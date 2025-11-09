Россия погружается во тьму: в Воронеже сообщают об атаке на ТЭЦ

Вкратце:
- В России прогремели взрывы
- Воронеж частично остался без света
В ночь на 9 ноября над российским Воронежем прогремели мощные взрывы. После вспышек россияне жаловались на перебои с электроснабжением. Российский Telegram-канал Shot сообщает, что в окрестностях города прозвучало по меньшей мере пять-шесть громких взрывов.
Ранее в городе была объявлена ракетная опасность, а власти призвали граждан укрыться и не приближаться к окнам.
Россияне сообщили, что их разбудили громкие взрывы примерно в 4:30 утра. После взрывов жители начали жаловаться на то, что свет в их домах мигает, а кое-где исчез полностью.
Телеграм-канал Exilenova+ пишет о вероятной атаке на ТЭЦ-1 Воронежа.
Известно, что Воронежская ТЭЦ-1 - главный поставщик тепловой энергии для жилых домов и крупных предприятий города. Станция обеспечивает теплом четыре района, а также более тысячи предприятий, в том числе крупнейший в городе завод Воронежсинтезкаучук.
Местные власти официально пока никак не комментировали инцидент. Кроме того, ракетную опасность этой ночью объявляли в Брянской, Орловской и Тульской областях страны-агрессора России.
Возможен ли блэкаут в Москве - мнение президента
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопрос журналистов о том, возможен ли блэкаут в Москве, сказал, что государство должно отвечать российским оккупантам.
"Наша задача после ударов - отвечать врагу. Наша задача, прежде всего, защищать себя. И то, что мы видели, что они сделали - накапливали (понимали, что будут делать), ждали дождя и тумана, понимая четко, что и дожди мешают кому-то шире использовать авиацию. То есть, они знают, что они делают, и мы знаем, что мы делаем", - сказал Зеленский.
Взрывы в России - новости по теме
Как писал Главред, вечером 8 ноября в российском Белгороде произошел масштабный блэкаут. Без света находятся по меньшей мере 20 тысяч россиян. Местные паблики сообщают, что свет исчез после "громких звуков" в Белгороде.
Напомним, в ночь на 8 ноября на территории России произошла масштабная атака дронов. Взрывы прогремели в Саратовской и Волгоградской областях, где после ударов по энергетической инфраструктуре исчез свет в нескольких районах.
Недавно Служба безопасности Украины совместно с другими силами безопасности и обороны осуществила атаку на нефтетерминал в российском порту Туапсе, что в Краснодарском крае.
Читайте также:
- Угроза техногенной катастрофы в Киеве: эксперт о худшем сценарии без отопления
- "Энергосистему стабилизировали": Гринчук сделала заявление об отключении света
- Дополнительные начисления к пенсии: кто может рассчитывать на прибавку
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред