Если Путин разочарует, будут серьезные последствия: Трамп - о подготовке к трехсторонней встрече

Главное из заявлений Трампа:
- Трамп может провести встречу с Путиным и Зеленским
- Трамп проведет совместные переговоры, если будет доволен встречей с Путиным
- Если Путин разочарует Трампа, Россию будут ждать серьезные последствия
Президент США Дональд Трамп проведет встречу с Зеленским и Путиным после саммита на Аляске. Об этом он заявил во время своей пресс-конференции.
"Если первая встреча пройдет хорошо, я хотел бы почти сразу провести вторую встречу между Путиным, Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я был там", - сказал Трамп.
При этом Трамп отметил, что второй встречи не будет, если он не получит ответов, которые хочет. Тогда Россию будут ждать последствия.
"Будут очень серьезные последствия", - подчеркнул Трамп.
В то же время американский лидер не верит в то, что ему удастся убедить российского диктатора прекратить убивать гражданское население Украины.
"Думаю, что нет. Потому что я уже имел такой разговор", - сказал он.
Американский президент также рассказал о переговорах с европейскими лидерами и Зеленским. Он добавил, что разговор был очень дружественным и он оценил его на 10 баллов.
Встреча Трампа и Путина - главные новости
Как сообщал Главред, Дональд Трамп 11 августа подтвердил свою встречу с Владимиром Путиным в пятницу, 15 августа, на Аляске. По словам Трампа, следующая встреча должна состояться уже в трехстороннем формате.
"Следующая встреча состоится с Зеленским и Путиным или Зеленский, Путин и я. Я хочу организовать встречу между двумя лидерами", - добавил Трамп.
В среду, 13 августа, состоялись переговоры в видеоформате с участием Владимира Зеленского, лидеров Европы, Трампа и его команды. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Трамп сказал, что его цель на встрече с Путиным - прекращение огня. Также Трамп подчеркнул: без Украины вопросы территорий решаться не будут.
Позже Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом. Президент подчеркнул, что Украина не намерена выводить свои войска с Донбасса. Любые вопросы территориальной целостности не могут обсуждаться без участия народа и учета Конституции Украины.
