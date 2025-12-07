Кэллог заявил о "финишной прямой" мирного соглашения: какие два вопроса тормозят процесс

Келлог уверен, что в случае решения этих вопросов, "остальное станет на свои места достаточно хорошо".

https://glavred.info/war/kellog-zayavil-o-finishnoy-pryamoy-mirnogo-soglasheniya-kakie-dva-voprosa-tormozyat-process-10721984.html Ссылка скопирована

Келлог заявил о "финишной прямой" мирного соглашения / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Генштаб

Главред:

Кэллог заявил, что завершение мирного соглашения по войне в Украине приближается к концу

Нерешенными вопросами остаются принадлежность Запорожской АЭС и территорий Донбасса

Кэллог считает что после их решения урегулирование пойдет быстрее

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что в вопросе мирного соглашения между Украиной и Россией остаются две нерешенные проблемы. По его словам, речь идет о статусе Запорожской АЭС и будущем оккупированных территорий Донетчины.

Келлог уверен, что в случае решения этих вопросов, "остальное станет на свои места достаточно хорошо". Об этом он заявил на Форуме национальной обороны Рональда Рейгана.

видео дня

Представитель администрации президента США заявил, что разработка плана урегулирования войны в Украине продолжается, при этом детали пока не раскрываются, поскольку процесс не завершен. Однако Келлог подчеркнул, завершение войны в Украине приближается к своему концу.

"Если вы военный, особенно наземных сил, морпехов или пехотинец, то понимаете, что последние 10 метров до цели всегда всегда самые тяжелые. Я считаю, что мы на последних 10 метрах до завершения этого конфликта, думаю, осталось лишь несколько вопросов, и они больше касаются территории", - сказал он.

Келлог отметил, что в основном речь идет о контроле над Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями, а также Запорожской атомной электростанцией.

Мирный план Трампа - мнение эксперта

Президент Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко сказал, что "мирный план" США является просто попыткой Дональда Трампа сбить градус напряжения в США и попытаться заработать себе очередные баллы для получения Нобелевской премии мира.

"Это не мирный план, а приглашение Путина через некоторое время повторить войну. Но тогда уже Европа будет целью, и война, о которой все говорят, отмечая, что она "вот-вот где-то взорвется", действительно будет иметь место", - подчеркнул он.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, ранее сообщалось, что контакты между украинской делегацией и американской стороной дали начальный, скорее концептуальный результат: стороны очертили основу будущего договора по безопасности, однако переломного момента в переговорах пока не видно. Об этом пишет Bloomberg.

Напомним, 2 декабря в Москве состоялись переговоры между Стивом Уиткоффом, посланником Дональда Трампа, и президентом России Владимиром Путиным. По итогам этой встречи, Кремль сообщил, что, кроме первичного мирного плана от Соединенных Штатов, они получили еще четыре дополнительных документа.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что московские переговоры оказались безрезультатными. По его мнению, несмотря на то, что США заинтересованы в скором завершении войны, а Украина и Европа готовы к компромиссам, Россия сознательно затягивает время и не отказывается от дальнейшей военной агрессии.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Читайте также:

О персоне: Кит Келлог Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред