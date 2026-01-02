Зеленский раскрыл, кто возглавил ГУР вместо Кирилла Буданова

Главное:
- Зеленский назначил нового главу ГУР вместо Кирилла Буданова
- Им станет генерал-лейтенант Олег Иващенко
- Ранее новый глава ГУР был председателем Службы внешней разведки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины главу Службы внешней разведки генерала-лейтенанта Олега Иващенко.
Зеленский сообщил, что 2 января провел совещание с Олегом Иващенко относительно общей ситуации вокруг Украины и актуальных угроз.
"С сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины", - говорится в сообщении.
Сейчас указа президента об официальном назначении чиновника на главу ГУР еще нет.
Кто был предшественником Иващенко на должности руководителя ГУР
Главред писал, что 2 января Владимир Зеленский встретился с главой ГУР МО Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис Президента Украины. По его мнению, сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах.
Позже Кирилл Буданов сообщил, что принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить ОПУ. Он отметил, что продолжает служить Украине и считает новую должность еще одним рубежом ответственности перед страной.
Буданов заменил на посту Андрея Ермака, который был руководителем ОП с 2020 года.
Ситуация в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что армия страны-агрессора России продвинулась в Донецкой и Запорожской областях. Успехи врага, в частности, зафиксированы на Славянском направлении. Об этом сообщили аналитики DeepState.
Кроме того, 2 декабря, около 14:30 страна-агрессор Россия атаковала Харьков. В городе прогремели громкие взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил удар по центру города. Он сообщил, что удар пришелся по жилому многоэтажному дому в Киевском районе города. По предварительной информации - есть пострадавшие и значительные разрушения.
Ранее сообщалось, что Россия в ночь на 2 января атаковала Запорожье ударными дронами. В результате ударов повреждены десятки домов, вспыхнул торговый центр.
Читайте также:
- В Украине начали принимать заявки на выплату "детских" 50 тысяч гривен - детали
- Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: уже есть много пострадавших
- "Продолжаю служить": Буданов ответил на предложение Зеленского возглавить ОП
Об источнике: ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред