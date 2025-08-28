РФ запустила по Украине 629 дронов и ракет: есть "прилеты" на 13 локациях

В ВС ВСУ рассказали о ракетном ударе РФ 28 августа 2025 / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, ua.depositphotos.com

Кратко:

Оккупанты применили 629 средств воздушного нападения

589 воздушных целей были сбиты/подавлены

Зафиксированы "прилеты" на 13 локациях

В ночь на 28 августа противник нанес массированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования. В общем, оккупанты применили 629 средств воздушного нападения. Было сбито и подавлено 589 воздушных целей.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, армия РФ применила против Украины:

видео дня

598 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов;

2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";

9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

20 крылатых ракет Х-101.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 589 воздушных целей:

563 БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;

1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

18 крылатых ракет Х-101.

Отчет Воздушных сил / t.me/kpszsu

Что известно о "прилетах"

Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА на 13 локациях, падение сбитых (обломки) на 26 локациях.

"Очередная жестокая атака россии, очередные жертвы среди мирного населения, среди погибших – дети. Выражаем искренние соболезнования близким, потерявшим родных. Российские военные преступники обязательно будут наказаны", - добавили в Воздушных силах.

Реклама

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Массированный удар РФ по Украине - главное

Как писал Главред, в ночь на 28 августа армия РФ нанесла комбинированный удар по Киеву. Подробности читайте в материале: Массированный удар РФ по Киеву: погибли дети, разрушены жилые дома.

В Киеве ракета разнесла подъезд жилой пятиэтажки. Десять человек погибли, в том числе и ребенок. Десятки людей получили ранения. Спасательная операция продолжается.

Реклама

Кроме того, под вражеской атакой оказались Васильков, Казатин, Запорожье, Староконстантинов, отдельные районы Винницкой, Киевской, Черниговской областей.

Атака дронов длилась более 11 часов 30 минут – с 19:30 27 августа. Ракетная атака продолжалась 3 часа 5 минут - с 02:58 по 06:03.

В Киевской области есть разрушения, пострадал один человек.

В Запорожье российская оккупационная армия атаковала предприятие.

В Винницкой области РФ атаковала критическую инфраструктуру региона. В результате попадания в объекты энергетики обесточены 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах.

Кроме того, армия РФ нанесла удар по парку поездов "Укрзализныци". Вспыхнул пожар, поврежден подвижной состав.

Смотрите видео - Киев приходит в себя после вражеской атаки:

Другие новости:

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред