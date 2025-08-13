Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Если Путин разочарует, будут серьезные последствия: Трамп - о подготовке к трехсторонней встрече

Ангелина Подвысоцкая
13 августа 2025, 19:59
61
Американский президент планирует провести вторую встречу с Путиным и Зеленским, если будет доволен переговорами с российским диктатором.
Если Путин разочарует, будут серьезные последствия: Трамп - о подготовке к трехсторонней встрече
Трамп проведет встречу с Путиным и Зеленским / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube, скриншот с видео

Главное из заявлений Трампа:

  • Трамп может провести встречу с Путиным и Зеленским
  • Трамп проведет совместные переговоры, если будет доволен встречей с Путиным
  • Если Путин разочарует Трампа, Россию будут ждать серьезные последствия

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с Зеленским и Путиным после саммита на Аляске. Об этом он заявил во время своей пресс-конференции.

"Если первая встреча пройдет хорошо, я хотел бы почти сразу провести вторую встречу между Путиным, Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я был там", - сказал Трамп.

видео дня

Смотрите видео с заявлением Трампа:

Трамп
Трамп готовится к встрече с Путиным и Зеленским / фото: скриншот

При этом Трамп отметил, что второй встречи не будет, если он не получит ответов, которые хочет. Тогда Россию будут ждать последствия.

"Будут очень серьезные последствия", - подчеркнул Трамп.

В то же время американский лидер не верит в то, что ему удастся убедить российского диктатора прекратить убивать гражданское население Украины.

"Думаю, что нет. Потому что я уже имел такой разговор", - сказал он.

Смотрите видео с заявлением Трампа:

Трамп
Трамп о переговорах с Путиным / фото: скриншот

Американский президент также рассказал о переговорах с европейскими лидерами и Зеленским. Он добавил, что разговор был очень дружественным и он оценил его на 10 баллов.

Встреча Трампа и Путина - главные новости

Как сообщал Главред, Дональд Трамп 11 августа подтвердил свою встречу с Владимиром Путиным в пятницу, 15 августа, на Аляске. По словам Трампа, следующая встреча должна состояться уже в трехстороннем формате.

"Следующая встреча состоится с Зеленским и Путиным или Зеленский, Путин и я. Я хочу организовать встречу между двумя лидерами", - добавил Трамп.

В среду, 13 августа, состоялись переговоры в видеоформате с участием Владимира Зеленского, лидеров Европы, Трампа и его команды. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Трамп сказал, что его цель на встрече с Путиным - прекращение огня. Также Трамп подчеркнул: без Украины вопросы территорий решаться не будут.

Позже Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом. Президент подчеркнул, что Украина не намерена выводить свои войска с Донбасса. Любые вопросы территориальной целостности не могут обсуждаться без участия народа и учета Конституции Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Аляска Дональд Трамп Владимир Путин вторжение России Переговоры на Аляске
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Удерживать ситуацию непросто: в ВСУ раскрыли угрозу окружения Покровска

Удерживать ситуацию непросто: в ВСУ раскрыли угрозу окружения Покровска

20:27Украина
Если Путин разочарует, будут серьезные последствия: Трамп - о подготовке к трехсторонней встрече

Если Путин разочарует, будут серьезные последствия: Трамп - о подготовке к трехсторонней встрече

19:59Политика
Почти +40 градусов: в Украину возвращается мощная жара

Почти +40 градусов: в Украину возвращается мощная жара

19:36Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 13 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Трем знакам зодиака феерично повезет до конца недели: кто получит желаемое

Трем знакам зодиака феерично повезет до конца недели: кто получит желаемое

Безумный успех и богатство: какие изменения ждут в 2025 году по дате рождения

Безумный успех и богатство: какие изменения ждут в 2025 году по дате рождения

Когда Россия планирует закончить войну в Украине: в ГУР назвали дату

Когда Россия планирует закончить войну в Украине: в ГУР назвали дату

"Что она сделала": украинский артист раскрыл истину Аллы Пугачевой

"Что она сделала": украинский артист раскрыл истину Аллы Пугачевой

Последние новости

20:27

Удерживать ситуацию непросто: в ВСУ раскрыли угрозу окружения Покровска

20:17

ТОП-11 вещей, которые уверенная женщина никогда не попросит в мужчины

20:07

Простое действие в августе: садовод поделилась, как сделать свеклу сладкой и сочнойВидео

19:59

Если Путин разочарует, будут серьезные последствия: Трамп - о подготовке к трехсторонней встречеВидео

19:59

В Украине изменили правила бронирования для граждан - кого затронет нововведение

У России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - ШапранУ России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - Шапран
19:36

Почти +40 градусов: в Украину возвращается мощная жара

19:35

"Потребуется обмен территориями": детали разговора Трампа с Зеленским и Европой

19:31

Мухи исчезнут раз и навсегда: мгновенный и простой способ отпугнуть насекомыхВидео

19:10

Красные линии и страхи Украинымнение

Реклама
19:05

Американцы ни при чем: откуда на самом деле появилось название украинского Нью-ЙоркаВидео

19:02

Почему собаки грызут мебель и как их отучить - ТОП-4 способа

18:37

Зеленский поставил жирную точку: выйдет ли Украина из Донбасса в обмен на перемирие

18:30

Странная находка возле дерева привела соседа в недоумение: какой она скрывала секрет

18:21

РФ "наделала достаточно ракет": тревожный прогноз по срокам окончания войныВидео

18:21

Модные оттенки волос на осень-2025: уникальная палитра от голливудских колористов

18:08

США готовят встречу Трампа, Путина и Зеленского: СМИ узнали, когда ее планируют

17:52

Украина готова обсуждать вопрос территорий — будет ли выход из Донбасса

17:27

Союзники Киева могут пойти Путину навстречу: Sky News о худшем сценарии перемирия

17:27

Трамп объявил о позиции по территориям Украины: Макрон раскрыл деталиВидео

17:24

5 запретов, которые нельзя нарушать 14 августа - приметы

Реклама
17:18

Запах стоял на весь дом: какую "вонючую" рыбу чаще всего готовили в СССР

17:15

"Цифровой концлагерь" запущен: в России начали блокировать Telegram и WhatsApp

16:28

Переговоры Зеленского с Трампом: СМИ узнали условия Украины по завершению войны

16:11

Тото Кутуньо пел "Червону руту": трогательное видеоВидео

16:07

Украина готова обсуждать с Россией перемирие: Подоляк раскрыл детали

15:57

Вкус детства: рецепт помидоров на зиму с секретным продуктом

15:56

Совсем не связано с этикетом: почему на самом деле раньше оттопыривали мизинец

15:50

Больше и стильнее: как с помощью цвета сделать комнату шире

15:20

Прорыв россиян на востоке: в ВСУ назвали две главные причины

15:15

Рыбак выловил щуку-монстра в украинском озере: фото и видео трофейного улова

15:15

Почему нельзя говорить "біля одинадцятої години": какую ошибку совершает большинство людейВидео

15:10

Трамп заявил об "освобождении Москвы и Ленинграда" в рамках сделки с Путиным — что сказал

15:04

Эксперт: НБУ полгода игнорирует санкции против банка Порошенко

15:00

Куда исчезли колорадские жуки этим летом: ученый назвал неожиданные причины

14:51

Где спрятано лицо: лишь единицы смогут увидеть его за 22 секунды

14:45

"Надеюсь, она это потянет": Евгений Кошевой поделился, чем занимаются его дочери

14:45

Вывод войск РФ из Херсонской и Запорожской областей - в Москве сделали заявлениеВидео

14:40

"Не опровергают слухи": что известно о расставании Дантеса и Кацуриной

14:27

Все порезать кубиком и в духовку: рецепт невероятно вкусной и быстрой запеканки

14:20

И прогноз погоды не нужен: какие растения предвещают дождьВидео

Реклама
14:13

Резко: Пугачева решилась на странный и неприятный шаг

14:12

Короли иронии и острого языка: ТОП-3 самых саркастичных знака зодиака

14:05

Влип в новую историю: у мужа Нади Дорофеевой снова проблемы

13:50

Всего за полчаса: рецепт самой аппетитной кабачковой икры от Руслана СеничкинаВидео

13:49

Последствия будут катастрофическими, РФ прорвала фронт - в BILD назвали главную проблему

13:42

Старшая дочь Кошевого ошарашила горячими танцамиВидео

13:29

Мясо будет невероятно сочное: лайфхак для мягких отбивных

13:25

В Украину ворвется похолодание: где и когда температура упадет до +20 градусов

12:58

Россиян загоняют в ловушку: военный объяснил, что происходит возле Покровска

12:56

Предками украинцев могли быть не славяне - открытие, которое ломает учебники историиВидео

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять