Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Посмеялась над ним: Мелания Трамп решилась на радикальный шаг

Алена Кюпели
29 августа 2025, 22:50
85
Первая леди США не приняла приглашение, которое ей направили.
Мелания Трамп, Дональд Трамп
Мелания Трамп и ее муж Дональд Трамп / коллаж: Главред, фото: facebook.com/MelaniaTrump

Кратко:

  • От чего отказалась Мелания Трамп
  • Почему она это сделала

Сотрудники глянцевого издания Vanity Fair, возмущенные перспективой появления первой леди Мелании Трамп на обложке, могут быть спокойны. Ей это совершенно неинтересно.

Как пишет Page Six, источник из мира моды, знакомый с образом мыслей первой леди, сообщает, что в июле она "посмеялась" над запросом Vanity Fair и сразу же отклонила его.

видео дня

"У неё нет времени сидеть на фотосессии. Её приоритеты как первой леди гораздо важнее… Эти люди её всё равно не заслуживают".

"Если Гвидуччи (редактор - авт.) поместит Меланию на обложку, половина редакции уйдёт, гарантирую", — заявил редактор среднего звена Daily Mail.

Мелания Трамп воюет с Иванкой
Мелания Трамп / Фото Instagram/melaniatrump

В любом случае, она занята множеством проектов, включая "Fostering the Future" для поддержки детей, воспитывающихся в приёмных семьях, и инициативу "Be Best" с первого срока, направленную на борьбу с кибербуллингом и злоупотреблением опиоидами. Она также успешно продвигала закон "Take It Down", который обязывает социальные сети удалять интимные изображения, размещенные без согласия.

На этой неделе она взяла на себя новую роль – возглавить Президентский конкурс искусственного интеллекта, призванный вдохновить детей на освоение технологий ИИ.

Мелания Трамп
Мелания Трамп на обложке Vanity несколько лет назад

Благодаря своему многоязычному европейскому опыту и геополитическому чутью, она также является ценным советником своего мужа по международным делам.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее писал Главред, бывший президент США Дональд Трампобъявил, что его младшая дочь беременна своим первым ребенком. 78-летний бывший президент рассказал, что его 30-летняя дочь Тиффани, ждет ребенка от мужа Майкла Булоса, 27 лет, объявив эту новость в Экономическом клубе Детройта.

Напомним, ранее вероятный кандидат в президенты Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не поддерживает принца Гарри и готов его выдворить из страны.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Мелания Трамп

Мелания Трамп - словенско-американская бывшая модель; первая леди США с 2017 по 2021 год, и с 2025 года в качестве жены Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США. Она стала первой натурализованной гражданкой, ставшей первой леди, второй первой леди иностранного происхождения после Луизы Адамс, и второй первой леди-католичкой после Жаклин Кеннеди, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Мелания Трамп новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Скоро может быть атака на Украину: самолеты готовятся ко взлету, Шахеды уже в воздухе

Скоро может быть атака на Украину: самолеты готовятся ко взлету, Шахеды уже в воздухе

21:13Украина
"Меня это не удивляет": Мерц сделал заявление о встрече Путина и Зеленского

"Меня это не удивляет": Мерц сделал заявление о встрече Путина и Зеленского

20:06Политика
Украину накроет похолодание и вернутся дожди: синоптики назвали дату

Украину накроет похолодание и вернутся дожди: синоптики назвали дату

19:39Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Овнам - стресс, Тельцам - праздник, Близнецам - деньги

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Овнам - стресс, Тельцам - праздник, Близнецам - деньги

Буферная зона между Украиной и РФ: СМИ узнали, что предлагают в Европе

Буферная зона между Украиной и РФ: СМИ узнали, что предлагают в Европе

Настоящее название стерли в начале ХХ века: кто и почему переименовал Южный Буг

Настоящее название стерли в начале ХХ века: кто и почему переименовал Южный Буг

"Начало конца" войны: Россия изменила требования по Украине

"Начало конца" войны: Россия изменила требования по Украине

Гороскоп Таро на завтра 30 августа: Тельцам - планировать, Девам - не унывать

Гороскоп Таро на завтра 30 августа: Тельцам - планировать, Девам - не унывать

Последние новости

23:20

Разрушит жир за считанные секунды: чем пробить засор в раковине

22:50

Посмеялась над ним: Мелания Трамп решилась на радикальный шаг

22:10

Пенсионерам могут неожиданно ограничить выплаты: кто в Украине в зоне риска

22:10

Удачный день: Ермак раскрыл подробности переговоров с Уиткоффом

21:49

Угрозы нашей планете: что разрушает Землю и почему

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
21:23

Есть ли угроза захвата РФ всей Украины: у Трампа сделали заявление

21:13

Скоро может быть атака на Украину: самолеты готовятся ко взлету, Шахеды уже в воздухе

21:12

Цифры впечатляют: где самые высокие и низкие зарплаты в Украине

21:08

Как на самом деле появились камни и драгоценности

Реклама
20:48

Что нельзя делать с постелью в этот день: праздник и приметы 30 августа

20:39

Правда ли, что на Усекновение нельзя ничего резать: священник откровенно ответилВидео

20:37

Как легко очистить чашку от чайного налета:Видео

20:26

Сможет ли Украина вернуть оккупированные РФ земли: неожиданный прогнозВидео

20:06

"Меня это не удивляет": Мерц сделал заявление о встрече Путина и Зеленского

19:52

Доллар и евро безумно взлетели - установлен новый курс валют на 1 сентября

19:39

Украину накроет похолодание и вернутся дожди: синоптики назвали дату

19:33

"Автоматически были списаны деньги": клиенты Ощадбанка возмущены "новой услугой"

19:25

От пауков не останется и следа: сработает один простой и дешевый ингредиентВидео

19:12

Все время ноет: предательница Анна Asti хлебнула тяжелой жизни в РФ

18:43

ЕС направит военных инструкторов в Украину после перемирия – Каллас

Реклама
18:30

Несокрушимые снаружи и мягкие внутри - кто эти редкие четыре знака зодиака

18:27

Путин "никуда не денется": Зеленский о переговорах с РФ и гарантиях для Украины

17:48

Самому маленькому ребенку всего два года: появились первые имена и фото погибших в КиевеВидео

17:47

"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в основном этапе Лиги конференций УЕФА

17:37

На сообщения не отвечает: кто стоит за крахом дружбы Литвиновой и Мартыновской

17:36

Простая ошибка ускоряет порчу еды - как правильно настроить холодильник

17:19

В Польше и Литве жестко ответили на антиукраинскую истерику Сийярто

16:28

Появился еще в VI веке до нашей эры: какой город является самым старым в УкраинеВидео

16:25

Можно ли крутить руль до упора: водителям разъяснили популярный мифВидео

16:23

РФ стянула десятки тысяч штурмовиков: Зеленский назвал самые опасные направления

16:09

"Не надо вестись на условия фантазеров": Зеленский ответил на идею о буферной зоне

15:53

Порошенко призвал признать УПЦ МП "церковью агрессора", хотя сам годами был её меценатом и прислуживал там пономарём, – эксперт

15:48

Серьезный шаг: Селена Гомес решилась на кардинальные изменения в жизни

15:28

Одно правило спасет все: что нужно регулярно делать с чайником, чтобы чай был вкусным

15:27

Создание буферной зоны и отход на 40 км: генерал назвал опасность для Украины

15:26

Почему 30 августа нельзя покупать новые вещи: какой церковный праздник

15:22

Удар РФ по кораблю ВМСУ: новые данные о жертвах и пропавших без вести

15:17

Как часто нужно менять тормозную жидкость в авто - эксперт назвал четкие срокиВидео

14:56

Ключевая станция: Силы обороны поразили важный объект обеспечения армии РФ

14:22

"Ситуация стремительно начала обостряться": военный рассказал о боях за Покровск

Реклама
14:07

Какой будет погода 1 сентября: синоптик удивила прогнозом и предупредила о дождях

14:05

Гороскоп на сегодня 30 августа: Овнам - крупная ссора, Козерогам - радостные новости

14:04

Путин может встретиться с Зеленским: в Кремле назвали условие

13:55

Запаха и грязи больше не будет: какой предмет нужно положить в слив раковиныВидео

13:32

Уже такие взрослые: Ирина Билык показала неожиданное фото своих сыновей

13:11

В последние дни лета цена внезапно упала: в Украине подешевел базовый продукт

13:06

Мотивация для Кремля: названы три фактора, которые ускорят завершение войныВидео

12:49

Обмен территориями, которого не было: как Уиткофф вызвал хаос в переговорах о мире

12:43

Удар армии РФ по Киеву: аварийно-спасательные работы завершены

12:32

Терпение лопнуло: принц Уильям принял радикальное решение по поводу Гарри

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять