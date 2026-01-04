Укр
  Праздники

Почему 5 января нельзя выполнять домашнюю уборку: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
4 января 2026, 09:20
В древности считалось недопустимым наводить порядок в доме: никаких уборок или домашних работ не выполняли.
Какой 5 января праздник
Какой 5 января праздник / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

В понедельник, 5 января, в православном календаре день памяти святых мучеников Теопемпта и Теоны. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Святой Теопемпт был епископом и жил во время правления императора Диоклетиана в конце III-начале IV века, в один из самых трудных суток для христианской Церкви. Его открыто обвинили в исповедании христианства и привели в суд.

Император пытался склонить Теопемпта к отречению от Христа, угрожая мучениями и смертью. Однако святой твердо признал свою веру и отказался принести жертву языческим богам. За это его подвергли жестоким пыткам: бросали в темницу, пытались отравить, морили голодом. По преданию, ни одна из этих пыток не повредила ему, что воспринималось как явное свидетельство Божьей силы.

Во время страданий Теопемпта одним из свидетелей его подвига был Теона - волхв и слуга императора, знающий языческие чары. Пораженный несокрушимостью епископа и очевидным действием благодати Божией, Теона уверовал во Христа.

Он открыто признал свою новую веру, за что немедленно подвергся преследованиям. Теону, как и Теопемпту, подвергли пыткам, пытаясь заставить отречься от Христа, но он остался непреклонен.

Оба святых завершили свой земной путь мученической смертью, подтвердив верность Христу до конца. Их подвиг стал примером духовного мужества, силы веры и победы христианской истины над страхом и насилием.

Приметы 5 января

  • Пасмурный день или туман - до быстрой оттепели.
  • Сыпящий снег - на урожайный год, особенно для зерновых.
  • Сильный ветер 5 января - весна будет холодной и затяжной.

Что нельзя делать 5 января

В древности считалось недопустимым наводить порядок в доме: никаких уборок или домашних работ не выполняли, ведь все необходимые дела должны были быть завершены заранее, еще накануне. Подобно Рождественскому сочельнику, в канун Богоявления и Крещения Господня сохраняли строгий пост вплоть до появления первой звезды на небосводе.

Что можно делать 5 января

В этот день православной традиции верующие обязательно направляются в храм на вечернее богослужение, во время которого совершается освящение воды. Святую воду берут домой как особую святыню: ею обрызгивают жилище, прося Божьей защиты и благословения, а также хранят на протяжении всего года. Ее принято употреблять утром натощак, в совсем малом количестве, чаще всего вместе с долькой просфоры.

