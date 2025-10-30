Угроза тотального блэкаута: эксперт оценил вероятность массовых отключений

Чем плотнее будет защита объектов энергетики, тем меньше будет таких отключений, подчеркнул Геннадий Рябцев.

РФ пытается устроить в Украине блэкаут / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Важное из заявлений Рябцева:

Погружения Украины в темноту Россия не сможет достичь

Чем плотнее будет защита, тем меньше будет отключений

Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по вопросам государственной политики в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев прокомментировал ситуацию вокруг массированных ударов страны-агрессора РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

Как подчеркнул он в комментарии Главреду, несмотря на массированные обстрелы и попытки вывода из строя всей энергетической системы, погружения Украины в темноту Россия не сможет достичь.

"Этого не будет. Но будут отключения, которые нужны для стабилизации работы системы и проведения ремонтных работ", - указал эксперт.

По его словам, чем плотнее будет защита объектов энергетики, тем меньше будет таких отключений.

"Поэтому расчет россиян на то, что отключения электроэнергии вызовут социальное недовольство, является ошибочным. Но они этого не понимают", - добавил Рябцев.

Защита от ударов РФ: мнение эксперта

Если Украина действительно начала готовиться к отражению российских атак на энергетическую инфраструктуру только сейчас, то времени для масштабных мер уже практически не осталось, заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Он подчеркнул, что сейчас важно сосредоточиться хотя бы на базовых способах защиты — даже временные укрепления способны значительно снизить последствия ударов. По словам эксперта, возведение полноценной, многоуровневой системы безопасности — процесс длительный: на него уходит от девяти до пятнадцати месяцев непрерывной работы.

О персоне: Геннадий Рябцев Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

