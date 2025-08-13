Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Украина готова обсуждать вопрос территорий — будет ли выход из Донбасса

Юрий Берендий
13 августа 2025, 17:52обновлено 13 августа, 18:59
337
Зеленский согласовал с европейскими лидерами и США пять ключевых принципов возможных переговоров с РФ, подчеркнув необходимость гарантий безопасности.
Украина готова обсуждать вопрос территорий — будет ли выход из Донбасса
Украина готова обсуждать территориальные вопросы - будет ли выход из Донбасса / Коллаж: Главред

О чем говорится в материале:

  • О каких 5 принципах для переговоров с РФ удалось договориться
  • Выйдут ли ВСУ из Донбасса
  • Что сказал Трамп о гарантиях безопасности для Украины

Сегодня, 13 августа, за два дня до саммита между президентами США и России, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, президент Украины Владимир Зеленский отправился в Берлин. Там он присоединился к видеоконференции с лидерами Европы и Трампом, чтобы накануне ключевого мероприятия укрепить позиции Украины и избежать двусторонних договоренностей, которые обходили бы интересы Украины.

Главред собрал основные заявления президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца по итогам переговоров.

видео дня

Канцлер Германии сообщил, что президент США Дональд Трамп планирует в пятницу в Анкоридже встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

"В Анкоридже могут быть приняты важные решения. Мы, европейцы, делаем все, что в наших силах, чтобы направить эту встречу в правильном направлении".

По словам Мерца, он желает, чтобы "американский президент Дональд Трамп в пятницу имел успех" и что для этого привлечены партнеры из ЕС, Украины и США.

О чем говорили с Трампом

Мерц отметил, что перед встречей на Аляске состоялись интенсивные переговоры с лидерами Франции, Великобритании, Польши, Финляндии, Италии, а также с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьер-министром Португалии Антониу Коштой и генсеком НАТО Марком Рютте.

"Владимир Зеленский также присутствовал в этих разговорах... После этой встречи мы продолжаем консультации под руководством президента Макрона и премьер-министра Стармера в кругу коалиции желающих", - отметил он.

Мерц подчеркнул, что речь идет о "фундаментальных украинских и европейских интересах безопасности" и о том, "какой цели можно достичь".

Украина готова обсуждать вопрос территорий — будет ли выход из Донбасса
/ Фото: скриншот

Принципы возможных переговоров

Мерц очертил несколько ключевых условий, на которых Украина готова вести переговоры:

  • за столом переговоров должен быть Киев,
  • начало диалога возможно только после перемирия,
  • Украина готова обсуждать территориальные вопросы, но исходной точкой является линия фронта,
  • юридическое признание оккупированных территорий не рассматривается,
  • нужны надежные гарантии безопасности для Украины.

"Мы пожелали Трампу всего наилучшего и договорились, что после встречи с Путиным он проинформирует Зеленского и европейских лидеров", - сказал Мерц.

Фридрих Мерц
Фридрих Мерц / Фото: УНИАН

Подытоживая, Мерц выразил осторожный оптимизм.

"Есть надежда на сдвиги, есть надежда на мир в Украине. Мы в Европе сплочены, и я делаю все, чтобы использовать любой шанс на дипломатическом уровне, чтобы закончить эту ужасную войну", - резюмировал он.

4 формата переговоров в Берлине

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем поблагодарил за приглашение и рассказал о четырех ключевых форматах общения в Берлине.

"Первая - это наш двусторонний трек... Мы очень благодарны Германии за большой вклад в усиление нашего государства, в частности противовоздушной обороны, и помощь с начала этой войны", - указывает он.

По его словам, второй уровень работы касался европейских лидеров, третий - разговоры с президентом США, а завершился день в формате Coalition of Willing (Коалиции желающих) - коалиции стран, работающих над инфраструктурой безопасности для Украины.

Что сказал Зеленский о переговорах с Трампом

Зеленский подчеркнул, что в течение последней недели состоялись десятки интенсивных коммуникаций.

"Мы говорили с президентом Трампом, президентом фон дер Ляйен, президентом Франции Мануэлем Макроном, главой правительства Италии Джорджией Мелони, президентом Польши. Эти разговоры продолжались между всеми европейскими лидерами, между Европой и США, а также с представителями других частей мира, которые хотят только одного - мира в Украине и в Европе", - добавил Зеленский.

Украина готова обсуждать вопрос территорий — будет ли выход из Донбасса
Дональд Трамп / Фото: скриншот

Перед беседой с президентом США состоялся координационный разговор, во время которого были согласованы пять принципов переговоров, озвученных Мерцем.

Зеленский подчеркнул, что все, что касается Украины, должно обсуждаться исключительно с Украиной.

"Должно быть прекращение огня. Если Россия не согласится на прекращение огня в Аляске, нужно усиливать давление. Это эффективные принципы, важно, чтобы они сработали", - добавил он.

"Путин блефует"

Глава государства проинформировал партнеров о ситуации на фронте

"Путин блефует. Он старается надавить перед встречей на Аляске на всех направлениях украинского фронта. Россия пытается изобразить, что способна оккупировать всю Украину... Да, у России больше оружия, но и в три раза больше потерь", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что кремлевский лидер хочет оккупации Украины, а не мира, и его невозможно обмануть.

Зеленский о санкциях

Президент призвал сохранять и усиливать санкционное давление.

"Санкции очень помогают и бьют по российской военной экономике. Нужно дальнейшее давление - не только американские, но и европейские санкции. Наш союз партнеров действительно может остановить войну Путина", - подчеркнул он.

Он сообщил, что после встречи на Аляске планирует снова обсудить с президентом США возможные результаты и определить дальнейшие совместные шаги.

Украина готова обсуждать вопрос территорий — будет ли выход из Донбасса
Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

Какая главная тема переговоров на Аляске

Владимир Зеленский и украинские союзники ожидают, что на встрече в Аляске между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным ключевым вопросом станет немедленное прекращение огня.

"Мы говорили о встрече на Аляске и надеемся, что центральной темой на встрече будет немедленное прекращение огня. Об этом неоднократно говорил президент США. Он предложил мне, что после встречи на Аляске у нас будет с ним контакт и мы обсудим все результаты, если они будут и определим следующие наши шаги", - указывает он.

Аляска
Аляска / Инфографика: Главред

Президент отмечает, что все решения, касающиеся Украины, должны приниматься только при ее участии, а переговоры должны проходить в трехстороннем формате с акцентом на перемирие и гарантии безопасности.

Он подчеркивает, что в случае отказа России от перемирия на этой встрече необходимо усилить гарантии безопасности.

Выведет ли Украина войска с Донбасса

Позиция главы государства относительно присутствия Украины на Донбассе остается неизменной, а вопросы территориальной целостности, по его словам, не могут решаться без учета воли украинского народа и положений Конституции.

"Относительно моей позиции - она не изменилась, потому что она имеет фундамент Конституции Украины. Пока Конституция государства неизменна, не может быть изменения позиции гаранта этой Конституции", - сказал Зеленский.

Украина готова обсуждать вопрос территорий — будет ли выход из Донбасса
/ 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Что сказал Трамп о гарантиях безопасности для Украины

Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп выступает за предоставление Украине надежных гарантий безопасности и готов присоединиться к их обеспечению.

"Должны быть гарантии безопасности действительно надежные. Сегодня, кстати, президент Трамп сказал о поддержке этого и о готовности Америки участвовать", - отметил Зеленский.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя эту тему, подчеркнул, что Украина должна иметь мощные вооруженные силы. В то же время он уточнил, что детальное обсуждение гарантий безопасности во время сегодняшней видеоконференции не состоялось.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Аляска Дональд Трамп мирное урегулирование мирные переговоры Фридрих Мерц Переговоры на Аляске
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский поставил жирную точку: выйдет ли Украина из Донбасса в обмен на перемирие

Зеленский поставил жирную точку: выйдет ли Украина из Донбасса в обмен на перемирие

18:37Политика
США готовят встречу Трампа, Путина и Зеленского: СМИ узнали, когда ее планируют

США готовят встречу Трампа, Путина и Зеленского: СМИ узнали, когда ее планируют

18:08Мир
Украина готова обсуждать вопрос территорий — будет ли выход из Донбасса

Украина готова обсуждать вопрос территорий — будет ли выход из Донбасса

17:52Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 13 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Трем знакам зодиака феерично повезет до конца недели: кто получит желаемое

Трем знакам зодиака феерично повезет до конца недели: кто получит желаемое

"Любыми путями": всплыла жесткая правда о беглеце Виннике

"Любыми путями": всплыла жесткая правда о беглеце Виннике

Когда Россия планирует закончить войну в Украине: в ГУР назвали дату

Когда Россия планирует закончить войну в Украине: в ГУР назвали дату

Безумный успех и богатство: какие изменения ждут в 2025 году по дате рождения

Безумный успех и богатство: какие изменения ждут в 2025 году по дате рождения

Последние новости

19:05

Американцы ни при чем: откуда на самом деле появилось название украинского Нью-Йорка

19:02

Почему собаки грызут мебель и как их отучить - ТОП-4 способа

18:37

Зеленский поставил жирную точку: выйдет ли Украина из Донбасса в обмен на перемирие

18:30

Странная находка возле дерева привела соседа в недоумение: какой она скрывала секрет

18:21

РФ "наделала достаточно ракет": тревожный прогноз по срокам окончания войныВидео

У России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - ШапранУ России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - Шапран
18:21

Модные оттенки волос на осень-2025: уникальная палитра от голливудских колористов

18:08

США готовят встречу Трампа, Путина и Зеленского: СМИ узнали, когда ее планируют

17:52

Украина готова обсуждать вопрос территорий — будет ли выход из Донбасса

17:27

Союзники Киева могут пойти Путину навстречу: Sky News о худшем сценарии перемирия

Реклама
17:27

Трамп объявил о позиции по территориям Украины: Макрон раскрыл деталиВидео

17:24

5 запретов, которые нельзя нарушать 14 августа - приметы

17:18

Запах стоял на весь дом: какую "вонючую" рыбу чаще всего готовили в СССР

17:15

"Цифровой концлагерь" запущен: в России начали блокировать Telegram и WhatsApp

16:28

Переговоры Зеленского с Трампом: СМИ узнали условия Украины по завершению войны

16:11

Тото Кутуньо пел "Червону руту": трогательное видеоВидео

16:07

Украина готова обсуждать с Россией перемирие: Подоляк раскрыл детали

15:57

Вкус детства: рецепт помидоров на зиму с секретным продуктом

15:56

Совсем не связано с этикетом: почему на самом деле раньше оттопыривали мизинец

15:50

Больше и стильнее: как с помощью цвета сделать комнату шире

15:20

Прорыв россиян на востоке: в ВСУ назвали две главные причины

Реклама
15:15

Рыбак выловил щуку-монстра в украинском озере: фото и видео трофейного улова

15:15

Почему нельзя говорить "біля одинадцятої години": какую ошибку совершает большинство людейВидео

15:10

Трамп заявил об "освобождении Москвы и Ленинграда" в рамках сделки с Путиным — что сказал

15:04

Эксперт: НБУ полгода игнорирует санкции против банка Порошенко

15:00

Куда исчезли колорадские жуки этим летом: ученый назвал неожиданные причины

14:51

Где спрятано лицо: лишь единицы смогут увидеть его за 22 секунды

14:45

"Надеюсь, она это потянет": Евгений Кошевой поделился, чем занимаются его дочери

14:45

Вывод войск РФ из Херсонской и Запорожской областей - в Москве сделали заявлениеВидео

14:40

"Не опровергают слухи": что известно о расставании Дантеса и Кацуриной

14:27

Все порезать кубиком и в духовку: рецепт невероятно вкусной и быстрой запеканки

14:20

И прогноз погоды не нужен: какие растения предвещают дождьВидео

14:13

Резко: Пугачева решилась на странный и неприятный шаг

14:12

Короли иронии и острого языка: ТОП-3 самых саркастичных знака зодиака

14:05

Влип в новую историю: у мужа Нади Дорофеевой снова проблемы

13:50

Всего за полчаса: рецепт самой аппетитной кабачковой икры от Руслана СеничкинаВидео

13:49

Последствия будут катастрофическими, РФ прорвала фронт - в BILD назвали главную проблему

13:42

Старшая дочь Кошевого ошарашила горячими танцамиВидео

13:29

Мясо будет невероятно сочное: лайфхак для мягких отбивных

13:25

В Украину ворвется похолодание: где и когда температура упадет до +20 градусов

12:58

Россиян загоняют в ловушку: военный объяснил, что происходит возле Покровска

Реклама
12:56

Предками украинцев могли быть не славяне - открытие, которое ломает учебники историиВидео

12:42

"У Бога другой план": футболист Шахтера сообщил о горе в семье

12:39

Путин останется разочарованным после встречи с Трампом: Коваленко назвал причину

12:27

Дочь Заворотнюк впервые показала своего сына

12:13

Гороскоп Таро на завтра 14 августа: Девам - открыть сердце, Весам - отпустить

12:05

ВСУ перебили нефтяную "артерию" РФ на Брянщине - раскрыты огненные последствия удара

12:01

Тянет домой: где София Ротару отпраздновала день рождения

11:49

"Круассанчик": звездная прыгунья впервые показала лицо двухмесячной дочери

11:38

"Идет подготовка к масштабному наступлению": куда Россия перебрасывает войска

11:30

Что сделать со смородиной после сбора ягод: пошаговая инструкцияВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять