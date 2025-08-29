Укр
Разрушит жир за считанные секунды: чем пробить засор в раковине

Сергей Кущ
29 августа 2025, 23:20
Чтобы не задаваться вопросом, как прочистить раковину от засора в домашних условиях, лучше не выливать жир и остатки пищи в слив.
Чем пробить засор в раковине
Чем пробить засор в раковине / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Как быстро убрать засор в раковине
  • Чем устранить легкий засор в раковине

Засор в раковине — неприятная проблема, с которой сталкивается почти каждый. Он может появиться из-за жира, остатков пищи или волос. Возникает вопрос: чем пробить засор в раковине быстро и без вызова сантехника?

Эксперты делятся простыми и доступными методами, которые помогут очистить трубы за считанные минуты, пишет express.co.

Cода и уксус

Если вы ищете, как прочистить слив от жира в домашних условиях, попробуйте соду и уксус. Насыпьте 2 столовые ложки соды прямо в слив, затем влейте стакан белого уксуса. Оставьте смесь на 5 минут и промойте кипятком. Реакция разрушает жир и мыльный налет.

Стиральный порошок

Еще один способ, как быстро убрать засор в раковине, — использовать стиральный порошок. Засыпьте 2 ложки средства и залейте кипятком. Горячая вода активирует порошок и растворяет жирные отложения. Отличный вариант для засоров от кулинарных масел.

Алка-зельтцер и уксус

Чтобы устранить легкий засор в раковине, можно применить 2 таблетки Алка-зельтцера и стакан уксуса. Смесь зашипит, разрушая налет. Через несколько минут промойте кипятком.

Кипяток

Простейший способ — залить в слив кипящую воду. Она расплавит жир и освободит трубу. Но если у вас пластиковая раковина, используйте этот метод с осторожностью, чтобы не повредить материал.

Чтобы не задаваться вопросом, как прочистить раковину от засора в домашних условиях, лучше не выливать жир и остатки пищи в слив. В идеале туда должна попадать только вода или легкие жидкости.

Смотрите видео о том, чем пробить засор в раковине:

