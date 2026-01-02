Укр
"Возвращаемся к опыту 2023 года": эксперт объяснил, когда графики станут лучше

Сергей Кущ
2 января 2026, 23:22
Даже при самом лучшем сценарии останется вопрос передачи электроэнергии.
Заявление Минэнерго о том, что при идеальных условиях и без обстрелов нужно около двух месяцев, чтобы избавиться от графиков, это время, когда Украина сможет запустить солнечные электростанции.

Об этом в интервью Главреду рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

"Здесь речь не столько об отключениях или полном восстановлении инфраструктуры. Задача в другом — чтобы начала работать солнечная генерация и сократился дефицит электроэнергии. Понятно, что это сценарий без обстрелов. Речь идет не о восстановлении системы за два месяца, а именно о том, что к этому времени заработают солнечные электростанции. Минэнерго в этом случае нужна "картинка", а реальность такова: за два месяца они могут не успеть все восстановить. Зато солнечная генерация к этому времени действительно начнет работать", - пояснил эксперт.

Он отметил, что даже при самом лучшем сценарии остается вопрос передачи электроэнергии.

"И здесь мы возвращаемся к опыту 2023 года, когда россияне били по подстанциям, летом у нас было много солнца и атомной генерации, но при этом в пиковые часы мы все равно сидели без света из-за поврежденных сетей. Такая ситуация возможна и сейчас. Любой сценарий, который уже происходил в Украине ранее, может повториться", - подытожил эксперт.

Отключение света - последние новости

Как писал Главред, в новогоднюю ночь российские оккупационные войска нанесли удар по энергообъектам Украины. В целом враг запустил по Украине более 200 ударных БпЛА.

Напомним, что в декабре 2025 года Россия существенно нарастила интенсивность ударов по Одессе и области. В результате обстрелов были повреждены объекты инфраструктуры, хранилища и электросети. Издание The Wall Street Journal выяснило причины, по которым российская армия целенаправленно осуществляет воздушный террор против этого региона Украины.

В то же время в Вышгороде после почти четырех суток без электроэнергии энергетикам удалось восстановить подачу света в дома местных жителей.

О персоне: Олег Попенко

Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

