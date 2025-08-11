Укр
Читать на украинском
Засор в сливе прочистится за минуту: ушлый сантехник раскрыл хитрый фокус

Алексей Тесля
11 августа 2025, 17:54
33
Часто раковины засоряются из-за накопления остатков жира, пищи и мыла, которые ежедневно попадают в сток.
раковина
Как быстро прочистить раковину / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему кристаллическая сода эффективна
  • Один способ безопасен, недорог и эффективен

Если в районе раковины появился стойкий запах, а вода уходит слишком медленно, это, скорее всего, свидетельствует о засоре. Хорошая новость — прочистить слив можно простым и доступным способом без агрессивной химии.

Часто раковины засоряются из-за накопления остатков жира, пищи и мыла, которые ежедневно попадают в сток. Эти вещества постепенно образуют липкую пленку на внутренних стенках труб, к которой цепляются другие частицы мусора, вызывая засор, пишет Express.

видео дня

Обычно такие пробки удаляют с помощью сильнодействующих химикатов, но эксперты по уборке из Bathroom City рекомендуют более безопасный и натуральный способ — использовать кристаллическую соду (её ещё называют кальцинированной или стиральной содой).

"Кристаллическая сода — доступное и безопасное средство, которое используется уже веками. Она отлично подходит для устранения засоров и может справиться даже с сильными загрязнениями", — утверждают специалисты.

Почему кристаллическая сода эффективна

Благодаря своей высокой щелочности, сода легко расщепляет жиры, остатки еды, мыльный налёт и другие загрязнения. Это делает её идеальным средством для чистки кухонных раковин, особенно когда хочется избежать использования агрессивной химии вблизи продуктов.

В отличие от популярной комбинации пищевой соды с уксусом, которая вызывает яркую, но бесполезную шипучую реакцию, кристаллическая сода действительно воздействует на загрязнения, разрушая их структуру.

Универсальное чистящее средство своими руками
Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Как прочистить раковину с помощью кристаллической соды

Этот способ безопасен, недорог и эффективен для регулярного ухода за сливом:

  • Нагрейте воду в чайнике до кипения.
  • Осторожно вылейте горячую воду в слив, чтобы размягчить жировые отложения.
  • Насыпьте в слив 2–3 чайные ложки кристаллической соды.
  • Подождите 10 минут, чтобы сода успела подействовать.
  • Снова залейте в слив кипяток из чайника.

Повторяйте процесс, пока вода не начнёт уходить свободно и запах не исчезнет.

Сантехник поделился беспроигрышным способом очистки

Опытные сантехники поделились эффективным способом очистки сливов. Комбинация соли и жидкого моющего средства также дала отличный эффект. Соль выступает в роли мягкого абразива, усиливая очищающие свойства средства, а горячая вода помогает эффективно удалить жир и загрязнения.

Смотрите видео - как отмыть раковину:

Автор YouTube-канала Oksana Kovalenko показала дешевый и действенный способ чистки раковины за несколько минут без труда. Она сообщила, что ее раковине уже 20 лет, но она никогда не была так чиста как сейчас.

Она советует понемногу полить раковину белизной и легонько протирать мочалкой, сильно тереть не нужно, она начинает очищаться на глазах. При необходимости подливайте еще средство, пока ваша раковина не станет чистой.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Пошла на крайности: как Наташа Королева выбивает гражданство РФ для мамы

09:38

Тайный миротворец: соратник Путина добивается окончания войны с Украиной — NYT

09:03

"Мы неправильно понимаем его подход": что задумал Трамп насчет войны в Украине

