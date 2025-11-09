Укр
Читать на украинском
Россия погружается во тьму: в Воронеже сообщают об атаке на ТЭЦ

Марина Фурман
9 ноября 2025, 08:02
В окрестностях Воронежа прозвучало по меньшей мере 5-6 громких взрывов.
Взрывы в РФ
Россия этой ночью содрогалась от взрывов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Вкратце:

  • В России прогремели взрывы
  • Воронеж частично остался без света

В ночь на 9 ноября над российским Воронежем прогремели мощные взрывы. После вспышек россияне жаловались на перебои с электроснабжением. Российский Telegram-канал Shot сообщает, что в окрестностях города прозвучало по меньшей мере пять-шесть громких взрывов.

Ранее в городе была объявлена ракетная опасность, а власти призвали граждан укрыться и не приближаться к окнам.

видео дня

Россияне сообщили, что их разбудили громкие взрывы примерно в 4:30 утра. После взрывов жители начали жаловаться на то, что свет в их домах мигает, а кое-где исчез полностью.

Телеграм-канал Exilenova+ пишет о вероятной атаке на ТЭЦ-1 Воронежа.

Известно, что Воронежская ТЭЦ-1 - главный поставщик тепловой энергии для жилых домов и крупных предприятий города. Станция обеспечивает теплом четыре района, а также более тысячи предприятий, в том числе крупнейший в городе завод Воронежсинтезкаучук.

Местные власти официально пока никак не комментировали инцидент. Кроме того, ракетную опасность этой ночью объявляли в Брянской, Орловской и Тульской областях страны-агрессора России.

Возможен ли блэкаут в Москве - мнение президента

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопрос журналистов о том, возможен ли блэкаут в Москве, сказал, что государство должно отвечать российским оккупантам.

"Наша задача после ударов - отвечать врагу. Наша задача, прежде всего, защищать себя. И то, что мы видели, что они сделали - накапливали (понимали, что будут делать), ждали дождя и тумана, понимая четко, что и дожди мешают кому-то шире использовать авиацию. То есть, они знают, что они делают, и мы знаем, что мы делаем", - сказал Зеленский.

Взрывы в России - новости по теме

Как писал Главред, вечером 8 ноября в российском Белгороде произошел масштабный блэкаут. Без света находятся по меньшей мере 20 тысяч россиян. Местные паблики сообщают, что свет исчез после "громких звуков" в Белгороде.

Напомним, в ночь на 8 ноября на территории России произошла масштабная атака дронов. Взрывы прогремели в Саратовской и Волгоградской областях, где после ударов по энергетической инфраструктуре исчез свет в нескольких районах.

Недавно Служба безопасности Украины совместно с другими силами безопасности и обороны осуществила атаку на нефтетерминал в российском порту Туапсе, что в Краснодарском крае.

