Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Почему Трамп избегает вопроса продажи оружия для Украины - в МИД назвали нюанс

Юрий Берендий
6 июля 2025, 19:02
3038
Трамп избегает заявлений о продаже оружия Украине, чтобы сохранить пространство для влияния на РФ, но работа над этим продолжается, отметили в МИД.
Почему Трамп избегает вопроса продажи оружия для Украины - в МИД назвали нюанс
Почему Трамп не говорит о продаже оружия Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, US Army

О чем сказал Тихий:

  • Трамп не говорит о продаже оружия Украине из-за намерения повлиять на Россию
  • Продолжается работа по вопросу продажи оружия Украине

Президент Дональд Трамп избегает четкого ответа на вопрос о продаже оружия Украине, поскольку в американском политическом контексте ситуация подается как часть мирного процесса. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий в подкасте "Грунт с Нотевским".

По его словам, Вашингтон пытается повлиять на Россию, побуждая ее к определенным шагам, поэтому звучат осторожные формулировки и нет прямой позиции по вооружению.

видео дня

"Для нас, МИД, важно не то чтобы публично он говорил да или нет, а, чтобы эти решения были приняты", - сказал Тихий.

В то же время, Тихий отметил, что работа над вопросом продажи оружия Украине продолжается. Это коммерческая история, а не благотворительная помощь, и сейчас над ним активно работают в соответствующих структурах. Есть надежда, что этот процесс принесет конкретные результаты.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Вашингтон не прекратил поддержку Украины полностью, а лишь временно отменил отдельные виды помощи, об этом 4 июля заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Правительственные представители США и Украины сейчас ведут переговоры о дальнейших поставках вооружения, и Соединенные Штаты в дальнейшем планируют поддерживать Киев, подтвердил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В то же время министр обороны США Пит Хегсет принял решение приостановить один из пакетов военной помощи Украине. Как отмечает NBC News, это решение не было связано с риском для американских арсеналов или угрозой обороноспособности США - его приняли по результатам внутреннего анализа, проведенного высокопоставленными военными.

Другие новости:

О персоне: Георгий Тихий

Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине МИД Украины военная помощь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Будут лить дожди с грозами: какие области накроет непогода

Будут лить дожди с грозами: какие области накроет непогода

19:47Синоптик
Почему Трамп избегает вопроса продажи оружия для Украины - в МИД назвали нюанс

Почему Трамп избегает вопроса продажи оружия для Украины - в МИД назвали нюанс

19:02Война
Украину накрывает аномальная жара: синоптик удивил прогнозом на ближайшие дни

Украину накрывает аномальная жара: синоптик удивил прогнозом на ближайшие дни

18:19Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Магнитная буря уровня G2 ударит по Украине: когда ожидать самого сильного удара

Магнитная буря уровня G2 ударит по Украине: когда ожидать самого сильного удара

Украинцев призвали не выходить на улицу 7 июля в определенные часы - причина

Украинцев призвали не выходить на улицу 7 июля в определенные часы - причина

Трем знакам зодиака повезет как никогда в ближайшее время

Трем знакам зодиака повезет как никогда в ближайшее время

Как сказать на украинском "любимиця": мало кто знает точный ответ

Как сказать на украинском "любимиця": мало кто знает точный ответ

Китайский гороскоп на завтра 7 июля: Козлам - трудности, Петухам - обида

Китайский гороскоп на завтра 7 июля: Козлам - трудности, Петухам - обида

Последние новости

19:57

Украинский "Хогвартс": что скрывал Тайный университет во Львове

19:47

Будут лить дожди с грозами: какие области накроет непогода

19:33

Максим Галкин показал уютный домашний момент с дочерью Лизой и Аллой Пугачевой

19:27

"Приветствуем бойца": барабанщик группы "Жадан и Собаки" мобилизовался в Нацгвардию

19:02

Почему Трамп избегает вопроса продажи оружия для Украины - в МИД назвали нюанс

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

18:51

Большая игра Си: аналитик раскрыл три причины, зачем Пекину затяжная война в Украине

18:47

"Будет супервесело": Илон Маск готовится к первому съезду своей партии

18:23

Как по фамилии узнать историю своего рода - все решает несколько буквВидео

18:19

Украину накрывает аномальная жара: синоптик удивил прогнозом на ближайшие дни

Реклама
17:39

"Спасибо вам": Оззи Осборн сыграл свой прощальный концерт

17:15

Очень строгие приметы 7 июля: что можно и нельзя делать в этот день

17:14

Почему мы не помним сны: научное объяснение и что с этим делать

16:55

Зеленский ввел особые санкции по представлению НБУ - кто попал под удар

16:41

Морпех Дианов женился и впервые показал избранницу

16:26

Детский ансамбль ехал на фестиваль из Львова: в Венгрии разбился автобус с украинцами

16:21

Две любви в одном языке: почему "кохати" - это не то же самое, что "любить"

16:13

Украинцев призвали не выходить на улицу 7 июля в определенные часы - причина

15:59

РФ готовит штурм и перебрасывает новые резервы: в Сети назвали направление

15:26

Почему 7 июля нельзя работать и пить алкоголь: какой церковный праздник

15:19

Кто и когда на самом деле основал Одессу: одна находка во время раскопок меняет всеВидео

Реклама
15:13

РФ взвинтит масштабы ударов БпЛА по Украине: появился тревожный прогноз

14:52

"Не можем себе позволить": в Раде сделали заявление о средней пенсии в УкраинеВидео

14:35

К какому замку подходит ключ: загадку надо разгадать за 8 секунд

14:17

Курс бьет рекорды в Украине: украинцев предупредили, что нужно сделать с валютой

14:05

Украина поставила Путину жесткое условие по уступкам

13:59

Любовный гороскоп на неделю с 7 по 13 июля

13:50

У Трампа оценили "хороший" диалог с Зеленским и поблагодарили президента Украины

13:16

Удары россиян по ТЦК будут продолжаться: в ВСУ назвали неочевидную цель

13:04

Звезда "Аферистов в сетях" намекнула на беременность

12:59

Самые опасные животные Украины: кого стоит остерегаться даже в родном лесу

12:53

Угроза Третьей мировой воны: в каких странах выше шансы выжить

12:44

Языковая диверсия СССР: что не так с звательным падежом и почему его боялись в КремлеВидео

12:44

Россия "разинула рот" на Одессу: Зеленский разнес планы Путина и сделал заявление

12:19

Гороскоп Таро на неделю с 7 по 13 июля: Девам - победа, Рыбам - проблемы

12:06

Мобилизация женщин в Украине с сентября: в СНБО жестко ответили Арестовичу

11:53

ВСУ добились успехов на Сумщине, положение войск Путина ухудшается: детали

11:22

"Прилет" по зданию ТЦК и жилому дому: РФ ударила дронами по Кременчугу

10:52

Китайский гороскоп на завтра 7 июля: Козлам - трудности, Петухам - обида

10:46

Удар по флоту РФ: в Новороссийске гремели мощные взрывы после атаки БпЛАВидео

10:42

Мобилизация и военное положение в Украине: нардеп сделал заявление

Реклама
10:28

Финансовый гороскоп на неделю с 7 по 13 июля

09:51

РФ ударила десятками дронов и ракет: в ВСУ раскрыли локации взрывов и прилетов

09:39

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 июля (обновляется)

09:30

Угроза нападения России на Эстонию: в НАТО жестко предупредили Путина

09:22

Карта Deep State онлайн за 6 июля: что происходит на фронте (обновляется)

09:12

Протидія "шахедам": де ми профукалимнение

09:09

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июля: Девам - беспокойство, Водолеям - успех

08:40

РФ нацелилась на захват крупного города, части ВСУ под угрозой окружения – ISW

07:33

РФ ночью ударила по Киевщине, Харькову, Николаеву и Запорожской области, деталиВидео

07:10

Только "гений головоломок" угадает: где буква С среди О

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваПотапМаксим ГалкинСофия РотаруНастя КаменскихОльга СумскаяВиталий КозловскийФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять