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Слив прочистится в мгновение ока: хитрый сантехник раскрыл стопроцентный трюк

Алексей Тесля
6 августа 2025, 15:15
159
Жесткие абразивы могут повредить поверхность, поэтому мягкие и природные альтернативы становятся всё популярнее.
канализация, засор, канализационный слив
Как быстро прочистить канализационный слив / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Главное:

  • Жесткие абразивы могут повредить поверхность раковины
  • Названы три доступных и простых способа очистки
  • Соль и средство для посуды показали хороший результат

Многие предпочитают очищать кухонную раковину натуральными средствами, чтобы избежать использования агрессивной бытовой химии, особенно если речь идет о нержавеющей стали. Жесткие абразивы могут повредить поверхность, поэтому мягкие и природные альтернативы становятся всё популярнее.

Журналисты издания Express протестировали три доступных и простых способа очистки от сантехников: соль, яблочный уксус и лимон — чтобы выяснить, какой из них наиболее эффективен.

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Яблочный уксус оказался приятной заменой обычному белому уксусу. Его антимикробные свойства делают его хорошим дезодорантом и мягким чистящим средством. Разбавленный в пропорции 1:2 с водой, он справился с поверхностными загрязнениями, придав раковине блеск. Однако с более устойчивыми пятнами, особенно вокруг слива, он не справился. Добавление средства для мытья посуды может повысить его эффективность.

Соль и средство для посуды показали хороший результат. Соль действует как мягкий абразив и усиливает действие моющего средства, а кипяток помогает смыть остатки жира. Этот способ оказался быстрым и действенным, особенно для удаления грязи и чистки слива.

Лимон удивил своей эффективностью. Его кислотность легко справляется с известковыми отложениями и оставляет после себя свежий аромат. Достаточно просто натереть раковину половинкой лимона, протереть влажной тряпкой и вытереть насухо — и раковина снова блестит.

Универсальное чистящее средство своими руками
/ Инфографика Главред

Вывод

Все три метода работают, но лимон оказался наиболее простым, ароматным и эффективным способом для придания блеска и удаления налёта, при этом не требуя усилий или дополнительных средств.

Быстрая очистка засора: простой способ

Неприятный запах из слива в душевой, раковине, ванне или унитазе может появиться задолго до того, как засор станет видим. Еще одним признаком проблем в трубах являются странные звуки — это сигнал, что вода плохо уходит.

Чтобы устранить проблему, выполните следующие шаги:

  • Осторожно залейте кипяток в слив — это поможет размягчить загрязнения внутри трубы.
  • Добавьте полстакана пищевой соды и подождите несколько минут.
  • Смешайте по стакану белого уксуса и горячей воды, затем аккуратно вылейте смесь в слив.
  • Накройте отверстие пробкой или плотной тканью — это создаст давление и усилит реакцию.
  • Оставьте на 15–30 минут, чтобы компоненты подействовали и прочистили трубы.

Такой метод не требует агрессивной химии и может быстро устранить неприятные запахи и препятствия в водоотводе.

Смотрите видео - как отмыть раковину:

Автор YouTube-канала Oksana Kovalenko показала дешевый и действенный способ чистки раковины за несколько минут без труда. Она сообщила, что ее раковине уже 20 лет, но она никогда не была так чиста как сейчас.

Подруга посоветовала это средство и теперь раковина всегда чиста за несколько минут. Она советует понемногу полить раковину белизной и легонько протирать мочалкой, сильно тереть не нужно, она начинает очищаться на глазах. При необходимости подливайте еще средство, пока ваша раковина не станет чистой.

Ранее Главред писал о том, как прочистить засор при помощи двух ингредиентов. Устранение засоров в домашних условиях возможно, если вовремя применить простые средства.

Напомним, ранее сообщалось о том, как пробить очень сильный засор в трубе. Как пробить засор в трубе ‒ с этой проблемой регулярно сталкиваются владельцы квартир и ответственные квартиросъемщики.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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