ВСУ зачислили шесть сел и разбили врага под Покровском - детали от Генштаба

Силы обороны Украины успешно остановили продвижение противника на Покровском направлении, нанеся ему значительные потери и зачистив ряд населенных пунктов.

Ситуация на Покровском направлении резко изменилась - есть значительные успехи ВСУ / Коллаж: Главред, фото 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, wikimedia.org

О чем говорится в материале:

Силы обороны Украины зачистили шесть населенных пунктов на Покровском направлении

Продвижение врага остановлено, у войск РФ - значительные потери

Силами 1 корпуса НГУ "АЗОВ", вместе со смежными и подчиненными подразделениями, за последние трое суток остановлено продвижение противника на Покровском направлении. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ и 1 корпуса НГУ "Азов".

Сообщается, что в результате поисково-ударных действий были зачищены населенные пункты Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодец. Противник понес значительные потери - 271 военнослужащий ликвидирован, 101 получил ранения, 13 попали в плен. Кроме того, уничтожен и поврежден один танк, две боевые бронированные машины, 37 единиц автомобильной и мототехники, а также три пушки.

"Проведение стабилизационных действий на Добропольском направлении продолжается. Успех был достигнут благодаря слаженным и скоординированным действиям. Командование корпуса благодарит все подразделения, которые принимают активное участие на этом направлении", - сообщили в 1 корпусе НГУ "Азов".

Покровск / Инфографика: Главред

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, ситуация на Покровском направлении одна из самых сложных на фронте. Здесь против украинских войск действует мощная группировка армии РФ, а дальнейшее удержание города зависит от военной целесообразности и сохранения личного состава, отметил руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Вблизи Доброполья Донецкой области ситуация может стать понятнее уже к концу недели, сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По словам спикера оперативно-стратегической группировки войск ВСУ "Днепр" Виктора Трегубова, небольшие вражеские группы, которые сумели продвинуться в этом районе, сейчас окружены, и Силы обороны работают над их уничтожением.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

