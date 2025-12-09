Укр
Екатерина II уничтожила 800-летнюю историю: какой город Украины на 200 лет потерял имя

Руслана Заклинская
9 декабря 2025, 13:46
Одна подпись российской императрицы Екатерины II стерла историю древнего украинского города.
Вы узнаете:

  • Когда город Звягель впервые упоминается в исторических источниках
  • Кто и когда приказал переименовать Звягель
  • Сколько лет Звягель существовал под "чужим именем"

Звягель - один из древнейших городов Украины, чья история насчитывает более 750 лет. Он был мощной крепостью на реке Случь, важным ремесленным центром, а позже стал родиной Леси Украинки. Однако почти 800-летнее название города было стерто с карты одним росчерком пера императрицы Екатерины II. Лишь недавно, на волне декоммунизации, город вернул свое настоящее историческое имя.

Главред узнал, почему российская императрица переименовала Звягель.

Когда впервые упоминается Звягель

История города началась во времена Киевской Руси, а его первое название тесно связано с древней историей. Как пишет "Телеграф", первое упоминание датируется 1256 годом, когда город был известен как Возвягель. Он был разрушен королем Даниилом Галицким, но впоследствии возродился на берегу реки Случь.

При князьях Острожских Звягель стал крепостью европейского уровня: с бастионами, высокими башнями и укреплениями. В XVII веке поляки называли его "лучше всего укрепленным городом в крае".

Как императрица Екатерина II стерла название Звягель

Изменение названия города было не формальностью, а актом имперской русификации и стирания исторической памяти. В 1795 году Звягель исчез с карты.

После третьего раздела Польши, когда земли отошли к Российской империи, императрица Екатерина II приказала переименовать его в Новоград-Волынский. Российская империя традиционно стерла исторический украинский топоним и заменила его. Город жил с "чужим именем" более 200 лет.

Несмотря на смену имени, город продолжал быть важным экономическим и культурным центром. Здесь работал знаменитый чугунолитейный завод. Город пережил революции и войны. После Второй мировой войны он активно отстраивался, превращаясь в современный центр с заводами и новой инфраструктурой.

Когда и почему городу вернули историческое имя Звягель

Возвращение исторического названия стало закономерным шагом на волне восстановления национальной идентичности. Идея возвращения названия вызревала годами, но активизировалась после событий 2014 года и в рамках декоммунизации.

В 2022 году, после общественных обсуждений, городская община достигла согласия. 16 ноября 2022 года Верховная Рада Украины официально утвердила переименование. Новоград-Волынский снова стал Звягелем.

Сегодня Звягель - современный город с населением более 54 тысяч человек. В городе работают промышленные предприятия, колледжи, лицеи, культурные и научные учреждения.

Читайте также:

Об источнике: Телеграф

Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

История Украины культура
