"Следующие 48 часов решающие": полковник ВСУ раскрыл правду о боях под Покровском

Юрий Берендий
14 августа 2025, 23:19
Ситуация в районе Доброполья в Донецкой области остается угрожающей, враг действует в спешке, пытаясь закрепиться на новых рубежах, отметил Селезнев.
'Следующие 48 часов решающие': полковник ВСУ раскрыл правду о боях под Покровском
Полковник ВСУ раскрыл правду о боях под Покровском / Коллаж Главред, фото: 38 бригада морской пехоты, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

О чем сказал Селезнев:

  • Россия сосредоточила на Покровском направлении 110 тысяч военных
  • Враг имеет преимущество на данном направлении боевых действий
  • Следующие 48 часов станут решающими и дадут понять как будет развиваться ситуация

Россия стянула около 110 тысяч военных на Покровско-Мирноградское направление, где, по данным Генштаба ВСУ, сейчас идут самые ожесточенные бои. Об этом в комментарии Главреду рассказал бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, на этом участке фронта украинские силы имеют значительно меньше ресурсов, что дает преимущество противнику. Преимущество РФ ощутимо не только в технике и численности, но и на фоне усталости украинских подразделений, которые длительное время удерживают оборону в этом районе.

"Что касается перспектив развития ситуации в районе Доброполья, а именно "ушей", которые демонстрирует DeepState, то ближайшие 48 часов станут для нас маркером того, как будет развиваться ситуация. Сможет ли враг закрепиться на новых рубежах в районе Золотого Колодезя и Веселого, или нам удастся отрезать передовые штурмовые отряды врага от системы снабжения и иметь возможность уничтожить их", - отметил он.

Ситуация угрожающая, ведь, по словам эксперта, враг имеет ограниченное время - примерно до середины октября, после чего его наступательный потенциал начнет истощаться. Поэтому российское командование действует в спешке и готово бросать в бой все имеющиеся силы.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Какая сейчас ситуация на Покровском направлении

Как ранее писал Главред, ситуация вблизи Доброполья в Донецкой области может стать более понятной до конца недели, сообщил в эфире Украинского радио глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, пока обстановка остается без изменений. При этом все контрмеры не разглашаются ни военно-политическим руководством, ни ответственными за конкретные направления, чтобы не навредить. Есть достаточно мониторинговых инструментов, чтобы отслеживать возможные изменения.

"Точно никто из украинских военных не опустил руки, не посыпает голову пеплом и не делает каких-то политических рейтингов. Да, есть вызов, который нужно решать", - подчеркнул он.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российское наступление в Донецкой области выходит на опасный уровень. Накануне встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске российским войскам удалось совершить прорыв на фронте, сообщил военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке.

Вместо признаков готовности к прекращению огня, Москва наращивает присутствие в ключевых зонах боевых действий в Украине. В частности, по словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, зафиксирована переброска бронетехники на Запорожское направление.

Тем временем украинские защитники стабилизируют ситуацию на Добропольском направлении. Как отметил спикер Генштаба ВСУ майор Андрей Ковалев, Силы обороны делают все, чтобы выявлять и уничтожать вражеские диверсионные группы.

О персоне: Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.






Завтрак и разговоры наедине: появился график будущей встречи Трампа и Путина

13:47

15 августа Успение Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать в этот день

13:37

"На восьмом месяце беременности": Могилевская ошеломила признанием

