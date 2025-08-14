Укр
Вопрос является критическим: что Трамп на самом деле потребует от Путина на переговорах

Ангелина Подвысоцкая
14 августа 2025, 21:22обновлено 14 августа, 22:42
Марко Рубио отметил, что США планируют договориться об определенном прекращении огня.
США будут требовать от Путина прекращения огня / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, скриншот из видео

Что известно:

  • Путин и Трамп проведут встречу на Аляске
  • Трамп будет пытаться заставить Путина прекратить огонь

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся для переговоров на Аляске. Американский лидер хочет достичь определенного прекращения боевых действий между РФ и Украиной. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает CNN.

Он добавил, что для достижения мира должен быть определенный разговор о гарантиях безопасности, территориальных спорах и претензиях.

"Чем дольше продолжаются эти войны, тем труднее их прекратить. Это реальность продолжающихся боевых действий, поэтому прекращение огня является таким критическим ... Посмотрим, как завтра сложится ситуация", - сказал он.

В то же время США убеждены в том, что для заключения мирного соглашения понадобится не только согласие России, но и Украины.

Напомним, как ранее сообщал Главред, помощник российского диктатора Юрий Ушаков сказал, что встреча Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом запланирована на 15 августа в 22:30 по московскому и киевскому времени.

Аляска
Что известно об Аляске / Инфографика: Главред

Также 14 августа, Путин провел совещание перед саммитом на Аляске, отмечают росСМИ.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Россия стремится использовать этот саммит, чтобы подать себя как мировую державу на уровне с США и представить Путина равнозначным партнером Трампа. В Кремле же сам факт предстоящей встречи уже пытаются подать как "победу".

О персоне: Марко Рубио

Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития.

В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.

Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы.

Недавно Рубио повторил позицию Трампа относительно войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать.

"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.

война в Украине новости США Аляска Владимир Путин вторжение России Марко Рубио Переговоры на Аляске
