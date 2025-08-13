Если Путин разочарует, будут серьезные последствия: Трамп - о подготовке к трехсторонней встрече

Американский президент планирует провести вторую встречу с Путиным и Зеленским, если будет доволен переговорами с российским диктатором.

Трамп проведет встречу с Путиным и Зеленским / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube, скриншот с видео

Главное из заявлений Трампа:

Трамп может провести встречу с Путиным и Зеленским

Трамп проведет совместные переговоры, если будет доволен встречей с Путиным

Если Путин разочарует Трампа, Россию будут ждать серьезные последствия

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с Зеленским и Путиным после саммита на Аляске. Об этом он заявил во время своей пресс-конференции.

"Если первая встреча пройдет хорошо, я хотел бы почти сразу провести вторую встречу между Путиным, Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я был там", - сказал Трамп.

Смотрите видео с заявлением Трампа:

Трамп готовится к встрече с Путиным и Зеленским / фото: скриншот

При этом Трамп отметил, что второй встречи не будет, если он не получит ответов, которые хочет. Тогда Россию будут ждать последствия.

"Будут очень серьезные последствия", - подчеркнул Трамп.

В то же время американский лидер не верит в то, что ему удастся убедить российского диктатора прекратить убивать гражданское население Украины.

"Думаю, что нет. Потому что я уже имел такой разговор", - сказал он.

Смотрите видео с заявлением Трампа:

Трамп о переговорах с Путиным / фото: скриншот

Американский президент также рассказал о переговорах с европейскими лидерами и Зеленским. Он добавил, что разговор был очень дружественным и он оценил его на 10 баллов.

Встреча Трампа и Путина - главные новости

Как сообщал Главред, Дональд Трамп 11 августа подтвердил свою встречу с Владимиром Путиным в пятницу, 15 августа, на Аляске. По словам Трампа, следующая встреча должна состояться уже в трехстороннем формате.

"Следующая встреча состоится с Зеленским и Путиным или Зеленский, Путин и я. Я хочу организовать встречу между двумя лидерами", - добавил Трамп.

В среду, 13 августа, состоялись переговоры в видеоформате с участием Владимира Зеленского, лидеров Европы, Трампа и его команды. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Трамп сказал, что его цель на встрече с Путиным - прекращение огня. Также Трамп подчеркнул: без Украины вопросы территорий решаться не будут.

Позже Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом. Президент подчеркнул, что Украина не намерена выводить свои войска с Донбасса. Любые вопросы территориальной целостности не могут обсуждаться без участия народа и учета Конституции Украины.

