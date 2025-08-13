Украина готова обсуждать вопрос территорий — будет ли выход из Донбасса

О чем говорится в материале:
- О каких 5 принципах для переговоров с РФ удалось договориться
- Выйдут ли ВСУ из Донбасса
- Что сказал Трамп о гарантиях безопасности для Украины
Сегодня, 13 августа, за два дня до саммита между президентами США и России, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, президент Украины Владимир Зеленский отправился в Берлин. Там он присоединился к видеоконференции с лидерами Европы и Трампом, чтобы накануне ключевого мероприятия укрепить позиции Украины и избежать двусторонних договоренностей, которые обходили бы интересы Украины.
Главред собрал основные заявления президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца по итогам переговоров.
Канцлер Германии сообщил, что президент США Дональд Трамп планирует в пятницу в Анкоридже встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
"В Анкоридже могут быть приняты важные решения. Мы, европейцы, делаем все, что в наших силах, чтобы направить эту встречу в правильном направлении".
По словам Мерца, он желает, чтобы "американский президент Дональд Трамп в пятницу имел успех" и что для этого привлечены партнеры из ЕС, Украины и США.
О чем говорили с Трампом
Мерц отметил, что перед встречей на Аляске состоялись интенсивные переговоры с лидерами Франции, Великобритании, Польши, Финляндии, Италии, а также с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьер-министром Португалии Антониу Коштой и генсеком НАТО Марком Рютте.
"Владимир Зеленский также присутствовал в этих разговорах... После этой встречи мы продолжаем консультации под руководством президента Макрона и премьер-министра Стармера в кругу коалиции желающих", - отметил он.
Мерц подчеркнул, что речь идет о "фундаментальных украинских и европейских интересах безопасности" и о том, "какой цели можно достичь".
Принципы возможных переговоров
Мерц очертил несколько ключевых условий, на которых Украина готова вести переговоры:
- за столом переговоров должен быть Киев,
- начало диалога возможно только после перемирия,
- Украина готова обсуждать территориальные вопросы, но исходной точкой является линия фронта,
- юридическое признание оккупированных территорий не рассматривается,
- нужны надежные гарантии безопасности для Украины.
"Мы пожелали Трампу всего наилучшего и договорились, что после встречи с Путиным он проинформирует Зеленского и европейских лидеров", - сказал Мерц.
Подытоживая, Мерц выразил осторожный оптимизм.
"Есть надежда на сдвиги, есть надежда на мир в Украине. Мы в Европе сплочены, и я делаю все, чтобы использовать любой шанс на дипломатическом уровне, чтобы закончить эту ужасную войну", - резюмировал он.
4 формата переговоров в Берлине
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем поблагодарил за приглашение и рассказал о четырех ключевых форматах общения в Берлине.
"Первая - это наш двусторонний трек... Мы очень благодарны Германии за большой вклад в усиление нашего государства, в частности противовоздушной обороны, и помощь с начала этой войны", - указывает он.
По его словам, второй уровень работы касался европейских лидеров, третий - разговоры с президентом США, а завершился день в формате Coalition of Willing (Коалиции желающих) - коалиции стран, работающих над инфраструктурой безопасности для Украины.
Что сказал Зеленский о переговорах с Трампом
Зеленский подчеркнул, что в течение последней недели состоялись десятки интенсивных коммуникаций.
"Мы говорили с президентом Трампом, президентом фон дер Ляйен, президентом Франции Мануэлем Макроном, главой правительства Италии Джорджией Мелони, президентом Польши. Эти разговоры продолжались между всеми европейскими лидерами, между Европой и США, а также с представителями других частей мира, которые хотят только одного - мира в Украине и в Европе", - добавил Зеленский.
Перед беседой с президентом США состоялся координационный разговор, во время которого были согласованы пять принципов переговоров, озвученных Мерцем.
Зеленский подчеркнул, что все, что касается Украины, должно обсуждаться исключительно с Украиной.
"Должно быть прекращение огня. Если Россия не согласится на прекращение огня в Аляске, нужно усиливать давление. Это эффективные принципы, важно, чтобы они сработали", - добавил он.
"Путин блефует"
Глава государства проинформировал партнеров о ситуации на фронте
"Путин блефует. Он старается надавить перед встречей на Аляске на всех направлениях украинского фронта. Россия пытается изобразить, что способна оккупировать всю Украину... Да, у России больше оружия, но и в три раза больше потерь", - сказал Зеленский.
Зеленский отметил, что кремлевский лидер хочет оккупации Украины, а не мира, и его невозможно обмануть.
Зеленский о санкциях
Президент призвал сохранять и усиливать санкционное давление.
"Санкции очень помогают и бьют по российской военной экономике. Нужно дальнейшее давление - не только американские, но и европейские санкции. Наш союз партнеров действительно может остановить войну Путина", - подчеркнул он.
Он сообщил, что после встречи на Аляске планирует снова обсудить с президентом США возможные результаты и определить дальнейшие совместные шаги.
Какая главная тема переговоров на Аляске
Владимир Зеленский и украинские союзники ожидают, что на встрече в Аляске между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным ключевым вопросом станет немедленное прекращение огня.
"Мы говорили о встрече на Аляске и надеемся, что центральной темой на встрече будет немедленное прекращение огня. Об этом неоднократно говорил президент США. Он предложил мне, что после встречи на Аляске у нас будет с ним контакт и мы обсудим все результаты, если они будут и определим следующие наши шаги", - указывает он.
Президент отмечает, что все решения, касающиеся Украины, должны приниматься только при ее участии, а переговоры должны проходить в трехстороннем формате с акцентом на перемирие и гарантии безопасности.
Он подчеркивает, что в случае отказа России от перемирия на этой встрече необходимо усилить гарантии безопасности.
Выведет ли Украина войска с Донбасса
Позиция главы государства относительно присутствия Украины на Донбассе остается неизменной, а вопросы территориальной целостности, по его словам, не могут решаться без учета воли украинского народа и положений Конституции.
"Относительно моей позиции - она не изменилась, потому что она имеет фундамент Конституции Украины. Пока Конституция государства неизменна, не может быть изменения позиции гаранта этой Конституции", - сказал Зеленский.
Что сказал Трамп о гарантиях безопасности для Украины
Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп выступает за предоставление Украине надежных гарантий безопасности и готов присоединиться к их обеспечению.
"Должны быть гарантии безопасности действительно надежные. Сегодня, кстати, президент Трамп сказал о поддержке этого и о готовности Америки участвовать", - отметил Зеленский.
Канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя эту тему, подчеркнул, что Украина должна иметь мощные вооруженные силы. В то же время он уточнил, что детальное обсуждение гарантий безопасности во время сегодняшней видеоконференции не состоялось.
