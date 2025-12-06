Читать на украинском
Наконец согласованы первые "рамочные" результаты переговоров: детали от Bloomberg

Даяна Швец
6 декабря 2025, 12:19
3584
Стороны согласовали базовые принципы будущего соглашения по безопасности и обсудили рамки договоренностей.
Трамп сделал заявление о совместных переговорах с Зеленским и Путиным
Мирные переговоры продолжаются/ Коллаж: Главред, фото: Скриншот, Владимир Зеленский, Белый дом

Главное:

  • Что реально дали новые переговоры Украины с США
  • Почему США охладили ожидания от переговоров

Контакты между украинской делегацией и американской стороной дали начальный, скорее концептуальный результат: стороны очертили основу будущего договора по безопасности, однако переломного момента в переговорах пока не видно. Об этом пишет Bloomberg.

Вашингтон сообщил, что дискуссии охватили и анализ недавних переговоров США с представителями РФ, а также потенциальные шаги, способные приблизить прекращение боевых действий.

видео дня

В заявлении уточняется, что были согласованы общие контуры будущих договоренностей и обсуждены инструменты сдерживания, которые нужны для формирования "прочного мира".

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Несмотря на внешне оптимистичные формулировки, агентство отмечает: никаких признаков настоящего прорыва или появления нового толчка к мирным переговорам пока нет.

Контакты во Флориде продолжаются, переговоры продолжатся и в субботу.

В Белом доме отдельно подчеркнули: "Реальный прогресс зависит от готовности России продемонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру".

Что Украина говорит о переговорах с США - детали

Специальный посланник по вопросам мира Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер в течение последних двух суток провели еще один раунд переговоров с представителями Украины. Об этом сообщил Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, который принимал участие во встрече вместе с начальником Генштаба ВСУ генералом Андреем Гнатовым.

По словам Умерова, главной целью встречи было формирование реалистичного и эффективного плана, который позволил бы достичь длительного и справедливого мира для Украины.

"Состоялась шестая встреча сторон за последние две недели. Подтвердил, что приоритетом Украины является урегулирование, которое гарантирует защиту независимости и государственного суверенитета Украины, безопасность украинцев и формирует стабильную основу для успешного демократического будущего", - подчеркнул он.

Во время диалога стороны также подробно обсудили результаты контакта американской делегации с представителями России и возможные дальнейшие шаги, которые могли бы ускорить окончание войны.

Мирные переговоры - что известно

Как сообщал Главред, 2 декабря в Москве состоялись переговоры между Стивом Уиткоффом, посланником Дональда Трампа, и президентом России Владимиром Путиным. По итогам этой встречи, Кремль сообщил, что, кроме первичного мирного плана от Соединенных Штатов, они получили еще четыре дополнительных документа.

Издание Politico сообщило, что Путин заставил Виткоффа и Кушнера ждать начала диалога в Кремле более трех часов. Хотя помощник Путина, Юрий Ушаков, назвал переговоры "конструктивными", он признал, что общего компромиссного решения по Украине в настоящее время не существует.

Со своей стороны, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что московские переговоры оказались безрезультатными. По его мнению, несмотря на то, что США заинтересованы в скором завершении войны, а Украина и Европа готовы к компромиссам, Россия сознательно затягивает время и не отказывается от дальнейшей военной агрессии.

