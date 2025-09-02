Армия РФ атаковала дронами Белую Церковь: есть погибший и раненые

В результате возник пожар. В некоторых районах возможно задымление. Жителей призвали закрыть окна.

Атака дронов на Киевскую область / Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk, facebook.com/volodymyr.vovkotrub

Кратко:

РФ ударила дронами по Киевщине

Вспыхнул пожар

Пострадали и погибли люди

В ночь на 2 сентября в Киевской области прогремели взрывы. Российские оккупационные войска нанесли удар дронами по Белоцерковской общине. В результате атаки погиб один человек, есть раненые.

Как сообщил начальник секретарь Белоцерковского городского совета Владимир Вовкотруб, в результате российского удара вспыхнул пожар.

"Вторую ночь подряд Белоцерковская община подвергается атаке вражеских дронов. В результате возник пожар. К сожалению, есть пострадавшие и известно об одном погибшем", - написал он в Facebook.

Все службы уже работают над ликвидацией последствий. В некоторых районах возможно задымление. Жителей призвали закрыть окна и сохранять спокойствие.

Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что тело мужчины было обнаружено во время ликвидации пожара гаражного кооператива.

"В городе фиксируются повреждения остекления многоэтажных домов, пожары на территории гаражного кооператива, помещений торговых и производственных предприятий", - написал он.

Массированный удар РФ по Украине - главное

Как писал Главред, в ночь на 28 августа армия РФ нанесла комбинированный удар по Киеву. Подробности читайте в материале: Массированный удар РФ по Киеву: погибли дети, разрушены жилые дома.

В Киеве ракета разнесла подъезд жилой пятиэтажки. Десять человек погибли, в том числе и ребенок. Десятки людей получили ранения.

Кроме того, под вражеской атакой оказались Васильков, Казатин, Запорожье, Староконстантинов, отдельные районы Винницкой, Киевской, Черниговской областей.

Атака дронов длилась более 11 часов 30 минут – с 19:30 27 августа. Ракетная атака продолжалась 3 часа 5 минут - с 02:58 по 06:03.

По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты применили 629 средств воздушного нападения. Было сбито и подавлено 589 воздушных целей.

