Слив прочистится в мгновение ока: хитрый сантехник раскрыл стопроцентный трюк

Главное:
- Жесткие абразивы могут повредить поверхность раковины
- Названы три доступных и простых способа очистки
- Соль и средство для посуды показали хороший результат
Многие предпочитают очищать кухонную раковину натуральными средствами, чтобы избежать использования агрессивной бытовой химии, особенно если речь идет о нержавеющей стали. Жесткие абразивы могут повредить поверхность, поэтому мягкие и природные альтернативы становятся всё популярнее.
Журналисты издания Express протестировали три доступных и простых способа очистки от сантехников: соль, яблочный уксус и лимон — чтобы выяснить, какой из них наиболее эффективен.
Яблочный уксус оказался приятной заменой обычному белому уксусу. Его антимикробные свойства делают его хорошим дезодорантом и мягким чистящим средством. Разбавленный в пропорции 1:2 с водой, он справился с поверхностными загрязнениями, придав раковине блеск. Однако с более устойчивыми пятнами, особенно вокруг слива, он не справился. Добавление средства для мытья посуды может повысить его эффективность.
Соль и средство для посуды показали хороший результат. Соль действует как мягкий абразив и усиливает действие моющего средства, а кипяток помогает смыть остатки жира. Этот способ оказался быстрым и действенным, особенно для удаления грязи и чистки слива.
Лимон удивил своей эффективностью. Его кислотность легко справляется с известковыми отложениями и оставляет после себя свежий аромат. Достаточно просто натереть раковину половинкой лимона, протереть влажной тряпкой и вытереть насухо — и раковина снова блестит.
Вывод
Все три метода работают, но лимон оказался наиболее простым, ароматным и эффективным способом для придания блеска и удаления налёта, при этом не требуя усилий или дополнительных средств.
Быстрая очистка засора: простой способ
Неприятный запах из слива в душевой, раковине, ванне или унитазе может появиться задолго до того, как засор станет видим. Еще одним признаком проблем в трубах являются странные звуки — это сигнал, что вода плохо уходит.
Чтобы устранить проблему, выполните следующие шаги:
- Осторожно залейте кипяток в слив — это поможет размягчить загрязнения внутри трубы.
- Добавьте полстакана пищевой соды и подождите несколько минут.
- Смешайте по стакану белого уксуса и горячей воды, затем аккуратно вылейте смесь в слив.
- Накройте отверстие пробкой или плотной тканью — это создаст давление и усилит реакцию.
- Оставьте на 15–30 минут, чтобы компоненты подействовали и прочистили трубы.
Такой метод не требует агрессивной химии и может быстро устранить неприятные запахи и препятствия в водоотводе.
Смотрите видео - как отмыть раковину:
Автор YouTube-канала Oksana Kovalenko показала дешевый и действенный способ чистки раковины за несколько минут без труда. Она сообщила, что ее раковине уже 20 лет, но она никогда не была так чиста как сейчас.
Подруга посоветовала это средство и теперь раковина всегда чиста за несколько минут. Она советует понемногу полить раковину белизной и легонько протирать мочалкой, сильно тереть не нужно, она начинает очищаться на глазах. При необходимости подливайте еще средство, пока ваша раковина не станет чистой.
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Об источнике: Express.co.uk
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