отказывается комментировать конкретные запросы из-за соображений безопасности и политики. / Коллаж: Главред, фото: pixabay, defenceredefined.com.cy

Читайте в материале:

  • Какое именно вооружение Украина просит у Германии
  • Сколько будет стоить запрашиваемая военная помощь
  • Имеет ли Германия средства для удовлетворения потребностей Украины

Украина якобы обратилась к Германии с подробным запросом о новой военной помощи. Как сообщает немецкое издание BILD, украинские военные чиновники передали немецкому правительству перечень вооружения, которое страна хотела бы получить. В списке - современные системы ПВО, бронированная техника и средства радиоэлектронной борьбы.

По информации BILD, украинская сторона заинтересована, в частности, в четырех новых ракетных системах IRIS-T, 1500 управляемых ракетах к системе средней дальности IRIS-T SLM, 500 ракетах для системы малой дальности IRIS-T SLS, а также 200 тысячах зенитных боеприпасов калибра 40 мм для борьбы с российскими БПЛА.

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В сфере транспортной техники Украина просит 1000 машин с противоминной защитой, 200 гусеничных машин различного типа, 30 бронемашин разминирования, 20-30 инженерных бронемашин WiSENT, а также 200 внедорожников для перевозки спецподразделений.

Отдельно в списке упоминаются 1000 GPS-глушителей для противодействия вражеским дронам и 200 мобильных радаров для обнаружения целей.

Стоимость запрошенного вооружения оценивается в миллиарды евро. По данным BILD, представители военных кругов и оборонной промышленности подтвердили существование этого списка. В то же время в Минобороны Германии от комментариев отказались.

"Из соображений военной безопасности и учитывая новое направление коммуникации федерального правительства по поддержке Украины, мы не отвечаем на вопросы относительно индивидуальных служб поддержки", - отметил представитель ведомства.

Журналисты напоминают, что в 2025 году Германия увеличила объем помощи Украине с 7,1 до 8,3 миллиарда евро.

IRIS, IRIS-T, инфографика
IRIS / Инфографика: Главред

"Возможно, Министерство обороны Бориса Писториуса имеет финансовую свободу действий для выполнения некоторых пожеланий Украины", - предполагает BILD.

Военная помощь Украине - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Вашингтон не прекратил поддержку Украины полностью, а лишь временно отменил отдельные виды помощи, об этом 4 июля заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Как пишет The Guardian, немецкий канцлер Фридрих Мерц неоднократно заявлял об отсутствии ограничений на использование Украиной западного вооружения. Речь шла, в частности, о ракетах Taurus, однако решения об их передаче до сих пор нет. СМИ отмечает, что Мерц уклоняется от ответа, почему Германия все еще не предоставляет эти ракеты Украине. Вероятно, это происходит из-за внутреннего сопротивления.

В июне министр обороны страны Борис Писториус поставил вердикт в вопросе поставки дальнобойных ракет Taurus для Украины.

"Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это. Я отвечаю вам - нет", - сказал Писториус на брифинге с президентом Зеленским.

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Об источнике: Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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