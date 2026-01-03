Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

С чем нельзя хранить картофель: ученые назвали худшего соседа

Сергей Кущ
3 января 2026, 01:02
18
Картофель по своей природе находится в состоянии "покоя", но все может изменить неправильный сосед.
С чем нельзя хранить картофель
С чем нельзя хранить картофель / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Что портит картофель при хранении
  • Как правильно хранить картофель

Хранение овощей кажется простым делом, но на самом деле оно напрямую влияет на их свежесть, вкус и срок годности. Ученые предупреждают: неправильное соседство в кладовой или холодильнике может привести к быстрой порче продуктов.

Виновник — газ этилен

Главная причина проблемы — этилен, пишет iflscience. Это природный газ, который растения вырабатывают в процессе созревания. Для фруктов этилен — полезный гормон: он ускоряет дозревание, делает плоды мягче и ароматнее. Именно поэтому бананы, яблоки, томаты и персики так быстро "доходят" после сбора урожая.

видео дня

Однако не все овощи одинаково реагируют на этилен. Некоторые из них крайне чувствительны к этому газу — и картофель входит в их число.

Почему картофель портится рядом с фруктами

Картофель по своей природе находится в состоянии "покоя". Со временем из его "глазков" могут появляться ростки — это естественный процесс. Но этилен способен серьезно его ускорить.

Ученые объясняют:

  • при медленном и стабильном воздействии этилен может даже слегка подавлять прорастание;
  • но резкий всплеск газа — например, если положить картофель рядом с бананами или яблоками — нарушает этот баланс.

В результате клубни быстро начинают прорастать, теряют плотность, вкус и питательные свойства. В народе это выглядит как внезапное "оживление" картофеля в кладовой.

Худший сосед для картофеля

Эксперты сходятся во мнении: бананы и яблоки — худшие соседи для картофеля. Эти фрукты активно выделяют этилен, создавая вокруг себя среду, которая буквально "будит" картофель.

Также не рекомендуется хранить картофель рядом с:

  • помидорами,
  • грушами,
  • персиками,
  • луком (он тоже чувствителен к этилену и может портиться быстрее).

Как правильно хранить картофель

Чтобы картофель дольше оставался свежим: держите его отдельно от фруктов, особенно климактерических (бананы, яблоки), выбирайте темное, прохладное и хорошо проветриваемое место, используйте бумажные мешки или ящики, а не герметичные пакеты.

Смотрите видео о том, что такое газ этилен:

Вам может быть интересно:

Об источнике: IFLScience

IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в крупный научно-популярный сайт.

Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает приблизительно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

картофель лайфхак интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Германии призывают возвращать беженцев в Украину: кто в списке

В Германии призывают возвращать беженцев в Украину: кто в списке

00:11Мир
"Возвращаемся к опыту 2023 года": эксперт объяснил, когда графики станут лучше

"Возвращаемся к опыту 2023 года": эксперт объяснил, когда графики станут лучше

23:22Украина
Михаил Федоров станет новым министром обороны Украины, — Зеленский

Михаил Федоров станет новым министром обороны Украины, — Зеленский

22:01Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Российские штурмовики массово сдают оружие и пытаются сдаться в плен

Российские штурмовики массово сдают оружие и пытаются сдаться в плен

Налчаджиоглу забрал дочь у Лорак и вывез за границу - как она выглядит

Налчаджиоглу забрал дочь у Лорак и вывез за границу - как она выглядит

Китайский гороскоп на завтра 3 января: Крысам - споры, Кроликам - страх

Китайский гороскоп на завтра 3 января: Крысам - споры, Кроликам - страх

Обычные люди не могли купить: какие продукты в СССР были доступны лишь "избранным"

Обычные люди не могли купить: какие продукты в СССР были доступны лишь "избранным"

Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: уже есть много пострадавших

Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: уже есть много пострадавших

Последние новости

01:42

Три знака китайского зодиака приманят удачу в январе

01:02

С чем нельзя хранить картофель: ученые назвали худшего соседаВидео

00:11

В Германии призывают возвращать беженцев в Украину: кто в списке

02 января, пятница
23:47

Tesla потеряла "корону": на рынке электромобилей появился неожиданный фаворит

23:22

"Возвращаемся к опыту 2023 года": эксперт объяснил, когда графики станут лучше

Решение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 годуРешение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 году
22:54

Почему елку нельзя убирать до 6 января: об этом знают далеко не все

22:51

"Я чувствовала в середине": вместе ли Тарас Цымбалюк и Надин Головчук

22:48

Шовковский впервые сделал большое заявление после увольнения: что сказал экс-тренер

22:23

Победительница "Холостяка" ждет ребенка - первые детали

Реклама
22:01

Михаил Федоров станет новым министром обороны Украины, — Зеленский

21:57

Настоящая схватка: бывшие участницы "Холостяка" устроили скандал на пост-шоу

21:26

Всего одна ложка и свекла готова за несколько минут: какой продукт с этим поможет

21:25

До весны точно можно забыть: как предотвратить появление плесени зимой

21:20

Дональд Трамп набросился на Джорджа Клуни - что сделал актер

21:16

Света будет значительно больше: появился график отключений для Киева и области 3 январяФото

20:39

До семи часов без света за раз: график отключений для Днепра и области на 3 январяФото

20:23

Путин не смог: The Times рассказали, как облажался российский диктатор

19:44

Город как "большая серая зона": в Силах обороны рассказали о ходе боев на юге

19:20

Обязательная эвакуация: из приграничных сел на Черниговщине начали вывозить людей

19:20

"И 16 часов в сутки": эксперт рассказал, что будет с отключения света в Киеве

Реклама
19:10

Зеленский сделал сильное назначение для Украинымнение

18:57

Технология, которая отошла в прошлое: почему мусоропроводы стали редкостью в домах

18:45

"Стандарты СРСР": клиенты Ощадбанка не могут нормально переслать деньги

18:16

Зеленский анонсировал смену руководителя ГПСУ в ближайшее время: что известно

18:15

Суббота тоже без света: "Укрэнерго" обнародовало план отключений на 3 января

18:01

Мыши не выдержат и убегут: простой способ избавиться от грызунов в гараже и погребе

17:44

Зеленский раскрыл, кто возглавил ГУР вместо Кирилла Буданова

17:27

Только одно место в холодильнике: куда переставить молоко, чтобы оно не скисло

17:12

Первое полнолуние 2026 откроет новый этап: кого ждут перемены и удачаВидео

17:09

Сбивать "Шахеды" станет труднее: Флеш раскрыл новую опасность российских атак

16:57

Робот, пропавший в Антарктиде на 9 месяцев, вернулся с тревожными результатами

16:51

"Не буду вешать коляску на елку": звезда "Крепостной" заявила о беременностиВидео

16:48

Вся валюта в Украине резко взлетела после падения: новый курс на 5 января

16:34

Свет может вернуться не всем сразу: эксперт озвучил реальный прогноз

16:00

"Я заканчиваю карьеру": Melovin объявил о важном решении

15:58

"Продолжаю служить": Буданов ответил на предложение Зеленского возглавить ОП

15:58

Могут даже навредить здоровью: какие вещи не следует покупать в секонд-хенде

15:57

Армия РФ продвинулась в двух областях: в DeepState раскрыли ситуацию на фронте

15:35

Четырем знакам зодиака январь подарит шанс на миллион: кто будет купаться в удаче

15:33

Любит темноту и был на волосок от смерти: что известно о новом главе ОП

Реклама
15:23

Главная угроза в 2026 году: Игнат предупредил о новой опасной тактике РФ

14:58

Рис получится намного вкуснее: секретный способ приготовления

14:52

Журналист раскритиковал идею Кабмина разрешить продажу лекарств на АЗС

14:47

Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: уже есть много пострадавшихФото

14:21

Реально ли перезакрепить номер с мотоцикла за авто: в МВД расставили точки над "і"

14:02

Финалистку "Холостяка" засняли в поцелуе с известным певцом - кто это был

13:57

Сколько украинцев готовы к территориальным уступкам России - опрос КМИС

13:57

Украинцам напомнили о простом способе сделать обувь не скользкой зимой

13:47

Наталка Денисенко поделилась интимным и растаяла в объятиях нового избранника

13:42

Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента: первые детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
СалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десерты
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни Лорак
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять