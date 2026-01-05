Цена достигнет 450 гривен за килограмм: в Украине будет дорожать один вид рыбы

Коротко:
- Стоимость красной рыбы в Украине будет расти
- На это повлияют климатические, производственные и экономические факторы
- В частности, стоимость лосося может достичь 450 гривен за килограмм
Красная рыба - именно тот продукт, который украинцы часто покупают для праздничного стола. Даже сейчас его трудно назвать бюджетным, но в 2026 году цены могут вырасти еще больше. Об этом рассказала совладелица рыбного хозяйства Анна Сунько в комментарии Новини.LIVE.
По ее словам, украинскому потребительскому рынку стоит готовиться к планомерному удорожанию рыбы. На это повлияют климатические, производственные и экономические факторы.
Она подчеркнула, что семга и лосось - наиболее популярные виды красной рыбы в Украине, стоимость которых зависит от мировых рыночных тенденций и курса валют.
По ее мнению, удорожание неизбежно, однако оно будет происходить постепенно.
"В 2025 году средняя цена на семгу составляла 350-400 грн за килограмм. В 2026 году мы ожидаем подорожания до 380-450 грн из-за роста логистических затрат и спроса. Что касается лосося, то его стоимость может достичь 450 грн за килограмм", - отметила совладелица рыбного хозяйства.
Что подешевеет в январе
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорил, что после Нового года украинцев ждут определенные положительные ценовые изменения.
В частности, по его словам, молочная продукция высокой жирности с нового года станет более доступной, соответственно, цена порадует украинцев.
По прогнозу эксперта, в январе стоимость упадет сразу на 10-15%.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, с начала полномасштабного вторжения цена эспрессо в Украине выросла почти вдвое. В декабре 2025 года средняя стоимость чашки эспрессо в стране достигла 41 грн, что на 17% дороже, чем в 2024 году.
Также известно, что в 2026 году в Украине хлеб будет дорожать, как и в предыдущие два года. В частности, в 2025 году цены на хлеб выросли более чем на 20%. Такой же скачок цен ожидается и в этом году.
Кроме того, с наступлением января рост цен коснется и подсолнечного масла. Ожидается, что стоимость литра масла будет около 100 гривен или выше.
О персоне: Денис Марчук
Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".
