Разрушит жир за считанные секунды: чем пробить засор в раковине

Вы узнаете:
- Как быстро убрать засор в раковине
- Чем устранить легкий засор в раковине
Засор в раковине — неприятная проблема, с которой сталкивается почти каждый. Он может появиться из-за жира, остатков пищи или волос. Возникает вопрос: чем пробить засор в раковине быстро и без вызова сантехника?
Эксперты делятся простыми и доступными методами, которые помогут очистить трубы за считанные минуты, пишет express.co.
Cода и уксус
Если вы ищете, как прочистить слив от жира в домашних условиях, попробуйте соду и уксус. Насыпьте 2 столовые ложки соды прямо в слив, затем влейте стакан белого уксуса. Оставьте смесь на 5 минут и промойте кипятком. Реакция разрушает жир и мыльный налет.
Стиральный порошок
Еще один способ, как быстро убрать засор в раковине, — использовать стиральный порошок. Засыпьте 2 ложки средства и залейте кипятком. Горячая вода активирует порошок и растворяет жирные отложения. Отличный вариант для засоров от кулинарных масел.
Алка-зельтцер и уксус
Чтобы устранить легкий засор в раковине, можно применить 2 таблетки Алка-зельтцера и стакан уксуса. Смесь зашипит, разрушая налет. Через несколько минут промойте кипятком.
Кипяток
Простейший способ — залить в слив кипящую воду. Она расплавит жир и освободит трубу. Но если у вас пластиковая раковина, используйте этот метод с осторожностью, чтобы не повредить материал.
Чтобы не задаваться вопросом, как прочистить раковину от засора в домашних условиях, лучше не выливать жир и остатки пищи в слив. В идеале туда должна попадать только вода или легкие жидкости.
Смотрите видео о том, чем пробить засор в раковине:
Вам может быть интересно:
- Одно правило спасет все: что нужно регулярно делать с чайником, чтобы чай был вкусным
- Простая ошибка ускоряет порчу еды - как правильно настроить холодильник
- От пауков не останется и следа: сработает один простой и дешевый ингредиент
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред