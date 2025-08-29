Посмеялась над ним: Мелания Трамп решилась на радикальный шаг

Первая леди США не приняла приглашение, которое ей направили.

Мелания Трамп и ее муж Дональд Трамп / коллаж: Главред, фото: facebook.com/MelaniaTrump

Сотрудники глянцевого издания Vanity Fair, возмущенные перспективой появления первой леди Мелании Трамп на обложке, могут быть спокойны. Ей это совершенно неинтересно.

Как пишет Page Six, источник из мира моды, знакомый с образом мыслей первой леди, сообщает, что в июле она "посмеялась" над запросом Vanity Fair и сразу же отклонила его.

"У неё нет времени сидеть на фотосессии. Её приоритеты как первой леди гораздо важнее… Эти люди её всё равно не заслуживают".

"Если Гвидуччи (редактор - авт.) поместит Меланию на обложку, половина редакции уйдёт, гарантирую", — заявил редактор среднего звена Daily Mail.

Мелания Трамп / Фото Instagram/melaniatrump

В любом случае, она занята множеством проектов, включая "Fostering the Future" для поддержки детей, воспитывающихся в приёмных семьях, и инициативу "Be Best" с первого срока, направленную на борьбу с кибербуллингом и злоупотреблением опиоидами. Она также успешно продвигала закон "Take It Down", который обязывает социальные сети удалять интимные изображения, размещенные без согласия.

На этой неделе она взяла на себя новую роль – возглавить Президентский конкурс искусственного интеллекта, призванный вдохновить детей на освоение технологий ИИ.

Мелания Трамп на обложке Vanity несколько лет назад

Благодаря своему многоязычному европейскому опыту и геополитическому чутью, она также является ценным советником своего мужа по международным делам.

Как ранее писал Главред, бывший президент США Дональд Трампобъявил, что его младшая дочь беременна своим первым ребенком. 78-летний бывший президент рассказал, что его 30-летняя дочь Тиффани, ждет ребенка от мужа Майкла Булоса, 27 лет, объявив эту новость в Экономическом клубе Детройта.

Напомним, ранее вероятный кандидат в президенты Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не поддерживает принца Гарри и готов его выдворить из страны.

О персоне: Мелания Трамп Мелания Трамп - словенско-американская бывшая модель; первая леди США с 2017 по 2021 год, и с 2025 года в качестве жены Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США. Она стала первой натурализованной гражданкой, ставшей первой леди, второй первой леди иностранного происхождения после Луизы Адамс, и второй первой леди-католичкой после Жаклин Кеннеди, сообщает Википедия.

