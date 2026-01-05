Кремль в страхе из-за спецоперации США в Венесуэле: чего боится Россия

Ситуация в Венесуэле может иметь негативные последствия для России.

https://glavred.info/world/kreml-v-strahe-iz-za-specoperacii-ssha-v-venesuele-chego-boitsya-rossiya-10729568.html Ссылка скопирована

Россия может ощутить болезненные последствия после свержения Мадуро / Коллаж: Главред, фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump, t.me/news_kremlin

Главное:

Свержение режима Мадуро будет иметь негативные последствия для РФ

В России опасаются ухудшения экономической ситуации

Падение цен на нефть лишит РФ части средств на финансирование войны

Планы президента США Дональда Трампа по свержению режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро могут иметь масштабные последствия для экономики страны-агрессора России.

Об этом пишет BILD. Ведущие российские аналитики и представители Кремля опасаются падения цены на нефть, а все потому, что Венесуэла имеет крупнейшие в мире запасы нефти, но по сравнению с арабскими странами и Россией экспортирует ее в незначительных объемах.

видео дня

Как цены на нефть могут повлиять на экономику РФ

Поскольку нефтяные резервы Венесуэлы имеют огромный потенциал, их могут освоить американские концерны. Трамп уже даже не скрывает своих намерений и заявил: "Мы отправим в страну наши крупные нефтяные компании".

"Для России это имеет значение. От цены на нефть зависит, достаточно ли в российском бюджете денег для пенсий, госаппарата и войны. Министерство финансов России при планировании бюджета на 2026 год исходило из цены 59 долларов за баррель нефти Urals, но сейчас она составляет 50-52 долларов. Если она упадет еще ниже, бюджет окажется в глубоком дефиците", - утверждает издание.

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков ранее предупреждал, что для России очень важно как и политически, так и экономически, чтобы режим Мадуро устоял. Его свержение "станет образцом для дальнейших действий в отношении России".

Захват Мадуро стал тревожным звоночком для Кремля

Главред писал, что по данным издания Le Monde, захват президента Венесуэлы американскими силами стал серьезным геополитическим ударом для Кремля, который рискует потерять одного из ключевых союзников в Латинской Америке и столкнуться с потенциальными потерями в энергетической сфере.

По оценке СМИ, Россия была застигнута врасплох, ведь США за считанные часы достигли того, чего Путину не удалось реализовать в течение почти четырех лет.

Свержение режима Мадуро - последние новости

Напомним, Главред писал, что 3 января президент США Дональд Трамп подтвердил проведение масштабной операции против Венесуэлы, в ходе которой из страны вывезли президента Николаса Мадуро и его жену.

После этого сообщалось, что вице-президент Делси Родригес должна занять должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы. Такое постановил Верховный суд страны

Впоследствии стало известно, что эта спецоперация США вызвала глубокую тревогу в РФ и Китае - главных иностранных сторонников Мадуро. Однако эти опасения могут быть не такими глубокими, как некоторые могли бы предположить.

Больше новостей:

Об источнике: Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред