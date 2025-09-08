"Я не в восторге": Трамп заявил, что в ближайшие дни поговорит с Путиным

Кратко:
- "Очень скоро" состоится разговор Трампа и Путина
- Лидеры Европы на днях приедут в Белый дом
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время проведет переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. Также он заявил, что недоволен тем, что происходит в Украине.
Заявления Трамп сделал на авиабазе Andrews после возвращения с US Open в Нью-Йорке, пишет CNN.
По его словам, переговоры с Путиным состоятся "очень скоро".
"В течение ближайших нескольких дней. Послушайте, мы это сделаем. Относительно ситуации между Россией и Украиной. Мы это сделаем", - сказал президент США.
Смотрите видео - Трамп анонсировал переговоры с Путиным:
Также он прокомментировал воздушную атаку РФ по Украине в ночь на 7 сентября.
"Я не в восторге от того, что там происходит (атаки России, – ред.). Я верю, что мы это решим. Но я не доволен ими. Я не доволен ничем, что имеет отношение к этой войне", - сказал Трамп.
Как известно, в ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов, а также другие населенные пункты.
В Киеве впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за вражеской атаки было повреждено здание правительства - там пострадали крыша и верхние этажи здания.
Президент Зеленский сообщил, что в результате атаки РФ в Украине погибли четыре человека и более 44 получили ранения.
Европейцы едут в США
Он также намекнул, что некоторые европейские лидеры посетят Белый дом в начале этой недели.
"Некоторые европейские лидеры приедут в нашу страну в понедельник или вторник, и я думаю, что мы решим этот вопрос", - отметил глава Белого дома.
Смотрите видео - Лидеры Европы поедут в США говорить об Украине:
Встреча Путина и Зеленского - последние новости
Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский готов лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и провести с ним переговоры. Зеленский согласен поехать на встречу в любой уголок мира, кроме России.
Ранее диктатор РФ заявил, что якобы готов ко встречам на высшем уровне. При этом сам Путин никуда ехать не собирается.
"Если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого – столица Российской Федерации, город-герой Москва", - заявил хозяин Кремля.
Спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил, зачем Путин пригласил Зеленского в Москву.
"Его [Зеленского] приглашают в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать", - сказал Песков журналистам на Восточном экономическом форуме 2025.
Возможна ли встреча Путина и Зеленского - мнение эксперта
Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что даже без поездки в Москву вероятность встречи Зеленского и Путина остается исключительно гипотетической, то есть крайне маловероятной.
"Встреча "на троих" — Зеленский, Путин и Трамп — тоже маловероятна, но возможна, однако вероятность встречи тет-а-тет Зеленского и Путина и вовсе ничтожна. Может что-то изменится в ближайшие дни, однако пока позиция Трампа, который обещал "удивить", воспринимается в основном как пустое сотрясание воздуха", - сказал Золотарев в интервью Главреду.
Другие новости:
- Путин испугался военных НАТО в Украине и требует гарантий безопасности
- Задержка реальности: Зеленский ответил на слова Путина о вступлении Украины в ЕС
- Встреча Зеленского и Путина в Москве: МИД резко отреагировал
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред