Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

"Не для капитуляции": Песков объяснил неожиданное приглашение Зеленского в Москву

Анна Ярославская
5 сентября 2025, 09:01
3541
Российский диктатор якобы открыт для различных переговоров.
Путин, Зеленский, Песков
В Кремле объяснили приглашение Зеленского в Москву / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот, сайт Кремля

Вы узнаете:

  • Зачем Путин пригласил Зеленского в Москву
  • Будет ли встреча Путина с Трампом и Зеленским

Спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил, зачем российский диктатор Владимир Путин пригласил лидера Украины Владимира Зеленского в Москву, и рассказал, есть ли шанс на проведение трехсторонней встречи с участием президента США Дональда Трампа.

По словам Пескова, Путин пригласил Зеленского в Москву для переговоров, а не для того, "чтобы принять капитуляцию".

видео дня

"Его [Зеленского] приглашают в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать", - сказал Песков журналистам на Восточном экономическом форуме 2025, передают Известия.

На уточняющий вопрос, почему бы не выбрать любую другую страну, представитель Кремля ответил: "Это его [Путина] предложение. И мы видим, что президент Зеленский лично отклонил его через своего министра иностранных дел".

Песков заявил также, что Путин якобы открыт для различных переговоров.

"Он [Путин] сказал, что у нас и так есть переговорный процесс, есть российская переговорная команда, которую возглавляет Мединский. Президент дал высокую оценку работы Мединского. Он также не исключил возможности при необходимости встречи на самом высоком уровне, но она должна быть хорошо подготовлена", – сказал Песков.

Переговоры Путина и Зеленского - последние новости

Как писал Главред, глава Кремля Владимир Путин заявил, что якобы никогда не исключал встречи с президентом Украины, однако сомневается в ее смысле. Он предлагает Зеленскому встретиться в Москве. Такое заявление кремлевский лидер сделал на пресс-конференции в Пекине.

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал "неприемлемым" предложение Путина встретиться с Зеленским в Москве.

Президент Зеленский заявил, что Украина поддерживает проведение переговоров и в трехстороннем, и двустороннем формате.

"Я считаю, что Россия делает все, чтобы отсрочить. Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву", - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что, если Россия начала говорить о встрече, то это уже неплохо.

Остановка войны будет зависеть не от Путина: мнение эксперта

Российский диктатор Владимир Путин удерживает власть не ради передачи её преемнику, а ради собственного бессрочного правления, даже ценой затяжной войны и деградации России. Такое мнение выразил политолог Виктор Небоженко.

По его словам, Путин прекрасно понимает, что уже не является ни лидером, ни "арбитром нации", ни "баловнем судьбы", а превратился в "старого, желчного старика, проигравшего страшную войну в Украине".

Небоженко отмечает, что как элита, так и "молчаливое большинство" в России начинают всё больше воспринимать Путина как неудачника, тянущего страну в пропасть. Однако вмешиваться в ход "исторической катастрофы" по традиции никто не спешит.

"Политбюро", сложившееся за последние годы вокруг Путина, не станет ждать его милости и будет вынуждено решать его судьбу, пока он не начал очередную чистку в окружении, считает эксперт. По его прогнозу, остановка войны уже не будет зависеть от воли самого Путина.

"Для Путина личная власть гораздо важнее судьбы России", — подытожил Небоженко.

Другие новости:

О персоне: Виктор Небоженко

Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия.

Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины.

В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы.

С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин Дмитрий Песков мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Козырь в руках Трампа: Зеленский назвал главный рычаг давления на Путина

Козырь в руках Трампа: Зеленский назвал главный рычаг давления на Путина

10:45Украина
Путин испугался военных НАТО в Украине и требует гарантий безопасности

Путин испугался военных НАТО в Украине и требует гарантий безопасности

10:15Политика
Гарантии и иностранные войска: в ISW раскрыли, чего действительно боится Путин

Гарантии и иностранные войска: в ISW раскрыли, чего действительно боится Путин

10:01Война
Реклама

Популярное

Ещё
Вводятся новые правила пересечения границ ЕС для украинцев: что нужно знать

Вводятся новые правила пересечения границ ЕС для украинцев: что нужно знать

Неожиданные заявления об Украине: в ISW раскрыли, почему Путин сменил тактику

Неожиданные заявления об Украине: в ISW раскрыли, почему Путин сменил тактику

Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

Их предают: людям, рожденным в определенные даты, не везет в любви

Их предают: людям, рожденным в определенные даты, не везет в любви

Ретроградный Уран всё изменит: четыре знака зодиака на пороге переломного момента

Ретроградный Уран всё изменит: четыре знака зодиака на пороге переломного момента

Последние новости

10:52

Украинские имена, которым 1000 лет: как когда-то назывались наши предки

10:47

Зачем поварам высокие колпаки: неочевидный ответ удивит

10:45

Козырь в руках Трампа: Зеленский назвал главный рычаг давления на Путина

10:35

Китайский гороскоп на завтра 6 сентября: Крысам - обида, Змеям - обман

10:15

Путин испугался военных НАТО в Украине и требует гарантий безопасностиВидео

Россию ждут плохие новости, осенью там будет много "интересного", прочувствует и Москва – ЗагороднийРоссию ждут плохие новости, осенью там будет много «интересного», прочувствует и Москва – Загородний
10:14

Еще одна Каменских: Анастасия Приходько попала в громкий публичный скандал

10:01

Гарантии и иностранные войска: в ISW раскрыли, чего действительно боится Путин

09:59

"Наша красавица": Ольга Сумская ошеломила снимком с дочерью

09:58

НБУ удивил украинцев неожиданным курсом: и доллар, и евро полетели в пропасть

Реклама
09:47

Большинство заблуждается: сколько можно дарить цветов на праздник

09:29

Зарево в небе и столб черного дыма: БпЛА мощно атаковали "жирную" цель в РФ

09:07

"Очень много": сколько денег потеряла Настя Каменских из-за своего поступка

09:01

"Не для капитуляции": Песков объяснил неожиданное приглашение Зеленского в Москву

08:55

Как долго хранить томатную пасту: лайфхак от кулинарного блогера

08:34

ВСУ оттеснили РФ и приблизились к Покровску: ISW подтвердили успехи на Востоке

08:10

Си и Путин будут противостоять "коллективному Западу": что задумали РФ и Китаймнение

07:58

Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

06:57

После разговора с Зеленским Трамп хочет поговорить с Путиным

06:10

Как бойцы ГУР продолжают громить оккупантов в Крыму?мнение

05:54

Гороскоп на завтра 6 сентября: Весам - море комплиментов, Рыбам - затруднительное положение

Реклама
05:30

Импульс от Вселенной: трех знаков зодиака ждет судьбоносный шаг 5 сентября

04:30

Лунное затмение в Рыбах: кому - счастье и удача, а кому - разрыв отношенийВидео

04:09

Скрытая страница истории: кто был последним диктатором в УкраинеВидео

03:32

Найден виновник катастроф в океане: разгадана тайна Бермудского треугольникаВидео

03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с сонной собакой за 45 секунд

02:05

Сколько еще выстоит Россия: генерал США дал четкий прогноз относительно сроков войны

01:30

"Превращается в кого-то другого": Деми Мур высказалась о состоянии Брюса Уиллиса

01:11

Мбаппе выделил ключевого игрока: кто из сборной Украины привлек внимание звезды "Реала"

00:49

60-летняя модель Паулина Поризкова похвасталась романтикой с женихом

00:25

Точная копия отца: как выглядит младшая дочь Ивана Урганта

04 сентября, четверг
23:58

43-летняя звезда "Аббатство Даунтон" беременна первенцемВидео

23:51

Кейт Миддлтон выгуляла новый шикарный образ блондинки

23:50

Трамп устроил острый спор с европейскими лидерами по телефону - Bild

23:49

"Светит" штраф до 5 100 грн: за что в Украине будут наказывать водителей такси

23:32

"Пламенный привет" для оккупантов: Атеш помогли уничтожить ключевую нефтебазу в Луганске

23:29

Выгнала: путинистка Успенская жестко поступила с дочерью

23:13

Вот это начес: Елена Мозговая удивила ярким ретро-образом

22:19

Необычный дорожный знак со спутником заметили на дорогах - что он означает

22:10

Близкий друг Игоря Ласточкина рассказал о военной службе комика

22:05

И молотый, и в зернах: как проверить качество кофе в домашних условияхВидео

Реклама
21:55

Украина будет противодействовать "Шахедам" по-новому - Сырский рассказал, что изменится

21:48

Трагедия в Португалии: в МИД сообщили о гибели украинца, что произошло

21:32

Есть четыре даты в сентябре: зачем и когда нужно сжечь лавровый листВидео

21:09

Как проверить сверхъестественное происхождение кота дома - результат удивитВидео

20:51

Бои на Днепропетровщине не случайны: эксперт объяснил, что стоит за действиями врага

20:18

"Мы рассматриваем один формат": Зеленский раскрыл, о чем говорил с Трампом

19:58

Забудьте о луковой гнили: садовод показала неожиданный метод посадки под зимуВидео

19:45

Синоптики предупреждают об опасных погодных условиях: названы регионы, где будет сильный туман

19:41

От них мороз по коже - какие украинские фамилии связаны с мистикой

19:34

Россия запускает "парад легализации оккупации" на Донбассе - что задумали в Кремле

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий Козловский
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять