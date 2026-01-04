Как Россия стерла Черкесию: геноцид, о котором молчат учебники

1864 год стал катастрофой для черкесов. Как депортации, голод и война освободили Кубань под имперский проект России.

Как Россия осваивала земли / Коллаж: Главред, скриншоты

Как Россия уничтожила коренной народ Кубани

Куда делись черкесы

История современной Кубани в российских учебниках начинается с "освоения диких земель" казаками. Однако за этой мифологией скрывается одна из самых кровавых страниц ХІХ века - планомерное истребление и депортация черкесов. Главред рассказывает, как Российская империя осуществила одну из первых в новейшей истории масштабных этнических чисток, освобождая пространство под собственный имперский проект.

Как отмечают авторы канала "ТОЖ", сегодня Кубань воспринимается как край подсолнухов и казацких песен. Однако еще около 160 лет назад эти земли были домом для миллионного народа с уникальной культурой и тысячелетней историей - черкесов. Их судьба стала трагическим примером того, что ждет народы, которые оказываются на пути имперского "продвижения на Юг".

Великая Кавказская война: сто лет сопротивления

Покорение Кавказа было для Российской империи стратегической задачей. Выход к Черному морю и контроль над путями в Османскую империю и Персию требовали полного подчинения горных народов. Война, которую в Петербурге планировали завершить быстро, растянулась почти на сто лет - с 1763 по 1864 год.

Черкесы оказались чрезвычайно умелыми воинами. Их партизанская тактика в горах заставляла имперскую армию нести колоссальные потери. Именно поэтому в середине XIX века российское командование отказалось от классических военных методов и перешло к стратегии "выжженной земли".

Стратегия истребления: "нам нужна земля, а не люди"

Генералы Николай Евдокимов и Алексей Ермолов разработали план, который не предусматривал никакого мирного сосуществования. Его суть формулировалась откровенно: "Нам нужна земля, а не люди".

Российские войска начали систематически:

Уничтожать аулы.

Военные отряды окружали черкесские поселения ночью и сжигали их вместе с жителями.

Разрушать экономическую основу.

Вырубались сады, сжигались посевы пшеницы, захватывался или уничтожался скот.

Блокировать доступ к ресурсам.

Черкесов вытесняли из плодородных долин в высокогорные районы, непригодные для земледелия, обрекая целые роды на голодную смерть.

1864 год: депортация или смерть

Финалом трагедии стал 1864 год. После поражения последних очагов сопротивления черкесам выдвинули ультиматум: либо переселение на болотистые равнины под контролем российских гарнизонов, либо депортация в Османскую империю.

Большинство выбрало изгнание, не желая жить под властью оккупанта.

Этот процесс вошел в историю под названием мухаджирство. Сотни тысяч людей согнали к побережью Черного моря - в район современных Сочи, Адлера и Новороссийска. Условия были катастрофическими: месяцами люди ждали судна под открытым небом. Тиф, голод и холод превратили побережье в сплошное кладбище.

Турецкие контрабандисты часто перегружали лодки, и тысячи черкесов тонули во время штормов, так и не добравшись до нового берега.

Цифры трагедии

По разным оценкам историков:

до начала войны численность черкесских племен на Кубани и Кавказе достигала около 1,5 миллиона человек ;

; после 1864 года на родине осталось менее 10% населения ;

; количество погибших от боевых действий, голода и болезней во время депортации составляет от 500 до 600 тысяч человек.

"Очищенная" земля и стертая память

После "очистки" территорий Россия начала массовое заселение Кубани лояльным населением - прежде всего черноморскими казаками и крестьянами из внутренних губерний империи. Названия черкесских аулов исчезали с карт, заменяясь на российские станицы.

Сегодня в России события 1864 года называют "завершением Кавказской войны" и подают как триумф империи. Для черкесской диаспоры, которая сейчас насчитывает более 5 миллионов человек в 50 странах мира, а также для значительной части международного сообщества, это - очевидный геноцид.

Имперский почерк, который не исчез

Судьба черкесов - это зеркало имперской политики России, которая не изменилась за столетия. Методы, примененные на Кубани в XIX веке - депортации, искусственный голод, замещение населения и уничтожение идентичности - впоследствии повторялись в отношении крымских татар, чеченцев и украинцев.

Понимание этой трагедии является ключом к осознанию того, как формировалась современная территория РФ - на костях коренных народов.

Об источнике: канал "ТОЖ" "ТОЖ" - это нишевый украинский YouTube-канал, который специализируется на создании коротких, но содержательных видеоисторий о различных аспектах жизни, культуры и окружающего мира. Авторы проекта используют формат лаконичных рассказов, что позволяет быстро и интересно узнавать новые факты о "всяком разном". Видео отличаются приятным визуальным стилем, качественной украинской озвучкой и легкой подачей информации, что делает их пригодными для просмотра в любое время. Канал ориентирован на любознательную аудиторию, которая ценит свое время и предпочитает контент в стиле "интересные факты". Несмотря на относительно небольшое количество роликов, проект собирает лояльное сообщество благодаря искренности и нестандартному подходу к темам. Это отличный пример того, как украинский YouTube наполняется качественным познавательным контентом в удобном микроформате.

