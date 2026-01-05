Плакат, расколовший страну: кто и зачем придумал "три сорта" украинцев

Плакат с разделением Украины на "сорта" был не шуткой и не случайностью. Это элемент кремлевской спецоперации, которая началась задолго до 2014 года.

Кто поделил Украину на три сорта? / Коллаж: Главред, скриншоты

В украинской политической истории есть символы, ставшие синонимами циничных и опасных манипуляций. Одним из них является плакат с изображением карты Украины, разделенной на так называемые "три сорта". Он появился во время президентской гонки 2004 года и стал не просто инструментом предвыборной борьбы, а маркером более глубокого процесса - искусственного раскола общества.

Эта визуальная провокация не только повлияла на ход выборов, но и заложила основу для многолетнего противостояния, которое впоследствии Россия использовала как оправдание для агрессии против Украины. Кто стоял за созданием этого образа и почему вымышленные границы на бумаге впоследствии превратились в реальные линии фронта - рассказывает Главред.

Как появилась "карта трех сортов"

Как объясняет журналист и документалист Аким Галимов, в 2004 году, во время жесткого противостояния между Виктором Ющенко и Виктором Януковичем, в южных и восточных регионах Украины начали массово распространяться плакаты с картой страны, поделенной на зоны.

Западные области на них обозначались как "первосортные", центральные - как "второй сорт", а восток и юг - как "третий". Это разделение не имело никакой реальной основы, но апеллировало к эмоциям, обидам и страхам.

Зеркальная провокация как избирательная технология

Это была классическая технология зеркальной провокации. Плакаты распространялись якобы от имени штаба Ющенко, чтобы создать впечатление, будто будущая власть считает жителей Донбасса и Крыма людьми "низшего сорта".

Цель была максимально прагматичной:- вызвать страх и чувство унижения;- посеять ненависть между регионами;- мобилизовать электорат вокруг провластного кандидата через образ "внешнего врага внутри страны".

Российский след и архитекторы раскола

Документы и свидетельства того времени указывают: идеология раскола была импортирована из Кремля. Украина стала площадкой для тестирования политических технологий, которые Россия впоследствии применяла в других странах.

Среди ключевых архитекторов этого проекта называют:

Глеба Павловского - руководителя "Фонда эффективной политики", одного из главных кремлевских стратегов. Его считают идеологом внедрения языка вражды в украинский политический дискурс.

- руководителя "Фонда эффективной политики", одного из главных кремлевских стратегов. Его считают идеологом внедрения языка вражды в украинский политический дискурс. Марата Гельмана - российского галериста и политтехнолога, ответственного за визуальные и медийные кампании. Позже он публично признавал участие российских специалистов в создании агрессивных стратегий того периода.

- российского галериста и политтехнолога, ответственного за визуальные и медийные кампании. Позже он публично признавал участие российских специалистов в создании агрессивных стратегий того периода. Владимира Грановского - украинского консультанта, который сотрудничал с российской командой и помогал адаптировать эти нарративы для украинской аудитории.

Их целью была не победа через программу развития, а радикализация общества.

Видео о том, как Украина была разделена на три сорта, можно посмотреть здесь:

Не одна карта, а целая система мифов

Карта "трех сортов" была лишь верхушкой айсберга. Параллельно запускались и другие нарративы:- о "насильственной украинизации";- о "бандеровцах" как внутреннем враге;- о "внешнем управлении" и впоследствии - "американских биолабораториях".

Это был системный план по подрыву украинской идентичности и доверия между гражданами.

Долгая жизнь опасной идеи

Самая большая трагедия этой манипуляции - ее живучесть. Идеи, заложенные в 2004 году, Россия использовала в 2014-м во время аннексии Крыма и разжигания войны на Донбассе. Те же тезисы о "разных частях Украины, которые невозможно примирить", стали псевдоаргументом и для полномасштабного вторжения в 2022 году.

Развенчание мифа о "трех сортах" показывает: многие внутренние конфликты в Украине не были естественными. Они стали следствием тщательно спланированной внешней спецоперации, направленной на раскол страны изнутри.

Сегодня, когда украинцы объединены в борьбе против агрессора, эта карта воспринимается как предостережение: враг всегда бьет в самые болезненные точки - идентичность, достоинство и единство.

Украинцы доказали: у нас нет сортов. Есть одно государство, единая страна и общая ответственность за ее будущее.

Об источнике: Youtube-канал "Реальная история".

