Захват Мадуро США — тревожный звоночек для Кремля, — Le Monde

Кремль публично осудил действия США, но Путин воздержался от личного комментария.

Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими силами стал серьезным геополитическим ударом для Кремля, который рискует потерять одного из ключевых союзников в Латинской Америке и столкнуться с потенциальными потерями в энергетической сфере. Об этом сообщает французское издание Le Monde.

После сообщений о стремительной военной операции США президент Украины Владимир Зеленский сделал резонансное заявление, отметив, что "если с диктаторами можно так легко и просто расправляться, то США знают, что делать дальше".

Как отмечает Le Monde, объяснения были лишними - было очевидно, что украинский лидер намекал на президента РФ Владимира Путина.

В материале издания говорится, что молниеносная операция Вашингтона вызвала неоднозначную реакцию. С одной стороны, такие действия могут соответствовать логике государств, которые нарушают международное право ради собственных интересов. С другой - официальные мотивы США вызывают сомнения.

"Заявляя о желании положить конец страданиям венесуэльского народа и защитить американцев от наркотической зависимости, США, похоже, хотят завладеть нефтяными богатствами этой страны. Для геополитических экспертов американское наступление имеет все признаки неоколониализма", - отмечает Le Monde.

Реакция Кремля и официальные заявления

Министерство иностранных дел России формально осудило действия США, заявив, что "поводы США для агрессии против Венесуэлы безосновательны". В то же время Кремль воздержался от отдельного комментария - Владимир Путин публично ситуацию не прокомментировал.

Несмотря на это, в Москве внимательно следят за событиями. "Трамп показал свою решимость и стремление к эскалации. Это произведет сильное впечатление на Кремль и российскую элиту", - заявил Кирилл Рогов, научный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене.

Влияние на Россию и геополитические последствия

По оценке Le Monde, Россия была застигнута врасплох, ведь США за считанные часы достигли того, чего Путину не удалось реализовать в течение почти четырех лет.

Директор Центра Европы и Евразии Института Гадсона Питер Раф напомнил, что Мадуро был ключевым партнером Кремля в регионе. Издание также отмечает, что российский президент тепло принимал венесуэльского лидера во время парада в Москве 9 мая 2025 года.

"Устранение Мадуро - это, безусловно, удар по Путину. Это показывает, что российские системы ПВО, установленные вокруг Каракаса, и недавно подписанные соглашения о стратегическом партнерстве между РФ и Венесуэлой - бесполезны против американской мощи", - подчеркнул Раф.

Смена власти в Венесуэле: мнение журналиста

По словам журналиста Ивана Яковины, шаги США по смене власти в Венесуэле могут иметь серьезные глобальные последствия. Он отмечает, что падение мировых цен на нефть на 10-15 долларов за баррель из-за этих процессов способно существенно подорвать экономическую устойчивость России.

По его мнению, такое изменение рынка нефти создает новые вызовы для российской экономики и геополитического влияния Кремля.

