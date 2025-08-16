Укр
Читать на украинском
Путин привез Трампу пачку документов по Украине - о чем в них говорится

Юрий Берендий
16 августа 2025, 00:58
Путин прибыл на переговоры с Трампом, имея кипу документов и карт, которыми пытается продвигать кремлевский миф об "искусственности" украинского государства.
Путин привез Трампу пачку документов по Украине - о чем в них говорится
Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Какие документы привез с собой Путин для переговоров с Трампом
  • Российский диктатор будет пытаться убедить Трампа в якобы "искусственности" украинского государства.

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин прибыл на переговоры к президенту США Дональду Трампу с большой кипой бумаг. По данным Центра противодействия дезинформации при СНБОУ, президент РФ хочет передать Трампу документы, которые должны якобы подтвердить искусственность украинского государства.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что, как и сообщали в ЦПД накануне, Путин передал Трампу карты и исторические документы, которые, по его словам, якобы свидетельствуют об "искусственности создания украинского государства". Эту информацию подтверждают источники Reuters.

"Лапша пошла на уши. Не сработает", - подчеркнул он.

О каких документах идет речь

Ранее Главред писал, что российский диктатор Владимир Путин планирует привезти на встречу с президентом США Дональдом Трампом так называемые "исторические материалы", с помощью которых будет пытаться убедить американского лидера, что Украина якобы является "искусственным государством".

Как сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины, таким образом Путин стремится оправдать военную агрессию РФ против Украины и претензии на ее территории.

Аляска
Аляска / Инфографика: Главред

"Такие псевдоисторические спекуляции - типичный прием российской пропаганды, к которому неоднократно прибегал в публичных выступлениях и сам Путин. Подобный подход недопустим с точки зрения международного права, в котором четко зафиксированы принципы территориальной неприкосновенности, нерушимости границ и незаконности применения силы или угрозы силой", - отметили в ЦПД.

В ведомстве также напомнили, что большинство современных государств или их отдельные регионы в прошлом входили в состав других стран.

Переговоры на Аляске - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, самолеты Владимира Путина и Дональда Трампа уже приземлились на Аляске, где должен состояться совместный саммит с участием президентов России и США.

По прибытии на Аляску российский диктатор и военный преступник Владимир Путин оказался в центре скандала из-за вопроса журналистов об Украине.

Путин прибыл для переговоров с президентом США Дональдом Трампом, и хотя встреча уже началась, напряженная атмосфера возникла почти сразу. Делегации обеих сторон разместились на стульях, вероятно, для совместного фото, после чего журналистам дали понять, что им следует покинуть зал.

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Главное за день

