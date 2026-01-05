Укр
Цена достигнет 450 гривен за килограмм: в Украине будет дорожать один вид рыбы

Мария Николишин
5 января 2026, 12:22
119
Эксперт отметила, что подорожание неизбежно, но оно будет происходить постепенно.
Цены на красную рыбу в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Стоимость красной рыбы в Украине будет расти
  • На это повлияют климатические, производственные и экономические факторы
  • В частности, стоимость лосося может достичь 450 гривен за килограмм

Красная рыба - именно тот продукт, который украинцы часто покупают для праздничного стола. Даже сейчас его трудно назвать бюджетным, но в 2026 году цены могут вырасти еще больше. Об этом рассказала совладелица рыбного хозяйства Анна Сунько в комментарии Новини.LIVE.

По ее словам, украинскому потребительскому рынку стоит готовиться к планомерному удорожанию рыбы. На это повлияют климатические, производственные и экономические факторы.

Она подчеркнула, что семга и лосось - наиболее популярные виды красной рыбы в Украине, стоимость которых зависит от мировых рыночных тенденций и курса валют.

По ее мнению, удорожание неизбежно, однако оно будет происходить постепенно.

"В 2025 году средняя цена на семгу составляла 350-400 грн за килограмм. В 2026 году мы ожидаем подорожания до 380-450 грн из-за роста логистических затрат и спроса. Что касается лосося, то его стоимость может достичь 450 грн за килограмм", - отметила совладелица рыбного хозяйства.

Что подешевеет в январе

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорил, что после Нового года украинцев ждут определенные положительные ценовые изменения.

В частности, по его словам, молочная продукция высокой жирности с нового года станет более доступной, соответственно, цена порадует украинцев.

По прогнозу эксперта, в январе стоимость упадет сразу на 10-15%.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, с начала полномасштабного вторжения цена эспрессо в Украине выросла почти вдвое. В декабре 2025 года средняя стоимость чашки эспрессо в стране достигла 41 грн, что на 17% дороже, чем в 2024 году.

Также известно, что в 2026 году в Украине хлеб будет дорожать, как и в предыдущие два года. В частности, в 2025 году цены на хлеб выросли более чем на 20%. Такой же скачок цен ожидается и в этом году.

Кроме того, с наступлением января рост цен коснется и подсолнечного масла. Ожидается, что стоимость литра масла будет около 100 гривен или выше.

Читайте также:

О персоне: Денис Марчук

Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

рыба цены на продукты новости Украины
Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

Дети путиниста Киркорова столкнулись с издевательствами: "Не хотят быть как я"

Дети путиниста Киркорова столкнулись с издевательствами: "Не хотят быть как я"

"Великий и могучий": как Россия придумала себе язык

"Великий и могучий": как Россия придумала себе язык

Китайский гороскоп на сегодня 5 января: Обезьянам - слабость, Петухам - стресс

Китайский гороскоп на сегодня 5 января: Обезьянам - слабость, Петухам - стресс

Жизнь уже не будет прежней: четыре знака зодиака получат суровый урок 5 января

Жизнь уже не будет прежней: четыре знака зодиака получат суровый урок 5 января

