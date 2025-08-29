Простая ошибка ускоряет порчу еды - как правильно настроить холодильник

Маленький циферблат в вашем холодильнике может испортить всю еду, если его игнорировать.

В большинстве наших кухонь обязательно стоит холодильник. Он сохраняет продукты холодными, что значительно продлевает их срок хранения по сравнению с тем, если бы они оставались на столе. В холодильнике мы храним все: от фруктов и овощей до молока и остатков ужина. Это один из приборов, на который мы полагаемся больше всего каждый день.

Но знали ли вы, что большинство из нас пользуется своим холодильником неправильно? Эксперт в TikTok отмечает, что мы часто игнорируем один маленький, но очень важный элемент холодильника. Его неправильное использование приводит к более быстрой порче продуктов и даже может повлиять на эффективность работы самого прибора.

В каждом холодильнике есть маленький циферблат с пронумерованными положениями, обычно от 1 до 5. Большинство людей даже не знает, для чего он нужен, и просто крутят его наугад. На самом деле этот регулятор контролирует температуру внутри холодильника, определяя продолжительность работы компрессора.

По словам эксперта, этот маленький циферблат контролирует не уровень холода непосредственно, а продолжительность работы компрессора. Если установить слишком низкий режим в теплое время года, продукты могут портиться быстрее. Слишком высокий уровень, наоборот, приведет к образованию льда внутри камеры, что препятствует нормальной циркуляции воздуха и может вызвать поломку термостата или других электронных компонентов.

Настройка циферблата зависит от сезона и количества продуктов в холодильнике. Летом, когда при открытии дверцы в камеру попадает больше теплого воздуха, рекомендуется устанавливать режим на 4-5, чтобы поддерживать оптимальную температуру. Зимой же можно ограничиться 2-3, экономя энергию. Если же в холодильнике всегда много продуктов, эксперты советуют выбирать средний уровень 3-4, а если продуктов немного - устанавливать на 2-3.

Кроме этого, если внутри холодильника скапливается лед, это может препятствовать циркуляции воздуха и привести к неисправности термостата и электроники. В таком случае нужно выключить холодильник, снизить температуру и подождать по крайней мере восемь часов, пока изменения вступят в силу.

Как сообщал Главред, молоко быстро скисает, если его неправильно хранить. Эксперты советуют держать его в герметичном контейнере на нижней полке задней части холодильника, а не в дверце, где температура выше.

Также бытовая техника, как холодильники, стиральные машины или посудомойки, служит от 7 до 20 лет в зависимости от типа устройства. Срок службы зависит от бренда, частоты использования, качества обслуживания и условий эксплуатации, однако есть определенные способы, которые продлят работу техники.

Кроме этого, в современных холодильниках дренажное отверстие обычно расположено в нижней части камеры и прикрыто лотком-сборником, но точное расположение зависит от модели. Эксперты назвали признаки засорения капиллярной трубки или дренажа.

