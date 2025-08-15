Укр
ВСУ могут выйти из Покровска - назван фактор, который решит судьбу города

Юрий Берендий
15 августа 2025, 20:29
Ситуация в Покровске тяжелая из-за преобладания войск РФ, дальнейшая судьба города зависит от военной целесообразности и вопроса сохранения украинских сил.
Насколько велика угроза потери Покровска / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, ОК "Запад"

О чем сказал Кузан:

  • Существует угроза потери Покровска как и любого другого участка фронта
  • Главная задача для Сил обороны Украины - сохранение личного состава
  • Приоритет - нанести максимальные потери врагу

Ситуация на Покровском направлении остается одной из самых напряженных на фронте. Против украинских защитников сосредоточена мощная группировка российских войск, и вопрос удержания города напрямую зависит от военной целесообразности и сохранения личного состава. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"Угроза потери города (Покровска - ред.) есть - так же как и угроза потери любого другого участка фронта. Не секрет, что мы теряем территории: есть статистика потерь в квадратных километрах, иногда это десятки квадратных километров", - указывает эксперт.

Кузан пояснил, что главный вопрос - это соотношение потерь наших сил и врага. Пока оборонительный рубеж, в частности Покровск или любой другой, позволяет наносить противнику потери, в несколько раз превышающие наши, его стоит удерживать. Если же город или территория теряет значение как оборонительный рубеж, удерживать его только по принципиальным причинам нет смысла.

"Наша главная задача - сохранение личного состава. Удержание любой позиции ценой больших человеческих потерь неприемлемо. Это позиция и президента Украины как Верховного главнокомандующего, и Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского", - добавляет он.

Смотрите видео интервью Сергея Кузана Главреду о текущей ситуации на фронте:

Аналитик подчеркнул, что именно эти факторы будут определять дальнейшую судьбу Покровска. Хотя объемы наших резервов остаются неизвестными, масштабы сил противника понятны, ведь на Покровском направлении сосредоточено около 110 тысяч российских военных - это эквивалент большой армии в Европе. Противостоять такой группировке, имея значительно меньшие силы, чрезвычайно сложно.

"Приоритет для нас - нанести этой армии максимальные потери, сохранить личный состав и управляемость подразделениями. Все остальное, к сожалению, диктует жестокая реальность: мы будем вынуждены продолжать осуществлять такой обмен. Чтобы каждое утро видеть в сводках цифры более 1000 уничтоженных и раненых оккупантов, мы вынуждены за это платить. И, поскольку не имеем преимущества в оружии, боеприпасах и современных образцах вооружения, мы, к сожалению, вынуждены расплачиваться квадратными километрами наших территорий", - резюмировал он.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Какая сейчас ситуация в Покровске

Ранее Главред писал, что Покровск удерживается благодаря магистрали Е50, которая через Славянку и Петропавловку соединяет город с Павлоградом. Об этом указывает бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, решающей остается ситуация вблизи Родинского, ведь в случае его захвата противником и переброски туда подразделений могут возникнуть серьезные трудности с поставками сил на Покровском направлении.

Проблема в том, что обеим сторонам не хватает ресурсов, поэтому подкрепление придется снимать с других участков фронта, что может дать противнику шанс активизировать наступление в этих районах.

"Именно поэтому наши силы обороны продолжают разрушать железнодорожное сообщение как в европейской части РФ, так и на оккупированных территориях Украины, ведь железная дорога - основной канал военных перевозок", - отметил эксперт.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны полностью зачистили Покровск Донецкой области от диверсионных групп РФ. Об этом 15 августа сообщил 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. По сообщению пресс-службы корпуса, сейчас украинские военные контролируют территорию, а местные безопасно передвигаются по городу.

Украинским военным успешно удалось осуществить определенное продвижение на Лиманском направлении, о чем сообщил Американский институт изучения войны (ISW) в своем очередном отчете.

В Сумской области Силам обороны удалось оттеснить российские войска за государственную границу, сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. Украинские силы на Сумщине близки к стабилизации ситуации линии фронта.

О персоне: Сергей Кузан

Сергей Васильевич Кузан (род.16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

