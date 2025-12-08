Днепр должен был стать "южной столицей" Российской империи.

Украинский город Днепр, расположенный на берегах одноименной реки - главной водной артерии страны, имеет долгую и непростую историю переименований. Только в 2016 году он окончательно избавился от советского названия Днепропетровск и вернул себе короткое и привычное имя - Днепр, пишет "Телеграф".

История города началась в 1776 году, когда новооснованный центр Новороссии получил название Екатеринослав - в честь российской императрицы Екатерины II. Тогда планировалось, что город станет "южной столицей" империи.

В 1791 году император Павел I решил переименовать Екатеринослав в Новороссийск, однако это название продержалось недолго. Уже в 1801 году, после восшествия на трон Александра I, городу вернули прежнее название.

Во время украинской революции 1917-1921 годов город получил новое имя - Сичеслав, что должно было подчеркнуть украинский характер региона. Однако Российская империя это название не признавала.

В 1926 году советская власть снова изменила название - на этот раз на Днепропетровск. Оно сочетало название реки и фамилию большевистского деятеля Григория Петровского, одного из соорганизаторов Голодомора.

Только в 2016 году, в рамках декоммунизации, город официально стал Днепром. Местные жители и раньше использовали именно это название, а возвращение исторической справедливости поддержало большинство общины.

Таким образом, более 240 лет город носил имена, связанные с российскими правителями и деятелями, и только последние девять лет имеет действительно украинское название.

