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Раковина будет сиять, как новая: один элемент удалит пятна за считанные минуты

Марина Фурман
13 ноября 2024, 20:50
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Раковина на кухне из-за частого ее использования быстро покрывается различными видами грязи, однако жирные пятна и налет можно с легкостью удалить.
Раковина
Действенное средство против прям / Коллаж: Главред, фото: pixabay, pexels

Вы узнаете:

  • Как быстро отмыть раковину от жирных пятен
  • Чем заменить химические средства в уборке

Кухонная мойка - одна из самых используемых зон в доме, поэтому на них часто образуются жирные и грязные пятна. Главред разбирался, как эффективно убрать известковый налет, плесень и застарелые остатки еды с раковины на кухне.

Эксперты по уборке из "Plumbworld" поделились простым способом, который уберет за считанные минуты всю грязь на кухонной мойке, передает Ехргеѕѕ.co.uk.

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Только с помощью кухонной соды ваша раковина будет сиять, как новая.

Как использовать пищевую соду для очистки раковины

Первым делом посыпьте поверхность раковины большим количеством пищевой соды. Особое внимание уделите загрязненным участкам, таким как слив, кран и края раковины.

Затем смочите губку или тряпку теплой водой и осторожно вотрите соду в раковину, чтобы образовалась паста. Это активирует соду и поможет удалить грязь, мыльный осадок и известковый налет. На особо сложных участках оставьте пасту на несколько минут, чтобы она подействовала.

Далее промойте раковину теплой водой, чтобы удалить пасту, а затем насухо отполируйте ее чистой тряпкой из микрофибры.

Пищевая сода также является естественным абсорбентом, поэтому она должна устранить любые неприятные запахи из канализации.

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