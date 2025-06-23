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Слив прочистится за считанные минуты: поднаторевший сантехник раскрыл хитрый трюк

Алексей Тесля
23 июня 2025, 17:32
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Наиболее частыми причинами засоров, особенно в душевой, становятся остатки мыла, волос и мелкие предметы, случайно попавшие в слив.
раковина, слив
Как быстро разблокировать слив / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Главное:

  • Первый тревожный сигнал — вода начинает уходить медленнее обычного
  • Большинство неприятных засоров можно устранить самостоятельно

Вместо того чтобы сразу обращаться к сантехнику и платить за один только осмотр, вы можете справиться с засором самостоятельно всего за несколько минут.

По словам эксперта по сантехнике Ли Уоринга, для этого даже не нужно покупать специальные средства — всё необходимое, скорее всего, уже есть у вас дома, пишет Express.

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Наиболее частыми причинами засоров, особенно в душевой, становятся остатки мыла, волос и мелкие предметы, случайно попавшие в слив. Первый тревожный сигнал — вода начинает уходить медленнее обычного.

"Если из слива доносится неприятный запах, это явный признак того, что внутри скопился мусор", — поясняет Уоринг.

Он добавляет, что душ, раковина, ванна или туалет могут начать пахнуть задолго до того, как засор станет заметен визуально. Также сигналом могут быть непривычные звуки из труб — это указывает на то, что вода с трудом проходит по системе.

Универсальное чистящее средство своими руками
/ Инфографика Главред

Хорошая новость в том, что большинство таких засоров можно устранить самостоятельно.

Уоринг предлагает простой способ:

  • Осторожно залейте в слив кипяток, чтобы смягчить и размочить отложения.
  • Затем всыпьте в слив полстакана пищевой соды и подождите несколько минут.
  • Смешайте один стакан белого уксуса с таким же количеством горячей воды, и аккуратно вылейте эту смесь поверх соды.
  • Плотно закройте слив пробкой или тряпкой — это поможет создать давление и активизировать химическую реакцию.
  • Оставьте всё на 15–30 минут, чтобы смесь подействовала.
  • По истечении времени снова залейте кипяток, чтобы промыть трубу и удалить остатки загрязнений.
  • Проверьте результат, включив воду (например, душ) — слив должен работать как раньше.

Этот метод не требует особых затрат и помогает избавиться от засора без использования агрессивной химии.

Ранее Главред писал о том, как прочистить засор при помощи двух ингредиентов. Устранение засоров в домашних условиях возможно, если вовремя применить простые средства.

Напомним, ранее сообщалось о том, как пробить очень сильный засор в трубе. Как пробить засор в трубе ‒ с этой проблемой регулярно сталкиваются владельцы квартир и ответственные квартиросъемщики.

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