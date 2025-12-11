Как выбрать оливковое масло для салатов и жарки: советы от профессиональных поваров

Делимся секретами профессиональных поваров, которые помогут вам найти оливковое масло самого высокого качества.

https://glavred.info/lifehack/kak-vybrat-olivkovoe-maslo-dlya-salatov-i-zharki-sovety-ot-professionalnyh-povarov-10723253.html Ссылка скопирована

Как выбрать оливковое масло для салатов и жарки - что такое Extra virgin/ Коллаж: Главред, фото: Freepik, скриншот

Вы узнаете:

Как выбрать качественное оливковое масло - что означает Extra virgin

Какое оливковое масло лучше для салатов

Как выбрать оливковое масло для жарки

Оливковое масло давно стало незаменимым продуктом в кулинарии. Оно добавляет блюдам глубины вкуса, делает их более питательными и универсальными. Диетологи называют его самым полезным среди всех масел, ведь оно богато на вещества с противовоспалительными свойствами, которые поддерживают здоровье сердца и организма в целом.

Главред расскажет, как различать настоящее оливковое масло от посредственных вариантов или дешевых заменителей.

видео дня

Рекомендуем прочитать наш материал: Можно ли жарить на оливковом масле: повара расставили все точки над "і"

Как выбрать качественное оливковое масло - что означает Extra virgin

Как отмечает Real Simple, первый критерий, на который обращают внимание профессиональные повара - это маркировка "Extra Virgin". Такое масло получается исключительно механическим способом, без нагрева или химических примесей. Оно не имеет неприятных привкусов или запахов и сохраняет естественный аромат и вкус оливок. Именно этот сорт считается золотым стандартом в кулинарии, ведь позволяет получить чистый, насыщенный вкус в каждом блюде.

Какое оливковое масло лучше брать

На рынке часто встречаются продукты, которые лишь частично состоят из оливкового масла. Поэтому рекомендуем внимательно читать этикетку и выбирать только те варианты, где четко указано "100% оливковое масло". Это гарантия того, что вы покупаете настоящий продукт без примесей других растительных масел.

Дата сбора урожая - ключевой фактор, который влияет на вкус и пользу масла. Рекомендуем выбирать продукт, изготовленный в течение последних 12 месяцев. Свежее масло имеет яркий аромат и максимальную концентрацию полезных веществ.

Почему важен темный контейнер

Качественное оливковое масло всегда продается в темном стекле или металлической банке. Это защищает его от света и тепла, которые быстро разрушают вкус и питательные свойства. Не покупайте масла в прозрачных пластиковых бутылках, ведь в таком случае продукт может потерять качество еще до того, как попадет на ваш стол.

Какая должна быть кислотность оливкового масла

Кислотность оливкового масла - это один из главных параметров, определяющий его качество и назначение. Она показывает содержание свободных жирных кислот в продукте. Чем ниже кислотность, тем выше качество и тем более выражен чистый вкус оливок.

Какое оливковое масло лучше для салатов

Пользователь TikTok под ником @o_gorodnik советует для холодных блюд, особенно салатов, выбирать масло с кислотностью до 1%. Такое масло имеет выразительный аромат, глубокий вкус и сохраняет максимум биологически активных веществ. Оно подчеркивает свежесть овощей, добавляет блюдам изящества и делает их более питательными.

Как выбрать оливковое масло для жарки

Для термической обработки рекомендуем выбирать масло с более высокой кислотностью. Оно менее интенсивное по вкусу, но обладает более высокой стабильностью при нагревании. Благодаря этому продукт выдерживает высокие температуры, не теряет своих свойств и остается безопасным для приготовления на сковороде или в духовке.

Смотрите видео о том, как выбрать оливковое масло для салатов и для жарки:

@o_gorodnik 90% людей ошибаются при выборе оливкового масла ? Теперь вы будете знать как эксперт? Оливковое масло как хорошее вино, если знаешь, что искать получишь взрыв вкуса, а не просто жир. Вот как выбрать самое качественное масло для салатов: ✅ 1. Ищите надпись "Extra Virgin" Это самая высокая категория оливкового масла: - Получена холодным отжимом. - Без химии и высоких температур. - Кислотность #олия#оливковое масло#лайфхак#кухня#повар#кулинария ♬ оригинальный звук - o_gorodnik

Читайте также:

Об источнике: Real Simple Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред