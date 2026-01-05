Укр
Читать на украинском
Россияне оснащают Шахеды ПЗРК "Верба": СМИ объяснили, чем это опасно

Анна Косик
5 января 2026, 13:55
Оккупанты ищут пути для решения одной из ключевых проблем во время массированных атак на Украину.
Шахед из ПЗРК
Что известно о новой "модернизации" российских дронов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/Serhii.Flash/

Главное:

  • Россияне начали экспериментировать с установкой ПЗРК на дроны
  • Шахеды с ПЗРК вряд ли будут производить серийно

По информации эксперта по радиотехнологиям Сергея Бескретнова, ударные дроны страны-агрессора России типа "Шахед" начали оснащать переносными зенитно-ракетными комплексами.

Как должна работать эта идея по установке ПЗРК на дрон и какую угрозу представляет эксперимент оккупантов сообщило издание Defense Express.

Россияне пытаются противодействовать боевой авиации

Оккупанты установили ПЗРК на дрон-камикадзе с целью противодействовать украинским самолетам и вертолетам, которые привлекают к сбиванию "Шахедов". При этом враг использовал новейший переносной зенитный ракетный комплекс "Верба". Пусковую установку россияне произвели в 2025 году.

"Также для активации ПЗРК враг установил ряд дополнительных систем, которые должны инициировать пуск ракеты, а именно: включение пусковой, прокалывание баллона со сжатым азотом для охлаждения инфракрасной ГСН и осуществления пуска. И пока это не выглядит серийным решением, например, из-за отсутствия кабель-менеджмента, использования обычных хомутов и открытого монтажа всех дополнительных систем на корпус", - отметили аналитики.

В общем в Defense Express эту идею с ПЗРК считают "гаражной" разработкой. Но стоит понимать, что это не нивелирует степень угрозы.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed-136 / Инфографика: Главред

Что "Флеш" рассказал об атаке "Шахеда" из ПЗРК

Главред писал, что по данным Сергея Бескретнова, модифицированный БПЛА обнаружили 4 января. На дрон оккупанты установили ПЗРК, вероятно, чтобы усложнить работу украинской армейской авиации и увеличить шансы дрона избежать перехвата.

"Шахед" оборудовали камерой и радиомодемом, а запуск ракеты осуществляет оператор, который управляет аппаратом с территории РФ. "Флеш" призвал украинских пилотов учесть появление новой угрозы, избегать сближения с дронами на встречных курсах и быть особенно осторожными во время маневров.

Дроновые атаки РФ на Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что сегодня, 5 января, российские оккупанты атаковали Украину большим количеством ударных дронов. Под ударом оказалась больница, где лежали пациенты.

Впоследствии также стало известно, что этой ночью Россия атаковала город Чернигов баллистическими ракетами и БпЛА. Поражение получило частное предприятие на окраине города.

Армия РФ запустила 165 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов из направлений Миллерово, Курск, Шаталово и Орел. Около сотни дронов были именно "Шахедами".

Об источнике: Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

ПЗРК атака дронов Дрон Shahed-136
