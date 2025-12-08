Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Более 240 лет носил русские названия: какое имя сейчас имеет один из крупнейших городов Украины

Дарья Пшеничник
8 декабря 2025, 02:28
31
Днепр должен был стать "южной столицей" Российской империи.
Днепр
Как раньше назывался город Днепр / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Главное из новости:

видео дня
  • Днепр неоднократно переименовывали - от Екатеринослава до Днепропетровска
  • В 2016 году город официально стал Днепром в рамках декоммунизации
  • Современное название подчеркивает отказ от имперского наследия

Украинский город Днепр, расположенный на берегах одноименной реки - главной водной артерии страны, имеет долгую и непростую историю переименований. Только в 2016 году он окончательно избавился от советского названия Днепропетровск и вернул себе короткое и привычное имя - Днепр, пишет "Телеграф".

История города началась в 1776 году, когда новооснованный центр Новороссии получил название Екатеринослав - в честь российской императрицы Екатерины II. Тогда планировалось, что город станет "южной столицей" империи.

В 1791 году император Павел I решил переименовать Екатеринослав в Новороссийск, однако это название продержалось недолго. Уже в 1801 году, после восшествия на трон Александра I, городу вернули прежнее название.

Во время украинской революции 1917-1921 годов город получил новое имя - Сичеслав, что должно было подчеркнуть украинский характер региона. Однако Российская империя это название не признавала.

В 1926 году советская власть снова изменила название - на этот раз на Днепропетровск. Оно сочетало название реки и фамилию большевистского деятеля Григория Петровского, одного из соорганизаторов Голодомора.

Только в 2016 году, в рамках декоммунизации, город официально стал Днепром. Местные жители и раньше использовали именно это название, а возвращение исторической справедливости поддержало большинство общины.

Таким образом, более 240 лет город носил имена, связанные с российскими правителями и деятелями, и только последние девять лет имеет действительно украинское название.

Почему украинские города называются так
Почему украинские города называются так / Главред - инфографика

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Телеграф

Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг цинично ударил БПЛА по Ахтырке: попадание в многоэтажку, есть пострадавшие

Враг цинично ударил БПЛА по Ахтырке: попадание в многоэтажку, есть пострадавшие

01:29Война
Кто действительно влияет на решение Трампа по Украине - Politico раскрыло детали

Кто действительно влияет на решение Трампа по Украине - Politico раскрыло детали

00:59Мир
"Они постоянно прячутся": военный рассказал АР, почему корабли РФ боятся выйти из портов

"Они постоянно прячутся": военный рассказал АР, почему корабли РФ боятся выйти из портов

23:55Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Засияла по-новому: свободная Елена Тополя поделилась переменами

Засияла по-новому: свободная Елена Тополя поделилась переменами

Карта Deep State онлайн за 7 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

ВСУ пошли в наступление: освобожден еще один населенный пункт

ВСУ пошли в наступление: освобожден еще один населенный пункт

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 декабря: Козерогам - идея, Скорпионам - секрет

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 декабря: Козерогам - идея, Скорпионам - секрет

Гороскоп на завтра 8 декабря: Девам - интересное предложение, Стрельцам - большой успех

Гороскоп на завтра 8 декабря: Девам - интересное предложение, Стрельцам - большой успех

Последние новости

02:28

Более 240 лет носил русские названия: какое имя сейчас имеет один из крупнейших городов Украины

01:30

Шер готовится "завязать узелок" с младшим на 40 лет бойфрендом - СМИ

01:29

Враг цинично ударил БПЛА по Ахтырке: попадание в многоэтажку, есть пострадавшие

00:59

Кто действительно влияет на решение Трампа по Украине - Politico раскрыло детали

00:38

Смиловалась: Меган Маркл впервые за 7 лет поговорила с отцом

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - РозумныйУ Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный
00:09

Тихие "убийцы" вазонов: какие невинные привычки могут навредить растениям зимойВидео

07 декабря, воскресенье
23:55

"Они постоянно прячутся": военный рассказал АР, почему корабли РФ боятся выйти из портов

22:51

Мама в 47: украинская ведущая раскрыла сложности материнства

22:39

Как не "убить" трансмиссию зимой: четыре критические ошибки на холодной дороге

Реклама
22:18

На фоне тупика в переговорах РФ быстро захватывает новые территории - The Telegraph

22:09

В Украине перепишут цены на доллар: сколько будет стоить валюта перед Новым годом

21:58

Где и когда будут прощаться с Михаилом Adam Клименко - детали

21:45

Высокий уровень угрозы массового удара: стало известно, какие города под угрозой

21:14

"Именно этого боится Путин": полковник США о главной гарантии безопасности Украины

21:03

"Он непредсказуем": сын Трампа допустил, что президент США может "покинуть Украину"

20:58

Четыре продукта и праздничное блюдо на столе: рецепт бюджетного салата на Новый год

20:14

В Украину доставили Вифлеемский огонь мира: что это за традицияФото

19:50

Как легко убрать известковый налет из крана: эксперты поделились проверенным методом

19:48

Зимняя ставка оккупантов: в ВСУ объяснили стратегические намерения РФ на Донбассе

19:28

Украинцев могут штрафовать за живые елки на новогодние праздники - в чем причина

Реклама
19:12

"Выстрадано душой": Степан Гига впервые после операции вышел на связьВидео

19:10

О какой опасности лидеры ЕС предупредили Зеленскогомнение

18:44

ФИФА представила расписание ЧМ-2026: сборная Украины узнала даты первых матчей

18:35

РФ готовит масштабную наступательную операцию: какой город в опасности

18:30

Удар РФ по Печенежской дамбе: в ВСУ раскрыли, как подрыв повлияет на фронт

18:12

Эти четыре знака зодиака станут суперзвездами в 2026 году - кто они

17:57

До 16 часов в темноте: появились новые графики отключения света на 8 декабря

17:49

Похоронил брата и возвращался домой: мужчина едва не погиб от прицельной атакиВидео

17:26

Умер режиссер первого украинского фильма, номинированного на "Оскар"Видео

17:18

Атакуют неприкосновенные объекты: РФ изменила тактику ударов по Украине

17:11

Тяжелая болезнь, кома и смерть: украинские звезды прощаются с 38-летним Adam

17:10

Китайский гороскоп на завтра 8 декабря: Лошадям - неприятности, Петухам - разочарования

16:14

Почему 8 декабря нельзя ни с кем спорить: какой церковный праздник

16:13

Украинцам начали выплачивать 6 500 гривен помощи: куда их можно потратить

16:09

Как правильно наносить антиперспирант, чтобы не потеть: секреты, о которых мало кто знает

15:30

Тысячелетнее пророчество и скрытый смысл: зачем в Киеве построили Золотые воротаВидео

15:24

План РФ провалился: ВСУ выбивают врага из важного города в Донецкой области

14:27

Оккупанты пытаются окружить важный город: в ДШВ рассказали, что происходит на фронте

14:27

Снег и сильные морозы все же будут: синоптик предупредила о сюрпризах, которые готовит зима

13:54

Умер солист группы ADAM Михаил Клименко: певец так и не вышел из комы

Реклама
13:39

Плотина водохранилища разрушена: РФ атаковала Харьковскую областьВидео

13:19

В Украину возвращается снег и мороз: названа дата нового похолодания

13:14

Китай и Россия провели совместные противоракетные учения: что известно

13:03

Особая опасность для России - историк раскрыл главный секрет гетмана МазепыВидео

12:59

Двигаются вдоль линий обороны: угрожает ли Запорожью новый маневр россиян

12:49

Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 декабря

12:34

Шахеды полетели с пяти направлений, были запущены ракеты: в результате ударов есть погибшие

12:02

Как обогреться без дров: простой метод, о котором мало кто догадывается

12:01

Кэллог заявил о "финишной прямой" мирного соглашения: какие два вопроса тормозят процесс

11:43

Финансовый гороскоп на неделю с 8 по 14 декабря

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять