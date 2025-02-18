5 лучших способов, как выгнать пауков из дома: эксперт описал секретные методы

Гуру уборки поделился пятью простыми способами, как естественным образом заставить пауков и других насекомых покинуть ваш дом.

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Как выгнать пауков из дома/ коллаж: Главред, фото: flickr

Вы узнаете:

Как избавиться от пауков

Какого запаха боятся пауки

Пауки могут стать настоящей проблемой, если вы обнаружили их у себя дома. Избавиться от незваных гостей может быть непросто. Однако некоторые советы помогут справиться с этой задачей наилучшим образом.

Гуру уборки поделилась своими самыми лучшими советами о том, как отпугнуть пауков и насекомых в вашем доме без использования агрессивных химикатов, пишет express.co.uk.

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Австралийский блогер Шантель Мила, которая имеет более 1,5 миллиона подписчиков в TikTok, часто делится в своем блоге видео, в которых объясняет свои методы уборки и организации дома. Она рассказывает о таких методах уборки, которые помогают сделать дом чище без особых усилий.

Шантель поделилась своими лучшими советами относительно того, как предотвратить проникновение пауков и насекомых в дом. Такие советы будут эффективными для хозяев и хозяек по всему миру, ведь проблема с пауками является практически универсальной.

1. Масло мяты

Нужно нанести немного мятного масла на ватные шарики и положить их на дно мусорного ведра, чтобы отпугнуть пауков от мест, куда вы выбрасываете мусор.

2. Ватные шарики с маслом мяты в пылесос

Также можно положить ватные шарики, смоченные маслом мяты, в пылесос во время уборки. Таким образом весь дом будет пахнуть мятой, а насекомые и пауки ненавидят этот запах.

Масло мяты перечной может использоваться как природный репеллент не только против пауков, но и против муравьев, блох и даже постельных клопов, благодаря своему сильному запаху, который большинство насекомых считает неприятным. Такой запах может сдержать их от того, чтобы заходить в ваш дом, благодаря чему действует как природный репеллент.

3. Розмариновая вода

В таком случае также может помочь розмариновая вода. Нужно наполнить бутылку с распылителем водой с розмарином, и обрабатывать такой водой дом. Первоначально нужно распылить жидкость вокруг всех дверей и окон, и пауки обязательно будут держаться подальше.

4. Цитрусовые

Также блогер посоветовала использовать цитрусовые во время уборки дома. Она отметила, что пауки ненавидят цитрусовые, поэтому можно протереть пол и, если это возможно, стены цитрусовым маслом или кожурой.

5. Укреп для выведения плодовых мушек

Пятый совет блогера касался не пауков, а плодовых мушек, которые также могут причинить серьезные неудобства.

"Выливайте кипяток в канализацию, чтобы избежать плодовых мушек и их яиц", - отметила Шантель.

Она объяснила, что поскольку плодовые мушки часто любят откладывать яйца и живут в любой канализации, нужно вылить кипяток в канализацию, чтобы убедиться, что вы выведете их из дома.

Чем отогнать пауков из дома/ Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как выгнать пауков из дома:

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