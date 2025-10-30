Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Угроза тотального блэкаута: эксперт оценил вероятность массовых отключений

Алексей Тесля
30 октября 2025, 16:23
36
Чем плотнее будет защита объектов энергетики, тем меньше будет таких отключений, подчеркнул Геннадий Рябцев.
Электрика, атака, блэкаут, энергетика
РФ пытается устроить в Украине блэкаут / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Важное из заявлений Рябцева:

  • Погружения Украины в темноту Россия не сможет достичь
  • Чем плотнее будет защита, тем меньше будет отключений

Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по вопросам государственной политики в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев прокомментировал ситуацию вокруг массированных ударов страны-агрессора РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

Как подчеркнул он в комментарии Главреду, несмотря на массированные обстрелы и попытки вывода из строя всей энергетической системы, погружения Украины в темноту Россия не сможет достичь.

видео дня

"Этого не будет. Но будут отключения, которые нужны для стабилизации работы системы и проведения ремонтных работ", - указал эксперт.

По его словам, чем плотнее будет защита объектов энергетики, тем меньше будет таких отключений.

"Поэтому расчет россиян на то, что отключения электроэнергии вызовут социальное недовольство, является ошибочным. Но они этого не понимают", - добавил Рябцев.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
/ Главред

Защита от ударов РФ: мнение эксперта

Если Украина действительно начала готовиться к отражению российских атак на энергетическую инфраструктуру только сейчас, то времени для масштабных мер уже практически не осталось, заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Он подчеркнул, что сейчас важно сосредоточиться хотя бы на базовых способах защиты — даже временные укрепления способны значительно снизить последствия ударов. По словам эксперта, возведение полноценной, многоуровневой системы безопасности — процесс длительный: на него уходит от девяти до пятнадцати месяцев непрерывной работы.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ начала обстрелы энергетики. Специалисты работают над восстановлением работы и делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию в кратчайшие сроки.

Как сообщал Главред, ранее Киевщину атаковал рой шахедов. В разных районах Украины раздавались взрывы, есть перебои со светом.

Бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что РФ продолжит бить по Украине. Он также назвал три главные цели атак перед зимой.

Больше новостей:

О персоне: Геннадий Рябцев

Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Геннадий Рябцев война России и Украины блэкаут
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине официально продлили мобилизацию и военное положение - на какой срок

В Украине официально продлили мобилизацию и военное положение - на какой срок

17:29Война
В квартирах украинцев начало появляться тепло: у кого уже есть отопление

В квартирах украинцев начало появляться тепло: у кого уже есть отопление

16:49Украина
Доллар полетел вниз, евро безумно дешевеет: новый курс валют на 31 октября

Доллар полетел вниз, евро безумно дешевеет: новый курс валют на 31 октября

16:39Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
"Вполне реально": у Путина назвали дату окончания войны России против Украины

"Вполне реально": у Путина назвали дату окончания войны России против Украины

Отключение света в Украине — графики на 30 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 30 октября (обновляется)

Стратегическая авиация и "Калибры" на старте: высокая угроза массированного удара

Стратегическая авиация и "Калибры" на старте: высокая угроза массированного удара

Реденькие волосы и одутловатое лицо: Олег Винник засветился с Андреем Данилко

Реденькие волосы и одутловатое лицо: Олег Винник засветился с Андреем Данилко

Гороскоп на завтра 31 октября: Тельцам - срыв планов, Близнецам - удача

Гороскоп на завтра 31 октября: Тельцам - срыв планов, Близнецам - удача

Последние новости

17:29

В Украине официально продлили мобилизацию и военное положение - на какой срок

17:24

Чтобы не навлечь беду: священник сказал, можно ли спать ногами к двериВидео

17:23

Цены подскочили в два раза: в Украине стремительно подорожали популярные овощи

17:08

"Маша и Медведь" могут финансировать РФ: Минкульт поддержал санкции

16:49

В квартирах украинцев начало появляться тепло: у кого уже есть отопление

Украину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погодыУкраину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погоды
16:39

Доллар полетел вниз, евро безумно дешевеет: новый курс валют на 31 октября

16:29

Несут древние знания: какие люди имеют старую душу по дате рождения

16:23

Угроза тотального блэкаута: эксперт оценил вероятность массовых отключений

16:10

Украину накрывает "бабье лето": где резко потеплеет почти до +20

Реклама
16:10

Путин отдал циничный приказ о перемирии на нескольких направлениях - что задумал враг

15:51

Защитите себя от бед на долгое время: что нужно сделать в праздник 31 октября

15:50

"Никаких швов": Сумская призналась, как меняла свою внешность

15:45

"Не разговаривай со мной": Мишель Обама раскрыла правду об отношениях с мужем

15:42

По всей Украине вновь возвращаются к графикам отключений света: детали

15:41

Могут сжечь авто: какие вещи не стоит вставлять в прикуриватель

15:18

Молчанова Владислава Борисовна досье

15:13

Пара купила столетний дом и сорвала "джекпот": что было под ковром в коридоре

15:11

"Не удается перехватывать": Игнат раскрыл уникальность массированного удара РФ

15:09

Диане было всего 7 лет: россияне убили маленькую девочку в Винницкой областиФото

15:09

"Это был мой последний шанс": Ломаченко рассказал о причинах завершения карьеры

Реклама
14:49

Совсем не суржик: откуда на самом деле в украинском языке появилось "шо"Видео

14:28

"Я бегал от него": Melovin заявил о преследовании со стороны депутата

14:23

Почему нельзя сливать кофе в раковину: ученые предупреждают об опасности

14:22

Когда прекратится война и остановятся боевые действия: астролог назвала важный период

14:17

Вместе с украинским флагом: Шевченко обратился к старшему сыну

13:54

"Ситуация сложная": Сырский о "блокировании" Сил обороны в Покровске и Купянске

13:47

"Без минусов": украинцам сказали, какой будет погода в последний день октября

13:41

Можно ли христианам отмечать Хэллоуин: что об этом думает церковь

13:36

Григорий Бакланов попался с новой избранницей - как она выглядит

12:58

Удар по Кремлю и блэкаут в Москве: Тука о целях для дальнобойных средств ВСУ

12:51

Выбрал из-за красоты: участница "Холостяка" раскрыла финалисток шоу

12:50

Более 700 воздушных целей: новые подробности о циничных ударахФото

12:33

"Уже поздно": военкор заявила о "более чем критической" ситуации в Покровске

12:28

"Старшая дочь предложила": Ольга Сумская попала в громкий скандал

12:19

Заряжается 160 секунд и служит десятки лет: итальянцы создали супер-батарейку

12:12

Уран откроет границы и приготовит сюрприз: гороскоп на ноябрь 2025 для ДевВидео

12:12

Двойной удар по энергетике: СМИ назвали внутреннюю угрозу для добычи газа

12:02

Как удалить ржавчину на полотенцесушителе: простой, но очень эффективный способВидео

11:33

С ребенком на руках: Тодоренко пришлось пойти на крайние меры

11:24

Китайский гороскоп на завтра 31 октября: Быкам - мучения, Свиньям - разочарования

Реклама
11:21

Почему 31 октября нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

11:13

Гороскоп на ноябрь 2025 для Львов: время менять карьеру и находить любовьВидео

11:06

Погода в Украине резко изменится: в ноябре атакует мороз, снег и новый сюрприз

10:58

Китай может разменять помощь РФ ради сделки с Трампом: СМИ раскрыли сценарий

10:45

Церковный календарь на ноябрь: даты праздников в ноябре

10:42

"Нет культуры": Цимбалюк нецензурно ответил на упреки о "бегстве" заграницу

10:30

Гороскоп на ноябрь 2025 для Раков: ваша мечта совсем близкоВидео

10:30

Максим Галкин оторвался со Светланой Лободой - что он для нее сделал

10:21

Посевной календарь на ноябрь 2025: что нужно успеть посадить

10:14

Атака по Украине: в "УЗ" предупредили о многочасовых задержках ряда поездов

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять