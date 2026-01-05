Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Плакат, расколовший страну: кто и зачем придумал "три сорта" украинцев

Марина Иваненко
5 января 2026, 14:27
118
Плакат с разделением Украины на "сорта" был не шуткой и не случайностью. Это элемент кремлевской спецоперации, которая началась задолго до 2014 года.
Кто поделил Украину на три сорта?
Кто поделил Украину на три сорта? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как возникла карта трех сортов
  • Кто стоит за созданием карты трех сортов

В украинской политической истории есть символы, ставшие синонимами циничных и опасных манипуляций. Одним из них является плакат с изображением карты Украины, разделенной на так называемые "три сорта". Он появился во время президентской гонки 2004 года и стал не просто инструментом предвыборной борьбы, а маркером более глубокого процесса - искусственного раскола общества.

Эта визуальная провокация не только повлияла на ход выборов, но и заложила основу для многолетнего противостояния, которое впоследствии Россия использовала как оправдание для агрессии против Украины. Кто стоял за созданием этого образа и почему вымышленные границы на бумаге впоследствии превратились в реальные линии фронта - рассказывает Главред.

видео дня

Как появилась "карта трех сортов"

Как объясняет журналист и документалист Аким Галимов, в 2004 году, во время жесткого противостояния между Виктором Ющенко и Виктором Януковичем, в южных и восточных регионах Украины начали массово распространяться плакаты с картой страны, поделенной на зоны.

Западные области на них обозначались как "первосортные", центральные - как "второй сорт", а восток и юг - как "третий". Это разделение не имело никакой реальной основы, но апеллировало к эмоциям, обидам и страхам.

Зеркальная провокация как избирательная технология

Это была классическая технология зеркальной провокации. Плакаты распространялись якобы от имени штаба Ющенко, чтобы создать впечатление, будто будущая власть считает жителей Донбасса и Крыма людьми "низшего сорта".

Цель была максимально прагматичной:- вызвать страх и чувство унижения;- посеять ненависть между регионами;- мобилизовать электорат вокруг провластного кандидата через образ "внешнего врага внутри страны".

Российский след и архитекторы раскола

Документы и свидетельства того времени указывают: идеология раскола была импортирована из Кремля. Украина стала площадкой для тестирования политических технологий, которые Россия впоследствии применяла в других странах.

Среди ключевых архитекторов этого проекта называют:

  • Глеба Павловского - руководителя "Фонда эффективной политики", одного из главных кремлевских стратегов. Его считают идеологом внедрения языка вражды в украинский политический дискурс.
  • Марата Гельмана - российского галериста и политтехнолога, ответственного за визуальные и медийные кампании. Позже он публично признавал участие российских специалистов в создании агрессивных стратегий того периода.
  • Владимира Грановского - украинского консультанта, который сотрудничал с российской командой и помогал адаптировать эти нарративы для украинской аудитории.

Их целью была не победа через программу развития, а радикализация общества.

Видео о том, как Украина была разделена на три сорта, можно посмотреть здесь:

Не одна карта, а целая система мифов

Карта "трех сортов" была лишь верхушкой айсберга. Параллельно запускались и другие нарративы:- о "насильственной украинизации";- о "бандеровцах" как внутреннем враге;- о "внешнем управлении" и впоследствии - "американских биолабораториях".

Это был системный план по подрыву украинской идентичности и доверия между гражданами.

Долгая жизнь опасной идеи

Самая большая трагедия этой манипуляции - ее живучесть. Идеи, заложенные в 2004 году, Россия использовала в 2014-м во время аннексии Крыма и разжигания войны на Донбассе. Те же тезисы о "разных частях Украины, которые невозможно примирить", стали псевдоаргументом и для полномасштабного вторжения в 2022 году.

Развенчание мифа о "трех сортах" показывает: многие внутренние конфликты в Украине не были естественными. Они стали следствием тщательно спланированной внешней спецоперации, направленной на раскол страны изнутри.

Сегодня, когда украинцы объединены в борьбе против агрессора, эта карта воспринимается как предостережение: враг всегда бьет в самые болезненные точки - идентичность, достоинство и единство.

Украинцы доказали: у нас нет сортов. Есть одно государство, единая страна и общая ответственность за ее будущее.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Youtube-канал "Реальная история".

В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы, которыми спекулирует россия. Мы хотим, чтобы вы знали правду о подписанных Хмельницким соглашениях с россией.

О том, как россия аннексировала и искусственно насаждала российскую политику на украинских территориях.

О беспощадности карательной системы российской империи и СССР. Что связывает Украину и Крым. Вы должны услышать правду, чтобы больше никогда не поддаваться на манипуляции кремля.

Кроме того, самое время рассказать украинцам настоящие истории ее героев. Бандера, Чорновил, Плахотнюк - эти и другие люди отдали свою жизнь за независимую свободную Украину.

Мы должны знать реальные исторические факты, чтобы правильно понимать все, что происходит сегодня. Все факты проверяют профессиональные историки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Революция Достоинства Оранжевая революция Украина интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
СБУ временно возглавил Евгений Хмара - что о нем известно

СБУ временно возглавил Евгений Хмара - что о нем известно

14:03Украина
РФ пытается расширить фронт в двух областях: военный раскрыл план врага

РФ пытается расширить фронт в двух областях: военный раскрыл план врага

14:01Фронт
Василий Малюк уходит с должности главы СБУ - Зеленский

Василий Малюк уходит с должности главы СБУ - Зеленский

13:43Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

Жизнь уже не будет прежней: четыре знака зодиака получат суровый урок 5 января

Жизнь уже не будет прежней: четыре знака зодиака получат суровый урок 5 января

Китайский гороскоп на сегодня 5 января: Обезьянам - слабость, Петухам - стресс

Китайский гороскоп на сегодня 5 января: Обезьянам - слабость, Петухам - стресс

Забудут обо всех проблемах: три знака зодиака ждет большой успех

Забудут обо всех проблемах: три знака зодиака ждет большой успех

Под угрозой большой город на востоке: "серая зона" ломает сценарий наступления

Под угрозой большой город на востоке: "серая зона" ломает сценарий наступления

Последние новости

15:32

От союзника до оккупанта: как Москва стерла украинское государство

15:22

Гороскоп на завтра 6 января: Девам - радостные новости, Стрельцам - предательство

15:18

Может разрушить авто: водителям назвали главный "минус" подземного паркинга

15:12

Кремль в страхе из-за спецоперации США в Венесуэле: чего боится Россия

15:06

Водителей призвали положить кошачий наполнитель в авто: причина удивит многих

Решение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 годуРешение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 году
14:57

Черный силуэт быстрее поезда: в киевском метро фиксируют загадочное явление

14:27

Плакат, расколовший страну: кто и зачем придумал "три сорта" украинцев

14:17

Блогер-беглец Волошин язвительно ответил на розыск ТЦК: "Что же такое?"

14:03

СБУ временно возглавил Евгений Хмара - что о нем известно

Реклама
14:02

Маша Ефросинина поделилась редким фото с 21-летней дочерью

14:01

РФ пытается расширить фронт в двух областях: военный раскрыл план врага

14:01

Не хлам, а инвестиция: профессионал рассказал о самых ценных вещах секонд-хендов

13:55

Россияне оснащают Шахеды ПЗРК "Верба": СМИ объяснили, чем это опасно

13:54

Колядка или щедривка: простая ошибка, которой боятся на каждое Рождество

13:43

Василий Малюк уходит с должности главы СБУ - Зеленский

13:26

"Где-то развалило дом": маленький сын Козловского удивил реакцией на обстрел

13:19

Никогда не садитесь на порог: во что верили наши предки и чего они боялись

13:17

Харьков и Днепр трясет от взрывов: РФ атакует города ракетами и дронами, деталиВидео

12:32

Как птицам удаётся долго стоять на льду: утки, лебеди и гуси используют хитрый трюкВидео

12:26

Зачем рассаду поливают медом: как быстро укрепить рассадуВидео

Реклама
12:22

Цена достигнет 450 гривен за килограмм: в Украине будет дорожать один вид рыбы

12:21

"Нельзя было год беременеть": победительница "Холостяка" Белень поделилась личным

12:21

Предательница Ани Лорак срочно покинула РФ вслед за дочерью

12:20

Экс-министр финансов Канады стала советницей Зеленского: что известно

11:58

Зеленский назначил первого заместителя Буданова: кто он

11:43

Возлюбленный Наталки Денисенко может повторить судьбу Андрея Фединчика

11:31

Оккупанты прорываются в еще один крупный город: военный оценил угрозу

11:25

РФ стянула "элитные войска" для захвата одного города: где идут горячие бои

11:18

Как он вырос: Леся Никитюк показала полугодовалого сына

11:06

В здании огромная дыра, есть пострадавшие: россияне влупили по больнице со стационаром в КиевеФото

10:48

Китайский гороскоп на завтра 6 января: Змеям - стресс, Козлам - уныние

10:45

Какие комплименты нельзя говорить девушке: самые распространенные ошибки

10:29

Отключение света в Украине — графики на 5 января (обновляется)

10:25

Почему арест Мадуро может не испугать Путина и Си Цзиньпина — The Telegraph

10:20

Даже упоминаются в песнях: какие популярные имена ошибочно считают украинскими

10:10

"Ненавижу ложь в лицо": участница "Холостяка" разнесла Цимбалюка после откровений

09:59

Никаких "алло" и "да": эксперт назвал 5 ошибок в телефонном разговоре

09:57

Василий Вирастюк рассказал о смерти жены - детали

09:34

Конец трудным временам: жизнь трёх знаков зодиака наладится после 5 января

09:29

Прямое попадание в жилой дом и пожар: детали удара РФ по Чернигову

Реклама
09:01

"Ее убогость": Цымбалюк набросился на зрителей "Холостяка" и жестко обозвал их

08:58

РФ запустила 165 дронов и баллистику, есть "прилеты" на 10 локациях: подробности атаки

08:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 января (обновляется)

08:30

"В недалеком будущем": Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине

08:23

Малюк якобы написал заявление об отставке с должности главы СБУ: кто займет его место

08:18

Прогноз на 2026 год: чего ждать от мира без правил?мнение

08:14

Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

07:54

Трамп объяснил, почему сначала поверил словам Путина об "атаке" на его резиденциюВидео

06:52

РФ атаковала Киев и область: был "прилет" в больницу, погибли люди

06:06

Американцев "списали" рано, это будет однозначно интересный годмнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять