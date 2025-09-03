Укр
"Ответил на дипломатию пощечиной": как Путин оскорбил Меланию Трамп - WP

Анна Ярославская
3 сентября 2025, 10:33
Первая леди призвала к защите детей Украины. Российский диктатор ответил новыми бомбардировками.
Мелания Трамп, Владимир Путин
Мелания Трамп написала Путину письмо, но он проигнорировал ее просьбу / Коллаж: Главред, фото: фото: facebook.com/WhiteHouse, сайт Кремля

Вы узнаете:

  • О чем Мелания Трамп лично попросила Путина
  • Как хозяин Кремля отреагировал на просьбу первой леди США

15 августа первая леди США Мелания Трамп написала пронзительное письмо российскому диктатору Владимиру Путину, в котором призвала его к миру ради детей, пострадавших от вторжения РФ в Украину. Глава РФ ответил на письмо бомбардировкой Киева, в результате которой погибло 23 человека, включая четырех детей.

Этот ответ Путина демонстрирует, что Россия не остановит нападение на Украину добровольно — ее нужно принудить, пишет The Washington Post.

видео дня

"Этот удар был оскорблением для нашей первой леди. Это также было оскорбление для президента Дональда Трампа, который лично передал письмо своей жены Путину на их саммите на Аляске", — говорится в статье.

WP пишет, что Путин намеренно бьет по украинским детям с самого начала войны. По данным Генеральной прокуратуры Украины, более 3560 школ пострадали от российских ракет, беспилотников, артиллерии и даже кассетных боеприпасов, в том числе 371 школа была уничтожена. В результате этих атак 652 ребёнка погибли и 2142 получили ранения, ещё 2193 пропали без вести. По оценкам ЮНИСЕФ, в среднем каждую неделю погибают или получают ранения около 16 украинских детей . Более того, многие украинские дети вынуждены учиться под землёй, чтобы защититься от российских беспилотников и ракет, атакующих их школы. Занятия регулярно прерываются сиренами воздушной тревоги.

Отмечается, что удар по Киеву в ночь на 28 августа имел целью послать Трампу и европейским лидерам, которые собрались в Белом доме, сообщение о том, что Путин сомневается в их решимости. Это подтверждается и тем, что, кроме украинских целей, Россия также нанесла удары по дипломатическим представительствам Европейского Союза в Киеве и по американскому производителю электроники Flex Ltd., поразив его завод далеко от линии фронта двумя крылатыми ракетами "Калибр".

"Путин ответил на дипломатию Трампа и трогательное письмо его жены пощечиной — варварской атакой, которая четко показывает, что ему безразлично на восстановление мелодичного смеха украинских детей. Это должно стать последней каплей", — говорится в статье.

Авторы материала также подчеркнули, что Трамп дал Путину все шансы доказать, что он заинтересован в мире. И, поскольку российский президент до сих пор не подтвердил свои слова о готовности заключить мир конкретными действиями, необходимо заставить его это сделать.

Мелания Трамп написала письмо Путину - что известно

Первая леди США Мелания Трамп написала президенту России Владимиру Путину личное письмо, которое передала через Дональда Трампа во время саммита на Аляске. Его президент США лично вручил в руки главе Кремля, сообщает Reuters.

В письме Путину супруга Дональда Трампа подняла вопрос тяжелого положения детей в Украине и России на фоне продолжающейся войны.

"У каждого ребёнка в сердце одни и те же тихие мечты… Они мечтают о любви, возможностях и безопасности. Господин Путин, вы можете в одиночку вернуть их мелодичный смех. Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России — вы послужите всему человечеству", - цитирует The Washington Post письмо Мелании Трамп.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 28 августа российская оккупационная армия нанесла комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине. Под вражеской атакой оказались Киев, Васильков, Казатин, Запорожье, Староконстантинов, отдельные районы Винницкой, Киевской, Черниговской областей.

Во время этой атаки Россия жестоко ударила ракетами и дронами по жилым домам в Киеве. Погибли люди. Это была одна из крупнейших атак на столицу.

  Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025
    Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025 Фото: ГосЧС
В ночь на 30 августа совершили массированную атаку на Украину. Наибольший удар пришелся на Запорожскую и Днепропетровскую области и областные центры.

В ночь на 2 сентября в Киевской области прогремели взрывы. Российские оккупационные войска нанесли удар дронами по Белоцерковской общине. В результате атаки погиб один человек, есть раненые.

В ночь на 3 сентября Россия атаковала Украину дронами. По данным Воздушных сил ВСУ, большинство беспилотников двигались в направлении западных регионов страны.

В Знаменке Кировоградской области в результате удара пострадали пять человек, повреждены жилые дома. Часть жителей осталась без электроснабжения.

Кроме того, из-за российского обстрела поврежденая железнодорожная инфраструктура Кировоградской области, задерживаются более 20 поездов. Пострадали четверо железнодорожников.

В чем стратегия ударов РФ по Украине - мнение эксперта

Российский оппозиционный политик Илья Пономарев считает, что интенсивность ударов России по Украине будет нарастать. Выбор целей - чисто политическое решение, а интенсивность атак определяется чисто техническими возможностями.

"Она [интенсивность ударов] будет прямо пропорциональна объемам производства, т.е. что произвели, тем и ударили. Вряд ли до этого в России придерживали какое-то количество дронов и ракет – просто производили меньше. Сейчас стали больше производить, потому стало больше атак", - объяснил он во время чата на Главреде.

Пономарев прогнозирует, что страна-агрессор Россия и дальше будет пользоваться той же тактикой, что и сейчас: один день бомбят один город, другой день – другой город, и т.д.

"Это разумно с точки зрения преодоления систем ПВО. Поэтому так оно будет и дальше", - считает депутат Госдумы.

