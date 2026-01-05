Россияне оснащают Шахеды ПЗРК "Верба": СМИ объяснили, чем это опасно

Главное:
- Россияне начали экспериментировать с установкой ПЗРК на дроны
- Шахеды с ПЗРК вряд ли будут производить серийно
По информации эксперта по радиотехнологиям Сергея Бескретнова, ударные дроны страны-агрессора России типа "Шахед" начали оснащать переносными зенитно-ракетными комплексами.
Как должна работать эта идея по установке ПЗРК на дрон и какую угрозу представляет эксперимент оккупантов сообщило издание Defense Express.
Россияне пытаются противодействовать боевой авиации
Оккупанты установили ПЗРК на дрон-камикадзе с целью противодействовать украинским самолетам и вертолетам, которые привлекают к сбиванию "Шахедов". При этом враг использовал новейший переносной зенитный ракетный комплекс "Верба". Пусковую установку россияне произвели в 2025 году.
"Также для активации ПЗРК враг установил ряд дополнительных систем, которые должны инициировать пуск ракеты, а именно: включение пусковой, прокалывание баллона со сжатым азотом для охлаждения инфракрасной ГСН и осуществления пуска. И пока это не выглядит серийным решением, например, из-за отсутствия кабель-менеджмента, использования обычных хомутов и открытого монтажа всех дополнительных систем на корпус", - отметили аналитики.
В общем в Defense Express эту идею с ПЗРК считают "гаражной" разработкой. Но стоит понимать, что это не нивелирует степень угрозы.
Что "Флеш" рассказал об атаке "Шахеда" из ПЗРК
Главред писал, что по данным Сергея Бескретнова, модифицированный БПЛА обнаружили 4 января. На дрон оккупанты установили ПЗРК, вероятно, чтобы усложнить работу украинской армейской авиации и увеличить шансы дрона избежать перехвата.
"Шахед" оборудовали камерой и радиомодемом, а запуск ракеты осуществляет оператор, который управляет аппаратом с территории РФ. "Флеш" призвал украинских пилотов учесть появление новой угрозы, избегать сближения с дронами на встречных курсах и быть особенно осторожными во время маневров.
Дроновые атаки РФ на Украину - последние новости
Напомним, Главред писал, что сегодня, 5 января, российские оккупанты атаковали Украину большим количеством ударных дронов. Под ударом оказалась больница, где лежали пациенты.
Впоследствии также стало известно, что этой ночью Россия атаковала город Чернигов баллистическими ракетами и БпЛА. Поражение получило частное предприятие на окраине города.
Армия РФ запустила 165 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов из направлений Миллерово, Курск, Шаталово и Орел. Около сотни дронов были именно "Шахедами".
Другие новости:
- Зеленский назначил первого заместителя Буданова: кто он
- Цена достигнет 450 гривен за килограмм: в Украине будет дорожать один вид рыбы
- Харьков и Днепр трясет от взрывов: РФ атакует города ракетами и дронами, детали
Об источнике: Defense Express
Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред