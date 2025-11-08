Угроза техногенной катастрофы в Киеве: эксперт о худшем сценарии без отопления

Отопление в Киеве обеспечивают не только крупные теплоэлектроцентрали, говорит Владимир Омельченко.

Есть ли угроза блэкаутов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Главное:

Есть ли угроза "техногенной катастрофы" зимой в Киеве

Отопление в Киеве обеспечивают не только крупные теплоэлектроцентрали

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко прокомментировал вероятность худшего сценария в Киеве в связи с долговременными отключениями из-за ударов РФ по объектам энергетики.

Вопреки отдельным прогнозам, "техногенной катастрофы" зимой в Киеве не будет, подчеркнул он в эфире "Киев24".

"Я считаю, что все же мы продержимся на 9 атомных блоках, на импорте. Мы продержимся на тех теплопунктах", - говорит эксперт.

Он также обратил внимание на то, что отопление в Киеве обеспечивают не только крупные теплоэлектроцентрали, такие как ТЭЦ-5, но также много мини-котельных (до 60 единиц).

"Даже если им удастся разрушить ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, хотя это еще не факт, все же будут предложены какие-то решения - модульные котельные, возможно будут люди обогреваться электрической энергией. То есть на каком-то минимуме мы пройдем зиму, паниковать не надо", - добавил Омельченко.

Угроза блэкаута: прогноз эксперта

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко высказался о возможных рисках прекращения централизованного отопления в Украине зимой.

По его словам, если в Киеве зимой будут выведены из строя ТЭЦ и в течение трёх дней при температуре ниже –10 °C не появится шансов на их восстановление, власти будут обязаны объявить эвакуацию населения.

Ранее сообщалось о том, что РФ начала обстрелы энергетики. Специалисты работают над восстановлением работы и делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию в кратчайшие сроки.

Напомним, эксперт по вопросам государственной политики в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев прокомментировал ситуацию вокруг массированных ударов страны-агрессора РФ по энергетической инфраструктуре Украины. По его мнению, несмотря на массированные обстрелы и попытки вывода из строя всей энергетической системы, погружения Украины в темноту Россия не сможет достичь.

Как сообщал Главред, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что РФ продолжит бить по Украине. Он также назвал три главные цели атак перед зимой.

О персоне: Владимир Омельченко Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова. Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики. В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения; 1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины; 1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти; 2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины; С февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.

