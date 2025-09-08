"Я не в восторге": Трамп заявил, что в ближайшие дни поговорит с Путиным

Президент США выразил недовольство тем, что Россия обстреливает Украину и пообещал все "решить".

Трамп анонсировал разговор с Путиным / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Кратко:

"Очень скоро" состоится разговор Трампа и Путина

Лидеры Европы на днях приедут в Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время проведет переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. Также он заявил, что недоволен тем, что происходит в Украине.

Заявления Трамп сделал на авиабазе Andrews после возвращения с US Open в Нью-Йорке, пишет CNN.

По его словам, переговоры с Путиным состоятся "очень скоро".

"В течение ближайших нескольких дней. Послушайте, мы это сделаем. Относительно ситуации между Россией и Украиной. Мы это сделаем", - сказал президент США.

Также он прокомментировал воздушную атаку РФ по Украине в ночь на 7 сентября.

"Я не в восторге от того, что там происходит (атаки России, – ред.). Я верю, что мы это решим. Но я не доволен ими. Я не доволен ничем, что имеет отношение к этой войне", - сказал Трамп.

Как известно, в ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов, а также другие населенные пункты.

В Киеве впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за вражеской атаки было повреждено здание правительства - там пострадали крыша и верхние этажи здания.

Президент Зеленский сообщил, что в результате атаки РФ в Украине погибли четыре человека и более 44 получили ранения.

Европейцы едут в США

Он также намекнул, что некоторые европейские лидеры посетят Белый дом в начале этой недели.

"Некоторые европейские лидеры приедут в нашу страну в понедельник или вторник, и я думаю, что мы решим этот вопрос", - отметил глава Белого дома.

Встреча Путина и Зеленского - последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский готов лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и провести с ним переговоры. Зеленский согласен поехать на встречу в любой уголок мира, кроме России.

Ранее диктатор РФ заявил, что якобы готов ко встречам на высшем уровне. При этом сам Путин никуда ехать не собирается.

"Если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого – столица Российской Федерации, город-герой Москва", - заявил хозяин Кремля.

Спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил, зачем Путин пригласил Зеленского в Москву.

"Его [Зеленского] приглашают в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать", - сказал Песков журналистам на Восточном экономическом форуме 2025.

Возможна ли встреча Путина и Зеленского - мнение эксперта

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что даже без поездки в Москву вероятность встречи Зеленского и Путина остается исключительно гипотетической, то есть крайне маловероятной.

"Встреча "на троих" — Зеленский, Путин и Трамп — тоже маловероятна, но возможна, однако вероятность встречи тет-а-тет Зеленского и Путина и вовсе ничтожна. Может что-то изменится в ближайшие дни, однако пока позиция Трампа, который обещал "удивить", воспринимается в основном как пустое сотрясание воздуха", - сказал Золотарев в интервью Главреду.

