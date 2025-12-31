Укр
Критично для врага на фронте: партизаны устроили диверсию на территории РФ

Анна Косик
31 декабря 2025, 08:10
У россиян возникли серьезные проблемы со снабжением группировки на одном из важных направлений фронта.
диверсия в воронеже
Партизаны сообщили об успешной диверсии в глубоком тылу РФ

Что сообщили в Атеш:

  • На территории РФ агенты провели успешную диверсию
  • Российский тепловоз уничтожен
  • Грузы для оккупантов на Купянское направление поступают с задержкой

Партизаны в Воронеже, что в стране-агрессоре России, провели диверсию, которая полностью дезорганизовала железнодорожную логистику оккупантов на Купянском направлении.

Об этом сообщило движение Атеш. По его данным, в Железнодорожном районе российского города был уничтожен тепловоз, который оккупанты использовали для перевозки военных грузов.

видео дня

Что известно о последствиях диверсии

Как выяснилось, уничтоженный тепловоз преимущественно поставлял грузы российским войскам на Купянском направлении. После диверсии формирование эшелонов было затруднено и графики отправки составов с вооружением и техникой были нарушены.

"Подобные вмешательства подрывают устойчивость всей логистической сети россиян и помогают Силам обороны Украины освобождать территории Харьковской области", - добавили в Атеш.

Что известно о партизанском движении "Атеш"
Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика: Главред

Партизаны создают дезорганизацию в глубоком тылу РФ

Главред писал, что партизаны совершают диверсии в РФ не только с целью нарушения логистики оккупантов. Например, недавно в Брянске в результате операции партизан без электричества осталось здание местного управления ФСБ.

Поджог силового трансформатора произошел именно во время московской проверки. На момент проведения диверсии местное руководство ФСБ отчитывалось перед комиссией из Москвы о "полном контроле над ситуацией" в регионе. После обесточивания в здании возникла паника, а запланированная проверка была мгновенно парализована.

Диверсии партизан против оккупантов - последние новости

Напомним, Главред писал, что партизаны недавно подожгли релейный шкаф на ключевом участке железной дороги. Так они, фактически, одним ударом помогли замедлить железнодорожные эшелоны оккупантов на Запорожском направлении.

Накануне также агенты партизанского движения провели очередную диверсию в Ростовской области РФ. На этот раз они парализовали ключевой железнодорожный узел снабжения армии РФ в районе Ростова-на-Дону.

Ранее партизаны провели успешную диверсию на железнодорожной ветке вблизи Симферополя, по которой российские оккупационные войска поставляли оружие, топливо и технику на фронт.

Другие новости:

Об источнике: движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

С января цены будут расти: украинцам рекомендуют запастись одним продуктом

С января цены будут расти: украинцам рекомендуют запастись одним продуктом

На Украину надвигается мощная магнитная буря: когда начнется геомагнитный шторм

На Украину надвигается мощная магнитная буря: когда начнется геомагнитный шторм

Карта Deep State онлайн за 31 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 31 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 31 декабря: Лошадям - конфликт, Козлам - обиды

Китайский гороскоп на завтра 31 декабря: Лошадям - конфликт, Козлам - обиды

Гороскоп Таро на 31 декабря: Водолеям - честность, Стрельцам - пересмотреть приоритеты

Гороскоп Таро на 31 декабря: Водолеям - честность, Стрельцам - пересмотреть приоритеты

