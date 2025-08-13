Украина готова обсуждать вопрос территорий — будет ли выход из Донбасса

Зеленский согласовал с европейскими лидерами и США пять ключевых принципов возможных переговоров с РФ, подчеркнув необходимость гарантий безопасности.

Украина готова обсуждать территориальные вопросы - будет ли выход из Донбасса / Коллаж: Главред

О каких 5 принципах для переговоров с РФ удалось договориться

Выйдут ли ВСУ из Донбасса

Что сказал Трамп о гарантиях безопасности для Украины

Сегодня, 13 августа, за два дня до саммита между президентами США и России, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, президент Украины Владимир Зеленский отправился в Берлин. Там он присоединился к видеоконференции с лидерами Европы и Трампом, чтобы накануне ключевого мероприятия укрепить позиции Украины и избежать двусторонних договоренностей, которые обходили бы интересы Украины.

Главред собрал основные заявления президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца по итогам переговоров.

Канцлер Германии сообщил, что президент США Дональд Трамп планирует в пятницу в Анкоридже встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

"В Анкоридже могут быть приняты важные решения. Мы, европейцы, делаем все, что в наших силах, чтобы направить эту встречу в правильном направлении".

По словам Мерца, он желает, чтобы "американский президент Дональд Трамп в пятницу имел успех" и что для этого привлечены партнеры из ЕС, Украины и США.

О чем говорили с Трампом

Мерц отметил, что перед встречей на Аляске состоялись интенсивные переговоры с лидерами Франции, Великобритании, Польши, Финляндии, Италии, а также с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьер-министром Португалии Антониу Коштой и генсеком НАТО Марком Рютте.

"Владимир Зеленский также присутствовал в этих разговорах... После этой встречи мы продолжаем консультации под руководством президента Макрона и премьер-министра Стармера в кругу коалиции желающих", - отметил он.

Мерц подчеркнул, что речь идет о "фундаментальных украинских и европейских интересах безопасности" и о том, "какой цели можно достичь".

Принципы возможных переговоров

Мерц очертил несколько ключевых условий, на которых Украина готова вести переговоры:

за столом переговоров должен быть Киев,

начало диалога возможно только после перемирия,

Украина готова обсуждать территориальные вопросы, но исходной точкой является линия фронта,

юридическое признание оккупированных территорий не рассматривается,

нужны надежные гарантии безопасности для Украины.

"Мы пожелали Трампу всего наилучшего и договорились, что после встречи с Путиным он проинформирует Зеленского и европейских лидеров", - сказал Мерц.

Подытоживая, Мерц выразил осторожный оптимизм.

"Есть надежда на сдвиги, есть надежда на мир в Украине. Мы в Европе сплочены, и я делаю все, чтобы использовать любой шанс на дипломатическом уровне, чтобы закончить эту ужасную войну", - резюмировал он.

4 формата переговоров в Берлине

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем поблагодарил за приглашение и рассказал о четырех ключевых форматах общения в Берлине.

"Первая - это наш двусторонний трек... Мы очень благодарны Германии за большой вклад в усиление нашего государства, в частности противовоздушной обороны, и помощь с начала этой войны", - указывает он.

По его словам, второй уровень работы касался европейских лидеров, третий - разговоры с президентом США, а завершился день в формате Coalition of Willing (Коалиции желающих) - коалиции стран, работающих над инфраструктурой безопасности для Украины.

Что сказал Зеленский о переговорах с Трампом

Зеленский подчеркнул, что в течение последней недели состоялись десятки интенсивных коммуникаций.

"Мы говорили с президентом Трампом, президентом фон дер Ляйен, президентом Франции Мануэлем Макроном, главой правительства Италии Джорджией Мелони, президентом Польши. Эти разговоры продолжались между всеми европейскими лидерами, между Европой и США, а также с представителями других частей мира, которые хотят только одного - мира в Украине и в Европе", - добавил Зеленский.

Перед беседой с президентом США состоялся координационный разговор, во время которого были согласованы пять принципов переговоров, озвученных Мерцем.

Зеленский подчеркнул, что все, что касается Украины, должно обсуждаться исключительно с Украиной.

"Должно быть прекращение огня. Если Россия не согласится на прекращение огня в Аляске, нужно усиливать давление. Это эффективные принципы, важно, чтобы они сработали", - добавил он.

"Путин блефует"

Глава государства проинформировал партнеров о ситуации на фронте

"Путин блефует. Он старается надавить перед встречей на Аляске на всех направлениях украинского фронта. Россия пытается изобразить, что способна оккупировать всю Украину... Да, у России больше оружия, но и в три раза больше потерь", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что кремлевский лидер хочет оккупации Украины, а не мира, и его невозможно обмануть.

Зеленский о санкциях

Президент призвал сохранять и усиливать санкционное давление.

"Санкции очень помогают и бьют по российской военной экономике. Нужно дальнейшее давление - не только американские, но и европейские санкции. Наш союз партнеров действительно может остановить войну Путина", - подчеркнул он.

Он сообщил, что после встречи на Аляске планирует снова обсудить с президентом США возможные результаты и определить дальнейшие совместные шаги.

Какая главная тема переговоров на Аляске

Владимир Зеленский и украинские союзники ожидают, что на встрече в Аляске между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным ключевым вопросом станет немедленное прекращение огня.

"Мы говорили о встрече на Аляске и надеемся, что центральной темой на встрече будет немедленное прекращение огня. Об этом неоднократно говорил президент США. Он предложил мне, что после встречи на Аляске у нас будет с ним контакт и мы обсудим все результаты, если они будут и определим следующие наши шаги", - указывает он.

Президент отмечает, что все решения, касающиеся Украины, должны приниматься только при ее участии, а переговоры должны проходить в трехстороннем формате с акцентом на перемирие и гарантии безопасности.

Он подчеркивает, что в случае отказа России от перемирия на этой встрече необходимо усилить гарантии безопасности.

Выведет ли Украина войска с Донбасса

Позиция главы государства относительно присутствия Украины на Донбассе остается неизменной, а вопросы территориальной целостности, по его словам, не могут решаться без учета воли украинского народа и положений Конституции.

"Относительно моей позиции - она не изменилась, потому что она имеет фундамент Конституции Украины. Пока Конституция государства неизменна, не может быть изменения позиции гаранта этой Конституции", - сказал Зеленский.

Что сказал Трамп о гарантиях безопасности для Украины

Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп выступает за предоставление Украине надежных гарантий безопасности и готов присоединиться к их обеспечению.

"Должны быть гарантии безопасности действительно надежные. Сегодня, кстати, президент Трамп сказал о поддержке этого и о готовности Америки участвовать", - отметил Зеленский.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя эту тему, подчеркнул, что Украина должна иметь мощные вооруженные силы. В то же время он уточнил, что детальное обсуждение гарантий безопасности во время сегодняшней видеоконференции не состоялось.

