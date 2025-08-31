Укр
Читать на украинском
Как убрать брызги масла во время жарки: лайфхаки, которые изменят жизнь навсегда

Анна Косик
31 августа 2025, 05:31
Простые советы помогут избавиться от проблемы с постоянной грязью из-за брызг масла.
сковорода, масло на сковороде
Что делать если масло сильно брызгает / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Зачем смазывать сковородку уксусом
  • Поможет ли соль избавиться от брызг масла

Во время жарки пищи на сковороде есть очень неприятный эффект, когда масло начинает брызгать на плиту и все вокруг. Из-за этого часто приходится после приготовления отмывать кухню от жира.

Однако Главред узнал несколько действенных лайфхаков, которые помогут избавиться от неприятности в виде брызг масла. О них на своей TikTok-странице рассказала украинский блогер София Сизова.

Как уксус спасет от масла

Чтобы масло не брызгало во время жарки нужно налить уксус на салфетку и смазать ею холодную сковородку. Далее можно разогревать ее на огне и вливать масло.

"Масло больше брызгать не будет, даже при попадании воды. Секрет заключается в способности уксуса связывать молекулы воды. Уксус нейтрализует бурную реакцию, или уменьшает ее", - пояснила блогерша.

Как соль и пергамент поможет избавиться от брызг масла

София посоветовала еще два действенных лайфхака, благодаря которым о брызгах масла можно будет забыть. Первый - это использование соли. Ею надо посыпать хорошо разогретую сковородку и влить после этого масло.

Также, чтобы брызги масла не пачкали всю кухню, можно жарить блюда на пергаментной бумаге. Достаточно взять небольшой клочок пергамента, разложить его на сковороде и налить на него масло.

Смотрите видео, что делать, чтобы масло на сковороде не брызгало:

@sizovasofiaa Три лайфхака, чтобы масло не брызгало ✅ ?Первый- уксус на холодную сковородку ✔️ ? Второй - соль на разогретую сковородку ? ? Третий - пергамент на дно сковородки ?? #лайфхак#сковородка#масло#масло#масло#лайфхаки#чистота#кухня#уборка#идея#длякухни♬ оригинальный звук - Sonya

О персоне: София Сизова

София Сизова - украинский блогер, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогером следят более 9 тысяч пользователей.

"Принять и простить": что известно о возвращении Аллы Пугачевой в РФ

