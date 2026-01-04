Укр
Захват Мадуро США — тревожный звоночек для Кремля, — Le Monde

Руслан Иваненко
4 января 2026, 17:43
Кремль публично осудил действия США, но Путин воздержался от личного комментария.
Мадуро, Путин
Почему молниеносная операция Вашингтона стала неожиданностью для Москвы / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, скриншот

  • Почему Мадуро был ключевым союзником Кремля
  • Как США подорвали влияние РФ в Латинской Америке
  • Какие сигналы Вашингтон послал Москве

Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими силами стал серьезным геополитическим ударом для Кремля, который рискует потерять одного из ключевых союзников в Латинской Америке и столкнуться с потенциальными потерями в энергетической сфере. Об этом сообщает французское издание Le Monde.

После сообщений о стремительной военной операции США президент Украины Владимир Зеленский сделал резонансное заявление, отметив, что "если с диктаторами можно так легко и просто расправляться, то США знают, что делать дальше".

Как отмечает Le Monde, объяснения были лишними - было очевидно, что украинский лидер намекал на президента РФ Владимира Путина.

В материале издания говорится, что молниеносная операция Вашингтона вызвала неоднозначную реакцию. С одной стороны, такие действия могут соответствовать логике государств, которые нарушают международное право ради собственных интересов. С другой - официальные мотивы США вызывают сомнения.

"Заявляя о желании положить конец страданиям венесуэльского народа и защитить американцев от наркотической зависимости, США, похоже, хотят завладеть нефтяными богатствами этой страны. Для геополитических экспертов американское наступление имеет все признаки неоколониализма", - отмечает Le Monde.

Реакция Кремля и официальные заявления

Министерство иностранных дел России формально осудило действия США, заявив, что "поводы США для агрессии против Венесуэлы безосновательны". В то же время Кремль воздержался от отдельного комментария - Владимир Путин публично ситуацию не прокомментировал.

Несмотря на это, в Москве внимательно следят за событиями. "Трамп показал свою решимость и стремление к эскалации. Это произведет сильное впечатление на Кремль и российскую элиту", - заявил Кирилл Рогов, научный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене.

Влияние на Россию и геополитические последствия

По оценке Le Monde, Россия была застигнута врасплох, ведь США за считанные часы достигли того, чего Путину не удалось реализовать в течение почти четырех лет.

Директор Центра Европы и Евразии Института Гадсона Питер Раф напомнил, что Мадуро был ключевым партнером Кремля в регионе. Издание также отмечает, что российский президент тепло принимал венесуэльского лидера во время парада в Москве 9 мая 2025 года.

"Устранение Мадуро - это, безусловно, удар по Путину. Это показывает, что российские системы ПВО, установленные вокруг Каракаса, и недавно подписанные соглашения о стратегическом партнерстве между РФ и Венесуэлой - бесполезны против американской мощи", - подчеркнул Раф.

Смена власти в Венесуэле: мнение журналиста

По словам журналиста Ивана Яковины, шаги США по смене власти в Венесуэле могут иметь серьезные глобальные последствия. Он отмечает, что падение мировых цен на нефть на 10-15 долларов за баррель из-за этих процессов способно существенно подорвать экономическую устойчивость России.

По его мнению, такое изменение рынка нефти создает новые вызовы для российской экономики и геополитического влияния Кремля.

Ситуация в Венесуэле: новости по теме

Как писал Главред, ранее Иван Фечко назвал два возможных сценария развития ситуации в отношениях США и Венесуэлы.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил проведение масштабной операции против Венесуэлы. Он заявил, что во время этой операции из страны вывезли президента Николаса Мадуро и его жену. Он добавил, что операция была проведена совместно с правоохранительными органами.

Кроме того, вице-президент Делси Родригес должна занять должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы. Такое постановил Верховный суд страны, сообщает Reuters.

Об источнике: Le Monde

Le Monde Французская ежедневная вечерняя газета главным редактором является Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральным директором - Эрик Израэлевич. Ле Монд была основана Юбером Бев-Мери по распоряжению Шарля де Голля в 1944 году. Первый номер газеты вышел 19 декабря 1944 года. С 19 декабря 1995 года газета доступна онлайн, сообщает "Википедия".

