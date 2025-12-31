РФ не может погрузить в блэкаут Украину, но существует другая угроза - эксперт

Что сказал Попенко:
- Блэкаут на несколько дней в Украине маловероятен
- Россияне пытаются лишить электроэнергии отдельные регионы Украины
Страна-агрессор Россия не прекращает атаки на украинскую энергетику. Из-за сложной ситуации в энергосистеме некоторые украинцы опасаются блэкаута на несколько дней.
Может ли действительно враг погрузить всю страну в темноту на столь долгое время в интервью Главреду рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
Смогут ли россияне сейчас одновременно "погасить" всю Украину
Эксперт считает, что такой сценарий маловероятен. На это есть несколько причин. Во-первых, у Украины сейчас в разы больше систем противовоздушной обороны, чем в ноябре 2022 года, когда был масштабный блэкаут.
"Во-вторых, мы получили огромный опыт стабилизации системы. Полностью обесточить страну сейчас значительно сложнее. При этом они "откусывают" регионы, загоняя их в темноту", - добавил Попенко.
В Украине могут увеличить объемы отключений
Главред писал, что по словам президента Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперта по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаила Гончара, украинская энергосистема способна продержаться до конца зимы в сложных условиях, вызванных российскими обстрелами.
Эксперт отметил, что со снижением температуры энергопотребление будет расти, а предложение электроэнергии - в лучшем случае - останется на нынешнем уровне. Поэтому в некоторых регионах Украины света может не быть по несколько часов, а в других - по несколько дней.
Отключение света в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что сегодня, 31 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений света для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленных объектов.
Ранее сообщалось, что после недавних российских обстрелов энергетических объектов пригорода Киева и левого берега столицы восстановить привычные графики отключений электроэнергии пока не удается. Эксперты предупреждают, что новый удар России может ухудшить ситуацию.
Накануне стало известно, что по словам нардепа Нагорняка, в ночь с 31 декабря на 1 января свет у бытовых потребителей с большой вероятностью будет, ведь в праздничные дни промышленность в Украине не работает.
О персоне: Олег Попенко
Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал председателем комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.
