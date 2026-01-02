Зеленский раскрыл, кто возглавил ГУР вместо Кирилла Буданова

Новый глава ранее был главой Службы внешней разведки государства.

https://glavred.info/politics/zelenskiy-raskryl-kto-vozglavil-gur-vmesto-kirilla-budanova-10728941.html Ссылка скопирована

Олег Иващенко возглавит ГУР / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Главное:

Зеленский назначил нового главу ГУР вместо Кирилла Буданова

Им станет генерал-лейтенант Олег Иващенко

Ранее новый глава ГУР был председателем Службы внешней разведки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины главу Службы внешней разведки генерала-лейтенанта Олега Иващенко.

Зеленский сообщил, что 2 января провел совещание с Олегом Иващенко относительно общей ситуации вокруг Украины и актуальных угроз.

видео дня

"С сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас указа президента об официальном назначении чиновника на главу ГУР еще нет.

Кто был предшественником Иващенко на должности руководителя ГУР

Главред писал, что 2 января Владимир Зеленский встретился с главой ГУР МО Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис Президента Украины. По его мнению, сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах.

Позже Кирилл Буданов сообщил, что принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить ОПУ. Он отметил, что продолжает служить Украине и считает новую должность еще одним рубежом ответственности перед страной.

Буданов заменил на посту Андрея Ермака, который был руководителем ОП с 2020 года.

Ситуация в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что армия страны-агрессора России продвинулась в Донецкой и Запорожской областях. Успехи врага, в частности, зафиксированы на Славянском направлении. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Кроме того, 2 декабря, около 14:30 страна-агрессор Россия атаковала Харьков. В городе прогремели громкие взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил удар по центру города. Он сообщил, что удар пришелся по жилому многоэтажному дому в Киевском районе города. По предварительной информации - есть пострадавшие и значительные разрушения.

Ранее сообщалось, что Россия в ночь на 2 января атаковала Запорожье ударными дронами. В результате ударов повреждены десятки домов, вспыхнул торговый центр.

Читайте также:

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред