Путин обратился к Зеленскому с предложением и раскрыл свой "план окончания войны"

Руслана Заклинская
3 сентября 2025, 17:36обновлено 3 сентября, 18:19
На пресс-конференции в Китае Путин озвучил циничную позицию России в отношении Украины.
Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 61 отдельная механизированная Степная бригада

Ключевые тезисы Путина:

  • Мы против вступления Украины в НАТО, но не против вступления Украины в ЕС
  • Если Зеленский хочет, пусть приезжает в Москву для встречи
  • РФ борется якобы не за территории, а за право людей говорить на своем языке

Лидер РФ Владимир Путин заявил, что якобы никогда не исключал встречи с президентом Украины, однако сомневается в ее смысле. Он предлагает Зеленскому встретиться в Москве. Такое заявление кремлевский лидер сделал на пресс-конференции в Пекине, передают росСМИ.

"Если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву", - сказал он.

По словам российского диктатора, такая встреча возможна. Он якобы уже сообщил об этом президенту США Дональду Трампу.

Вступление Украины в ЕС и НАТО

На пресс-конференции в Китае лидер РФ также заявил, что Украина имеет право вступать в Европейский Союз, но против членства страны в НАТО. По его словам, это является "ключевой позицией России" в отношениях с Украиной и международным сообществом.

Вступление стран в ЕС инфографика
Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Гарантии безопасности Украины

Лидер РФ заявил, что гарантии безопасности Украины не связаны с территориями. Россия якобы никогда не ставила этот вопрос как условие.

Кроме этого, лидер страны-агрессора посоветовал решать вопрос территорий через референдум, "но для этого необходимо отменить военное положение и провести выборы". Он цинично добавил, что украинская власть должна учитывать мнение народа в таких вопросах.

"Безопасность Украины не может обеспечиваться за счет безопасности России", - заявил Путин.

Завершение войны

Особое внимание Путин уделил "защите прав населения". Россия якобы борется не за территории, а за право людей "говорить на своем языке и жить в своей культуре.

Путин не забыл похвалить ход агрессии РФ против Украины и действия оккупантов. Диктатор утверждает, что российские войска "наступают успешно", однако боевые действия остаются "сложным и жестоким делом". В случае невозможности "мирного решения конфликта", Россия будет действовать исключительно военным путем.

По его мнению, Украина не способна вести наступательные действия, а силы ВСУ перебрасываются для "латания дыр в зоне СВО". При этом он подчеркнул, что РФ "нельзя расслабляться на спецоперации".

Также российский лидер "в трагедии в Украине" обвинил тех, "кто напрочь игнорировал интересы России в сфере безопасности". Путин также подчеркнул, что предыдущие мирные предложения России в 2022 году якобы "не вызвали отторжения" со стороны Киева.

Лидер Кремля утверждает, что вопрос "сроков и результатов спецоперации не подлежат прогнозированию". При этом он подчеркнул, что "большинство российских военных поддерживает цели России в СВО", однако завершения войны российский диктатор якобы хотел бы достигать мирными средствами.

"Вижу свет в конце тоннеля по украинскому урегулированию", - сказал Путин.

Комментарии относительно легитимности власти Украины

Путин назвал Зеленского "действующим главой администрации" и поставил под сомнение легитимность украинских решений. Конституционный суд Украины, по его словам, не имеет кворума и полномочий, что делает его путь "в никуда".

Отношения с Трампом

Кроме этого, Путин утверждает, что все лидеры, с которыми он общался в Китае, поддержали встречу с Трампом на Аляске. Также он подтвердил приглашение Трампа в Москву, но подготовка к возможной встрече с президентом США в России не ведется, ее "сроки неизвестны".

ШОС
ШОС / Инфографика: Главред

Замороженные активы РФ

Путин решил пригрозить Западу и заявил, что передача Украине замороженных российских активов якобы нанесет ущерб международной экономике. Он также назвал "недопустимым" тон Запада в вопросах экономического диалога и считает, что события в Украине используются "для решения экономических вопросов в отношении отдельных государств".

Мировой порядок

Также лидер РФ поделился своим видением мира. Он заявил, что "однополярный мир должен завершить свое существование", а многополярность предполагает "равные права всех государств". По мнению Путина, "контуры нового мирового порядка уже сформированы".

Саммит ШОС и парад в Пекине - что известно

Напомним, во время саммита ШОС российский диктатор и военный преступник Владимир Путин в очередной раз озвучил ряд циничных заявлений относительно войны против Украины и представил собственное видение ее завершения. Тем временем официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь объявил о введении на год пробного режима 30-дневного безвиза для граждан России.

Во время встречи с премьером Словакии Робертом Фицо Путин традиционно пытался оправдать агрессию, утверждая, что Россия якобы никогда не намеревалась нападать. Война в Украине, по его мнению, является следствием поддержки Западом "государственного переворота" в Киеве.

Кроме того, 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоялся масштабный военный парад, посвященный 80-й годовщине капитуляции Японии и завершению Второй мировой войны. На параде присутствовали более 26 глав государств. После начала мероприятия президент США Дональд Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в сговоре.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не собирается отдавать свои территории. Зеленский подчеркнул, что любые уступки лишь подтолкнут Путина к дальнейшей агрессии.

Об источнике: "РИА Новости"

"РИА Новости" - российское информационное агентство, один из главных рупоров российской пропаганды. Входит в медиагруппу "Россия сегодня" и является частью этого бренда. Главный директор - известный российский пропагандист Дмитрий Киселев. РИА Новости запрещено к вещанию в Евросоюзе по обвинению в манипулировании информацией и грубом искажении фактов.

война в Украине Владимир Путин встреча Зеленского с Путиным Путин новости война России и Украины
