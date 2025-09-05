"Не для капитуляции": Песков объяснил неожиданное приглашение Зеленского в Москву

Российский диктатор якобы открыт для различных переговоров.

В Кремле объяснили приглашение Зеленского в Москву / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот, сайт Кремля

Зачем Путин пригласил Зеленского в Москву

Будет ли встреча Путина с Трампом и Зеленским

Спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил, зачем российский диктатор Владимир Путин пригласил лидера Украины Владимира Зеленского в Москву, и рассказал, есть ли шанс на проведение трехсторонней встречи с участием президента США Дональда Трампа.

По словам Пескова, Путин пригласил Зеленского в Москву для переговоров, а не для того, "чтобы принять капитуляцию".

"Его [Зеленского] приглашают в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать", - сказал Песков журналистам на Восточном экономическом форуме 2025, передают Известия.

На уточняющий вопрос, почему бы не выбрать любую другую страну, представитель Кремля ответил: "Это его [Путина] предложение. И мы видим, что президент Зеленский лично отклонил его через своего министра иностранных дел".

Песков заявил также, что Путин якобы открыт для различных переговоров.

"Он [Путин] сказал, что у нас и так есть переговорный процесс, есть российская переговорная команда, которую возглавляет Мединский. Президент дал высокую оценку работы Мединского. Он также не исключил возможности при необходимости встречи на самом высоком уровне, но она должна быть хорошо подготовлена", – сказал Песков.

Переговоры Путина и Зеленского - последние новости

Как писал Главред, глава Кремля Владимир Путин заявил, что якобы никогда не исключал встречи с президентом Украины, однако сомневается в ее смысле. Он предлагает Зеленскому встретиться в Москве. Такое заявление кремлевский лидер сделал на пресс-конференции в Пекине.

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал "неприемлемым" предложение Путина встретиться с Зеленским в Москве.

Президент Зеленский заявил, что Украина поддерживает проведение переговоров и в трехстороннем, и двустороннем формате.

"Я считаю, что Россия делает все, чтобы отсрочить. Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву", - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что, если Россия начала говорить о встрече, то это уже неплохо.

Остановка войны будет зависеть не от Путина: мнение эксперта

Российский диктатор Владимир Путин удерживает власть не ради передачи её преемнику, а ради собственного бессрочного правления, даже ценой затяжной войны и деградации России. Такое мнение выразил политолог Виктор Небоженко.

По его словам, Путин прекрасно понимает, что уже не является ни лидером, ни "арбитром нации", ни "баловнем судьбы", а превратился в "старого, желчного старика, проигравшего страшную войну в Украине".

Небоженко отмечает, что как элита, так и "молчаливое большинство" в России начинают всё больше воспринимать Путина как неудачника, тянущего страну в пропасть. Однако вмешиваться в ход "исторической катастрофы" по традиции никто не спешит.

"Политбюро", сложившееся за последние годы вокруг Путина, не станет ждать его милости и будет вынуждено решать его судьбу, пока он не начал очередную чистку в окружении, считает эксперт. По его прогнозу, остановка войны уже не будет зависеть от воли самого Путина.

"Для Путина личная власть гораздо важнее судьбы России", — подытожил Небоженко.

О персоне: Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

