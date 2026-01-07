Крах по сценарию 1991 года: эксперт назвал "стоп-фактор", который остановит РФ

Виталий Шапран подчеркивает, что инвестиционный голод и ограничения для бизнеса олигархов усугубляют экономические проблемы России.

https://glavred.info/war/krah-po-scenariyu-1991-goda-ekspert-nazval-stop-faktor-kotoryy-ostanovit-rf-10730357.html Ссылка скопирована

Война и санкции могут изменить карту России / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, МО РФ, сайт Кремля

Кратко:

Россия тратит ресурсы на войну против Украины быстрее, чем в войне в Афганистане

Экономика РФ понесла значительные потери из-за санкций и инвестиционного голода

Бизнес и олигархи уже публично сигнализируют о негативных последствиях войны

Российская экономика сталкивается с пределами выносливости из-за войны против Украины, и ключевым стоп-фактором может стать распад РФ по сценарию СССР. Об этом в интервью Главреду заявил экономист Виталий Шапран, член Украинского общества финансовых аналитиков (УОФА) и экс-член совета НБУ (2019-2021 гг.).

Эксперт отметил, что главным "стоп-фактором" для Москвы может стать рост рисков распада страны по сценарию СССР.

видео дня

"Их экономики имеют много общего, но в отличие от советских времен, сейчас РФ ведет масштабную войну, которая высасывает финансовые, материальные и трудовые ресурсы значительно быстрее, чем война в Афганистане", — пояснил Шапран.

Факторы, влияющие на будущее России

Он добавил, что прогнозировать точную дату капитуляции России невозможно, поскольку она зависит от нескольких ключевых факторов: интенсивности боевых действий, эффективности санкционного давления и способности РФ адаптироваться к ним, а также от политики торговых войн США, которая влияет на мировую экономику и спрос на нефть.

Отдельное внимание эксперт уделил военному аспекту: "Готовность международных партнеров Украины поставлять современное вооружение критически важна. Практика войны показала, что российское оружие не может эффективно противостоять современным системам США и Европы".

Санкции и инвестиционный голод

По словам Шапрана, российская экономика уже значительно истощена из-за санкций и инвестиционного голода, который ударил по бизнесу олигархов.

"Долго они продержаться не смогут — это видно даже из публичных негативных комментариев российского бизнеса", — подчеркнул экономист.

Когда может быть достигнуто мирное соглашение: мнение эксперта

Текущие многосторонние консультации между представителями России, Украины и США по урегулированию российско-украинского конфликта на самом деле являются имитацией переговорного процесса и вряд ли принесут реальные результаты. Такое мнение в комментарии для Главреда высказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По мнению эксперта, основной проблемой является ненадлежащий состав делегаций и формат встреч.

Горбач отметил, что подписание документа об окончательном урегулировании конфликта возможно в 2026 году, если совпадут несколько ключевых факторов: уступки со стороны Украины, ресурсное истощение России и давление возможной администрации США во времена Трампа.

"Примерно с апреля 2026 года можно ожидать серьезных переговоров на эту тему", – уточнил эксперт.

Переговоры о завершении войны: новости по теме

Как ранее писал Главред, прекращение огня в Украине в нынешних условиях будет представлять серьезную угрозу не только для Киева, но и для всей Европы. Об этом пишет The Independent.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины может завершиться во время председательства Кипра в Евросоюзе, которое продлится до 30 июня.

Напомним, ранее Трамп и Зеленский сделали громкие заявления о мирном плане из 20 пунктов.

Читайте также:

О персоне: Виталий Шапран Виталий Шапран — экономист, финансовый аналитик. В 2007-2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018-2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ. В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ. С мая 2020 года - член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинское общество финансовых аналитиков (УОФА) и Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов, кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, признанную в ЕС.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред