Засор в сливе прочистится за минуту: ушлый сантехник раскрыл хитрый фокус

Как быстро прочистить раковину / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Почему кристаллическая сода эффективна

Один способ безопасен, недорог и эффективен

Если в районе раковины появился стойкий запах, а вода уходит слишком медленно, это, скорее всего, свидетельствует о засоре. Хорошая новость — прочистить слив можно простым и доступным способом без агрессивной химии.

Часто раковины засоряются из-за накопления остатков жира, пищи и мыла, которые ежедневно попадают в сток. Эти вещества постепенно образуют липкую пленку на внутренних стенках труб, к которой цепляются другие частицы мусора, вызывая засор, пишет Express.

Обычно такие пробки удаляют с помощью сильнодействующих химикатов, но эксперты по уборке из Bathroom City рекомендуют более безопасный и натуральный способ — использовать кристаллическую соду (её ещё называют кальцинированной или стиральной содой).

"Кристаллическая сода — доступное и безопасное средство, которое используется уже веками. Она отлично подходит для устранения засоров и может справиться даже с сильными загрязнениями", — утверждают специалисты.

Почему кристаллическая сода эффективна

Благодаря своей высокой щелочности, сода легко расщепляет жиры, остатки еды, мыльный налёт и другие загрязнения. Это делает её идеальным средством для чистки кухонных раковин, особенно когда хочется избежать использования агрессивной химии вблизи продуктов.

В отличие от популярной комбинации пищевой соды с уксусом, которая вызывает яркую, но бесполезную шипучую реакцию, кристаллическая сода действительно воздействует на загрязнения, разрушая их структуру.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Как прочистить раковину с помощью кристаллической соды

Этот способ безопасен, недорог и эффективен для регулярного ухода за сливом:

Нагрейте воду в чайнике до кипения.

Осторожно вылейте горячую воду в слив, чтобы размягчить жировые отложения.

Насыпьте в слив 2–3 чайные ложки кристаллической соды.

Подождите 10 минут, чтобы сода успела подействовать.

Снова залейте в слив кипяток из чайника.

Повторяйте процесс, пока вода не начнёт уходить свободно и запах не исчезнет.

Сантехник поделился беспроигрышным способом очистки

Опытные сантехники поделились эффективным способом очистки сливов. Комбинация соли и жидкого моющего средства также дала отличный эффект. Соль выступает в роли мягкого абразива, усиливая очищающие свойства средства, а горячая вода помогает эффективно удалить жир и загрязнения.

