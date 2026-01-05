Почему 6 января нельзя ничего выносить из дома: какой церковный праздник

6 января не рекомендуется ничего выносить из дома или отдавать - наши предки верили, что таким образом можно потерять удачу и здоровье семьи.

Какой 6 января праздник / фото: pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 6 января

Что можно и нельзя делать 6 января

Приметы 6 января

Во вторник, 6 января, в православном календаре Богоявления Господне (Крещение). Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Важный праздник, отмечающий явление Бога в трех ипостасях: Отца, Сына и Святого Духа. Основное событие, которое вспоминают в этот день, - крещение Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.

Иисус принял крещение, хотя не имел грехов, чтобы показать людям пример смирения с Богом. Триединая природа Бога явилась: голос Отца: "Этот сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение". Дух Святой в виде голубя. Иисус как сын.

В этот день в храмах проходит освящение воды. Считается, что такая вода не портится долго и сохраняет чудодейственную силу.

Приметы 6 января

Снегопад 6 января - до поздней весны и богатого урожая.

Легкий мороз или тепло - лето будет прохладное и дождливое.

Сильный северный ветер - до холодной весны.

Что нельзя делать 6 января

За народными поверьями в этот день не стоит браться за тяжелую физическую работу или заниматься домашними делами, а также давать или занимать деньги. Нельзя ставить на пол посуду со священной водой или разбавлять ее. В канун праздника и в день Богоявления не рекомендуется ничего выносить из дома или отдавать - наши предки верили, что таким образом можно потерять удачу и здоровье семьи.

Что можно делать 6 января

В день православного праздника желательно, если есть возможность посетить храм, принять участие в праздничной службе и обратиться к Господу в молитве. В молитвах к Иисусу Христу просят о здоровье, мире, благословении детей и хорошем урожае. Крещенское утро принято начинать с небольшого глотка освященной воды. Ее советуют запасать на весь год, до следующего праздника. Пить святую воду следует натощак и с молитвой, потому что по народным верованиям она исцеляет болезни, очищает тело и наполняет душу силой и светом.

Также стоит прочитать:

