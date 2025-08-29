От пауков не останется и следа: сработает один простой и дешевый ингредиент

С начала сентября до середины октября можно заметить больше всего "домашних" видов пауков.

https://glavred.info/lifehack/ot-paukov-ne-ostanetsya-i-sleda-srabotaet-odin-prostoy-i-deshevyy-ingredient-10693841.html Ссылка скопирована

Назван способ избавиться от пауков / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/terski, скриншот

Вы узнаете:

Эксперты советуют использовать натуральное средство — масло перечной мяты

Обычный уксус — ещё одно простое средство, он действует на пауков отталкивающе

Пауки чаще всего проникают в дом через открытые окна, двери и небольшие щели. С начала сентября до середины октября можно заметить больше всего "домашних" видов пауков.

видео дня

Поскольку многие люди испытывают страх перед этими существами, важно знать, как защитить жильё от незваных гостей, пишет Express.

Как отпугнуть пауков

Масло перечной мяты. Эксперты советуют использовать натуральное средство — масло перечной мяты. Его насыщенный аромат раздражает органы чувств пауков и делает пространство для них неприемлемым.

Смешайте 15–20 капель масла с водой в пульверизаторе и распылите в местах, где вы чаще всего замечаете пауков — подоконники, углы, дверные проёмы и вентиляционные решетки.

Ментол, содержащийся в мяте, особенно неприятен для пауков. По этой причине ароматические репелленты с мятным запахом тоже подойдут для отпугивания насекомых — просто разместите их в стратегических местах.

Уксус. Обычный уксус — ещё одно простое средство. Его запах тоже действует на пауков отталкивающе. Достаточно разбавить его водой и распылить по дому.

/ Инфографика: Главред

Важно помнить

Хотя пауков существует множество видов, лишь немногие способны укусить человека, и даже в этом случае угрозы для здоровья почти нет. В большинстве случаев они безвредны и даже приносят пользу, поедая других насекомых. Но если вы предпочитаете не делить с ними пространство — вышеуказанные средства помогут вам от них избавиться.

Люди долго жили в доме с тысячами ядовитых пауков

Один из отчётов рассказывает о необычном случае, произошедшем с семьёй из Канзаса, которая в течение более пяти лет жила в доме, где обитало свыше 2000 коричневых пауков-отшельников.

Согласно данным издания Medical Entomology, семья заселилась в этот дом после того, как его покинул предыдущий владелец в 1996 году. Сначала пауков замечали лишь время от времени в разных уголках дома, не придавая этому большого значения. Однако только летом 2001 года специалисты определили, что это были именно Loxosceles reclusa — один из видов ядовитых коричневых отшельников.

Смотрите видео - коричневый паук-отшельник:

Ранее Главред описал 5 лучших способов, как выгнать пауков из дома. Гуру уборки поделился пятью простыми способами, как естественным образом заставить пауков и других насекомых покинуть ваш дом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что пауки часто появляются в наших домах, и хотя они могут вызывать определенный дискомфорт, важно понять, почему это происходит и как с этим бороться.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред