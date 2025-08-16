Жена Трампа передала Путину тайное письмо: что известно

В письме первая леди США написала об одной из проблем, которая касается Украины.

Жена Трампа передала Путину тайное письмо/ depositphotos.com/ua, сайт Кремля

Кратко:

Мелания Трамп передала Путину тайное письмо

Это письмо Трамп лично передал Путину во время встречи на Аляске

В письме, в частности, говорится о похищении украинских детей Россией

Жена президента США Дональда Трампа, Мелания Трамп, написала письмо российскому диктатору Владимиру Путину.

Это письмо Трамп лично передал главе Кремля во время их встречи на Аляске. Об этом пишет издание Reuters.

"Президент Трамп лично передал письмо Путину во время их переговоров на высшем уровне на Аляске", - рассказали чиновники Белого дома агентству Reuters.

Содержание письма чиновники не разглашали. Но известно, что в нем упоминаются похищения украинских детей в результате войны России против Украины.

Ранее о существовании такого письма не сообщалось.

Встреча Трампа и Путина на Аляске - последние новости

Напомним, переговоры Трампа и Путина закончились. Главред подробно рассказал, что говорили об Украине и о чем договорились президент США и российский диктатор. Первая за четыре года личная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске завершилась без окончательных решений по войне РФ против Украины.

Как сообщал Главред, стало известно, что сказал Путин о войне в Украине после переговоров с Трампом. После переговоров Трампом, президент РФ Путин заявил о готовности России обсуждать гарантии безопасности для Украины и пути завершения войны.

Также Трамп сделал громкое заявление после встречи с Путиным и сказал, что Зеленский должен согласиться на сделку с РФ. Президент США говорит, что во время встречи с диктатором РФ был достигнут прогресс по урегулированию войны, но теперь все зависит от Зеленского.

Ранее также сообщалось, что Трамп не звонил Зеленскому после встречи с Путиным - в FT описали "странную ситуацию". В окружении Зеленского до сих пор ждут звонка Трампа и считают эту ситуацию странной.

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

