Настоящая схватка: бывшие участницы "Холостяка" устроили скандал на пост-шоу

София Шамия собирается отстоять свою репутацию.

Оксана Шанюк рассказала о личной жизни Софии Шамии / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Оксана Шанюк, София Шамия

Вы узнаете:

София Шамия поссорилась с Оксаной Шанюк

Как модель решила наказать обидчицу

Сегодня, 2 января, в эфире пост-шоу популярного проекта "Холостяк" , главным героем которого стал Тарас Цымбалюк, в студии появились бывшие участницы шоу София Шамия и Оксана Шанюк.

Отметим, на проекте девушки поссорились из-за того, что Оксана обвинила Софию в романе с женатым мужчиной.

Пост-шоу также не обошлось без скандала, Шамия заявила, что не смогла терпеть буллинг и унижения со стороны других участниц проекта во время съемок.

"Оксана переходила на личностные моменты. Она говорила мне не трогать волосы, что я слишком ребенок, молодая, что мне надо в детское кафе. Мне было очень больно. Я решила уйти, не объясняя ничего никому, потому что понимала, что не выдержу. Это дошло до того момента, что я не готова дальше что-то коммуницировать, собирать себя в кучу. Я решила впервые выбрать себя, свой комфорт", - сказала модель.

София Шамия / фото: instagram.com, София Шамия

Также София отметила, что Шанюк говорила о ней неправду о связи с женатым мужчиной.

"Я точно этот вопрос просто так не оставлю. Для меня это не окей. Потому что это клевета и ложь. Мой отец – мусульманин, у меня суперрелигиозная семья, и я буду защищать себя и свою честь до конца", - добавила Шамия.

Модель пригрозила Оксане судом, а она в свою очередь показала фотографии, где София якобы изображена с женатым мужчиной, однако модель сказала, что это ее бывший парень, который не был в браке.

"Приглашаю лиц, которые публично позволили себе утверждение о моих якобы отношений с женатым мужчиной с детьми, повторить эти слова не на уровне слухов, а с полным осознанием ответственности за сказанное. Не называю имена двух участниц, которые публично распространяли эти утверждения, сознательно. Я не намерена давать им дополнительный пиар, к которому они и так стремятся", - написала София в соцсетях.

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

