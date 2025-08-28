Читать на украинском
РФ запустила по Украине 629 дронов и ракет: есть "прилеты" на 13 локациях

Анна Ярославская
28 августа 2025, 09:51
159
обновлено 28 августа, 10:22
По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 589 воздушных целей.
Ракетный удар 28 августа 2025
В ВС ВСУ рассказали о ракетном ударе РФ 28 августа 2025

Кратко:

  • Оккупанты применили 629 средств воздушного нападения
  • 589 воздушных целей были сбиты/подавлены
  • Зафиксированы "прилеты" на 13 локациях

В ночь на 28 августа противник нанес массированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования. В общем, оккупанты применили 629 средств воздушного нападения. Было сбито и подавлено 589 воздушных целей.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, армия РФ применила против Украины:

  • 598 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов;
  • 2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
  • 9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
  • 20 крылатых ракет Х-101.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 589 воздушных целей:

  • 563 БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;
  • 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
  • 18 крылатых ракет Х-101.
Отчет Воздушных сил
Отчет Воздушных сил / t.me/kpszsu

Что известно о "прилетах"

Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА на 13 локациях, падение сбитых (обломки) на 26 локациях.

"Очередная жестокая атака россии, очередные жертвы среди мирного населения, среди погибших – дети. Выражаем искренние соболезнования близким, потерявшим родных. Российские военные преступники обязательно будут наказаны", - добавили в Воздушных силах.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Массированный удар РФ по Украине - главное

Как писал Главред, в ночь на 28 августа армия РФ нанесла комбинированный удар по Киеву. Подробности читайте в материале: Массированный удар РФ по Киеву: погибли дети, разрушены жилые дома.

В Киеве ракета разнесла подъезд жилой пятиэтажки. Десять человек погибли, в том числе и ребенок. Десятки людей получили ранения. Спасательная операция продолжается.

  • Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025
    Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025 Фото: ГосЧС
Кроме того, под вражеской атакой оказались Васильков, Казатин, Запорожье, Староконстантинов, отдельные районы Винницкой, Киевской, Черниговской областей.

Атака дронов длилась более 11 часов 30 минут – с 19:30 27 августа. Ракетная атака продолжалась 3 часа 5 минут - с 02:58 по 06:03.

В Киевской области есть разрушения, пострадал один человек.

В Запорожье российская оккупационная армия атаковала предприятие.

В Винницкой области РФ атаковала критическую инфраструктуру региона. В результате попадания в объекты энергетики обесточены 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах.

Кроме того, армия РФ нанесла удар по парку поездов "Укрзализныци". Вспыхнул пожар, поврежден подвижной состав.

Смотрите видео - Киев приходит в себя после вражеской атаки:

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины ракетный удар Ракетная атака на Украину
