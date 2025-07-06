Почему Трамп избегает вопроса продажи оружия для Украины - в МИД назвали нюанс

Трамп избегает заявлений о продаже оружия Украине, чтобы сохранить пространство для влияния на РФ, но работа над этим продолжается, отметили в МИД.

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Почему Трамп не говорит о продаже оружия Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, US Army

О чем сказал Тихий:

Трамп не говорит о продаже оружия Украине из-за намерения повлиять на Россию

Продолжается работа по вопросу продажи оружия Украине

Президент Дональд Трамп избегает четкого ответа на вопрос о продаже оружия Украине, поскольку в американском политическом контексте ситуация подается как часть мирного процесса. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий в подкасте "Грунт с Нотевским".

По его словам, Вашингтон пытается повлиять на Россию, побуждая ее к определенным шагам, поэтому звучат осторожные формулировки и нет прямой позиции по вооружению.

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"Для нас, МИД, важно не то чтобы публично он говорил да или нет, а, чтобы эти решения были приняты", - сказал Тихий.

В то же время, Тихий отметил, что работа над вопросом продажи оружия Украине продолжается. Это коммерческая история, а не благотворительная помощь, и сейчас над ним активно работают в соответствующих структурах. Есть надежда, что этот процесс принесет конкретные результаты.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Вашингтон не прекратил поддержку Украины полностью, а лишь временно отменил отдельные виды помощи, об этом 4 июля заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Правительственные представители США и Украины сейчас ведут переговоры о дальнейших поставках вооружения, и Соединенные Штаты в дальнейшем планируют поддерживать Киев, подтвердил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В то же время министр обороны США Пит Хегсет принял решение приостановить один из пакетов военной помощи Украине. Как отмечает NBC News, это решение не было связано с риском для американских арсеналов или угрозой обороноспособности США - его приняли по результатам внутреннего анализа, проведенного высокопоставленными военными.

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О персоне: Георгий Тихий Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

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