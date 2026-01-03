С чем нельзя хранить картофель: ученые назвали худшего соседа

Вы узнаете:
Хранение овощей кажется простым делом, но на самом деле оно напрямую влияет на их свежесть, вкус и срок годности. Ученые предупреждают: неправильное соседство в кладовой или холодильнике может привести к быстрой порче продуктов.
Виновник — газ этилен
Главная причина проблемы — этилен, пишет iflscience. Это природный газ, который растения вырабатывают в процессе созревания. Для фруктов этилен — полезный гормон: он ускоряет дозревание, делает плоды мягче и ароматнее. Именно поэтому бананы, яблоки, томаты и персики так быстро "доходят" после сбора урожая.
Однако не все овощи одинаково реагируют на этилен. Некоторые из них крайне чувствительны к этому газу — и картофель входит в их число.
Почему картофель портится рядом с фруктами
Картофель по своей природе находится в состоянии "покоя". Со временем из его "глазков" могут появляться ростки — это естественный процесс. Но этилен способен серьезно его ускорить.
Ученые объясняют:
- при медленном и стабильном воздействии этилен может даже слегка подавлять прорастание;
- но резкий всплеск газа — например, если положить картофель рядом с бананами или яблоками — нарушает этот баланс.
В результате клубни быстро начинают прорастать, теряют плотность, вкус и питательные свойства. В народе это выглядит как внезапное "оживление" картофеля в кладовой.
Худший сосед для картофеля
Эксперты сходятся во мнении: бананы и яблоки — худшие соседи для картофеля. Эти фрукты активно выделяют этилен, создавая вокруг себя среду, которая буквально "будит" картофель.
Также не рекомендуется хранить картофель рядом с:
- помидорами,
- грушами,
- персиками,
- луком (он тоже чувствителен к этилену и может портиться быстрее).
Как правильно хранить картофель
Чтобы картофель дольше оставался свежим: держите его отдельно от фруктов, особенно климактерических (бананы, яблоки), выбирайте темное, прохладное и хорошо проветриваемое место, используйте бумажные мешки или ящики, а не герметичные пакеты.
