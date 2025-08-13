Зеленский поставил жирную точку: выйдет ли Украина из Донбасса в обмен на перемирие

Зеленский отметил, что Путин блефует, говоря о якобы прекращении огня и войны.

Украина не выйдет из Донбасса в обмен на прекращение огня

Главное из заявления Зеленского:

Украина не выйдет из Донбасса в обмен на прекращение огня

Путин блефует во время разговоров об окончании войны

Зеленский и Трамп обсудят дальнейшие действия

Украинские военные не выйдут из Донбасса в обмен на прекращение огня. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Дональдом Трампом.

Зеленский отметил, что он имеет твердую позицию, которая не изменилась.

"Моя позиция не изменилась, потому что она имеет фундамент Конституции Украины. Пока Конституция государства не изменена, не может быть изменена позиция и характер этой Конституции. Мы сегодня обсуждали эти вопросы. Это очень сложные вопросы. Я хочу подчеркнуть, любые вопросы, касающиеся территориальной целостности нашего государства, не могут обсуждаться несмотря на Конституцию, наш народ и волю государства", - сказал президент.

Он также отметил, что Путин блефует, говоря о якобы прекращении огня и войны.

"На всех направлениях фронта Россия пытается изобразить, что она способна оккупировать всю Украину. Безусловно это их желание ... У России в несколько раз больше оружия, в частности, артиллерии - в 3 раза, но у них и в 3 раза больше потерь. Я сказал коллегам, президенту США, европейским друзьям, что Путин точно не хочет мира, он хочет оккупации нашего государства и мы это все понимаем. Путин никого не сможет обмануть. Нам нужно дальнейшее давление ради мира", - добавил Зеленский.

Американский президент Дональд Трамп проведет на Аляске встречу с Владимиром Путиным, после чего обсудит результаты с Зеленским. Лидеры Америки и Украины планируют обсудить дальнейшие шаги.

Встреча Трампа и Путина - главные новости

Как сообщал Главред, Дональд Трамп 11 августа подтвердил свою встречу с Владимиром Путиным в пятницу, 15 августа, на Аляске. По словам Трампа, следующая встреча должна состояться уже в трехстороннем формате.

"Следующая встреча состоится с Зеленским и Путиным или Зеленский, Путин и я. Я хочу организовать встречу между двумя лидерами", - добавил Трамп.

В среду, 13 августа, состоялись переговоры в видеоформате с участием Владимира Зеленского, лидеров Европы, Трампа и его команды. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Трамп сказал, что его цель на встрече с Путиным - прекращение огня. Также Трамп подчеркнул: без Украины вопросы территорий решаться не будут.

Позже Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом. Президент подчеркнул, что Украина не намерена выводить свои войска с Донбасса. Любые вопросы территориальной целостности не могут обсуждаться без участия народа и учета Конституции Украины.

